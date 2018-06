Italian sisäministeri uhkaa sulkea satamat avustusjärjestöjen pelastuslaivoilta, jos Malta ei päästä pelastuslaivaa satamaan

Maahanmuuttovastaista Pohjoisen Liittoa edustava uusi sisäministeri Matteo Salvini lähti heti valintansa jälkeen linjaamaan entistä tiukempaa maahanmuuttolinjaa.

Viikko sitten hän kävi Sisiliassa sijaitsevassa vastaanottokeskuksessa ja ilmoitti Italian vaativan EU-mailta suurempaa tukea ja solidaarisuutta sekä julisti Italian nopeuttavan kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden karkotuksia.

Tänään Salvini uhkasi sulkea Italian satamat Välimerellä työskenteleviltä pelastusaluksilta, jotka poimivat merestä Eurooppaan pyrkiviä siirtolaisia ja turvapaikanhakijoita.

La Repubblica-lehden mukaan (siirryt toiseen palveluun) Salvini on lähettänyt Maltan viranomaisille kirjeen, jossa hän vaatii Maltaa ottamaan vastaan ranskalaisen avustusjärjestön merestä pelastamat 629 turvapaikanhakijaa. SOS Mediterraneen Aquarius-alus yritti toimittaa pelastetut ensin Maltan pääkaupunkiin Vallettaan, mutta laivalle ei annettu lupaa tulla satamaan.

Alus on parhaillaan merellä ja odottaa ohjeita siitä, mihin se voi toimittaa viikonloppuna mereltä pelastetut ihmiset. Heidät on pelastettu kuudesta eri paikasta. Järjestön mukaan pelastettujen joukossa on 123 alaikäistä, 11 pikkulasta ja seitsemän raskaana olevaa naista.

SOS Mediterraneen mukaan iso osa pelastetuista on itse asiassa Italian laivaston merestä noukkimia ihmisiä, jotka on merellä siirretty Aquariukseen.

Maltan hallituksen tiedote ilmoitti, ettei Malta ole pelastustoimia koordinoiva taho tai kykenevä hoitamaan asiaa. Pelastetut on Maltan mukaan löydetty Libyan edustalta alueelta, jonka avustustoimia koordinoi Roomassa sijaitseva keskus.

Pidempiaikainen riita avustuslaivoista taustalla

Jo aiemmin Malta kielsi toista pelastusalusta, Seefuchsia tulemasta satamaan. Laiva oli 126 merestä pelastetun siirtolaisen ja turvapaikanhakijan kanssa ongelmissa kovan merenkäynnin takia ennen kuin sen sallittiin ankkuroitua sisilialaiseen Pozzallon satamaan eilen lauantaina.

– Jos joku luulee, että en väräytä eväänikään samaan aikaan kun koemme jälleen uuden maihinnousujen kesän, niin siten minä en todellakaan aio tehdä, sanoi Salvini silloin toimittajille.

Salvinin mielestä avustusjärjestöjen laivat toimivat "taksiveneinä" Eurooppaan pyrkiville.

Lauantaina Italian viranomaiset pidättivät toista pelastusalusta, Sea-Watch 3:ea kahdentoista tunnin ajan, kun se oli tuonut 232 ihistä Reggio Calabriaan. Kapteenia kuulusteltiin laivaa ylläpitävän kansalaisjärjestön mukaan yli neljä tuntia.

YK:n pakolaisjärjestön UNHCR:n mukaan Italiaan on tänä vuonna tullut (siirryt toiseen palveluun) Välimeren ylitse yli 13 700 siirtolaista tai turvapaikanhakijaa. Viime vuonna koko vuoden saldo oli liki 120 000.

Kansainvälisen siirtolaisuusjärjestön IOM:n tilaston mukaan (siirryt toiseen palveluun)tänä vuonna on Välimereen hukkunut jo 785 Eurooppaan pyrkinyttä. Ihmissalakuljettajat käyttävät matkoihin usein merikelvottomia aluksia ja lastaavat ne aivan liian täyteen. Veneitä myös kaadetaan tahallaan.

