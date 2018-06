WHO: Kongon demokraattisen tasavallan uusin ebolaepidemia saataneen loppumaan

Maailman terveysjärjestö WHO on varovaisen toiveikas Kongon demokraattisen tasavallan ebolaepidemia päättymisen suhteen. WHO arvioi, että keväällä puhjennut epidemia voi pian olla ohi.

WHO:n pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus kommentoi maan pääkaupungissa Kinshasassa sunnuntaina olevansa varovaisen optimistinen sen suhteen, että epidemia saadaan pian kukistettua.

Tautiin on kuollut maassa jo 27 ihmistä. Maassa on raportoitu tähän mennessä yli 60 vahvistettua tai epäiltyä ebolatartuntaa. Laboratoriotuloksin vahvistettuja tapauksia on 38. Todennäköisiä tautitapauksia on 14 ja kymmenen epäillään ebola-viruksen aiheuttamiksi.

Tedros totesi, että uudet tapaukset ovat "paikoissa, jotka eivät ole kovin helposti saavutettavissa" ja että epidemiologit kulkivat kylästä kylään. He taistelivat tautia vastaan liikkumishaasteista huolimatta torjuakseen epidemiaa niin nopeasti kuin mahdollista.

Kongossa aloitettiin 21. toukokuutta kokeellisen ebolarokotteen käyttö. Viranomaiset kertoivat viime keskiviikkona, että rokotteen on saanut lähes 1 400 ihmistä.

WHO seuraa myös Kongon naapurimaiden tilannetta. Lähimpinä ovat Kongon tasavalta ja Keski-Afrikan tasavalta, mutta ympärillä ovat myös Angola, Burundi, Ruanda, Etelä-Sudan, Tansania, Uganda ja Sambia.

Tämä on Kongon yhdeksäs ebolaepidemia vuoden 1976 jälkeen, jolloin ensimmäinen verenvuotokuumevirus tunnistettiin.

Lähteet: AP, AFP, Reuters, STT