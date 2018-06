Japanin pääministerin poliittinen ura saattaa riippua Trumpista – Abea pelottaa, mitä Trump sopii Kimin kanssa

Kanadassa perjantaina ja lauantaina järjestetty johtavien teollisuusmaiden G7-ryhmän kokous päättyi riitaan. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump perui kokouksesta lähdettyään maansa tuen tapaamisen julkilausumalta.

Saksan liittokanslerin tiedottajan neuvotteluista julkaisema kuva on noussut mediassa koko kokouksen symboliksi. Huomio kiinnittyy liittokansleri Angela Merkelin topakkaan asentoon ja presidentti Donald Trumpin puuskassa oleviin käsiin.

Japanin pääministeri Shinzō Aben käsien asento on sama kuin Trumpilla. Hän seisoo Trumpin rinnalla, eurooppalaisia valtiojohtajia vastapäätä.

Saksa julkaisi kuvan G7-kokouksesta Kanadassa. Jesco Denze / EPA

Kuva käy symboliksi myös Aben vaikeasta liittolaisuussuhteesta presidentti Trumpiin.

Abella ja Trumpilla runsaasti neuvotteluja

Financial Times laski torstaina julkaistuun juttuunsa (siirryt toiseen palveluun) pääministeri Aben ja presidentti Donald Trumpin keskinäiset neuvottelut. Puhelinkeskustelut mukaanlukien niitä on puolentoista vuoden aikana kertynyt 31, siis jo ennen Kanadan G7-kokousta.

Määrä on yli kaksi kertaa enemmän kuin mitä Abe neuvotteli presidentti Barack Obaman kanssa koko tämän toisen virkakauden aikana.

Financial Timesin mukaan tiheät tapaamiset kertovat ennen kaikkea Aben huolesta, että Trump saattaa sopia Japanille vaarallisia asioita Pohjois-Korean johtajan, Kim Jong-unin kanssa.

Tiistaisen historiallisen tapaamisen aikana Abe ei ole neuvottelupöydässä mukana, mutta Pohjois-Korean ydinase on Japanille valtava turvallisuusuhka.

Trumpin ennalta-arvaamattomuus aiheuttaa huolta, eikä Trump hälventänyt sitä lauantaisessa tiedotustilaisuudessaan Kanadassa:

– Minulla on neuvotteluille selvä tavoite, mutta minun on sanottava, että se on jotakin, joka aina etenee hetken mielijohteesta. Sitä ei voi tietää, tällaista ei ole ennen tehty tällä tasolla.

Japani pelkää, että Trump saattaa sopia Pohjois-Korean kanssa pitkän matkan ballististen ohjusten romuttamisesta, mutta jättää Japania uhkaavat lyhyen matkan ohjukset sopimuksen ulkopuolelle. Toinen Japania karmiva vaihtoehto olisi, jos Yhdysvallat sopisi vetävänsä sotilaansa Etelä-Koreasta.

– Suuri uhkakuva on, että Yhdysvaltain joukkojen vähentäminen Korean niemimaalta hyödyttäisi Kiinaa, arvioi uutistoimisto Reutersin haastattelema Aben avustajakunnan nimettömänä esiintyvä jäsen.

– Yhdysvaltain sotilaallinen vetäytyminen Korean niemimaalta loisi valtatyhjiön. Pentagon ymmärtää tämän ja Japani sanoo samaa Trumpille, sanoi Japanin puolustusministeriön virkailija nimettömänä Reutersille.

Yhdysvalloilla on Etelä-Koreassa 28 500 sotilasta ja mittava ohjuspuolustusjärjestelmä. Japanissa Yhdysvalloilla on 50 000 sotilasta.

Japani toivoo Yhdysvaltain ja Pohjois-Korean neuvottelulta Pohjois-Korean ydin- ja ohjusohjelmien täydellistä purkamista sekä Pohjois-Korean sieppaamien japanilaisten vapauttamista ennen kuin mitään myönnytyksiä voidaan tehdä.

Pohjois-Korea myönsi vuonna 2002, että se oli siepannut 1970–80 -luvuilla 13 japanilaista kouluttaakseen heistä vakoojia. Japani epäilee siepattuja olevan selvästi enemmän.

Yhdysvaltain tullit haittaavat Japaniakin

Yhdysvallat ei ole armahtanut läheistä liittolaistaan teräs- ja alumiinitulleista. Lisäksi uhkana on 25 prosentin tulli autotuonnille. Japanin kanssa käytävä ulkomaankauppa oli Yhdysvalloille viime vuonna 56,1 miljardia dollaria alijäämäinen.

Japani ei ole kuitenkaan uhannut Yhdysvaltoja vastatulleilla, toisin kuin vaikkapa Euroopan unioni. Tullit toki haittaavat Japania, eikä vastatulleja ole suljettu poiskaan – niillä ei vain haluta tässä tilanteessa ärsyttää presidentti Trumpia (siirryt toiseen palveluun).

Japani tuki G7-kokouksen julkilausumaa, mutta pääministeri Aben lausunnot Kanadassa olivat silminnähden laimeita:

– Protektionismi ei hyödytä ketään. Kaikkien toimien pitäisi olla yhdenmukaisia Maailman kauppajärjestön WTO:n sääntöjen kanssa.

Aben kansansuosio on laskenut Japanissa, ja hänen on jopa veikattu joutuvan eroamaan tässä kuussa. (siirryt toiseen palveluun) Taustalla on maakauppaa koskeva skandaali, johon Aben epäillään sotkeutuneen vaimoineen. Aben epäillään myös auttaneen ystäväänsä saamaan oppilaitokselleen toimiluvan.

Jos Yhdysvaltain ja Pohjois-Korean väliset neuvottelut johtavat Japanin kannalta hankalaan lopputulokseen, tai tullit rokottavat pahasti Japanin vientiä, Aben ura pääministerinä on vaakalaudalla.

Liberaalidemokraattinen puolue valitsee syyskuussa itselleen johtajan, ja epäonnistuminen Yhdysvaltain suhteiden hoidossa ei ainakaan auttaisi Aben pyrkimyksiä jatkaa puolueen ja maan johdossa.

Lähteet: Reuters