Ruotsi saattaa lopettaa kansaneläkkeen maksun ulkomaille – 17 000 paluumuuttajan eläke on vaakalaudalla

Ruotsin takuueläkettä saavat tuhannet Suomessa Ruotsin takuueläkkeen saavat maassa yli kolme vuotta asuneet. Eläkettä saavat ne, joilla on pieni eläke työstä ansaittuna.

Jopa 17 000 Ruotsista Suomeen tullutta paluumuuttajaa voi menettää takuueläkkeensä jos Ruotsi päättää lopettaa eläkkeiden maksun ulkomaille. Ruotsi selvittää parhaillaan sitä, miten eläkkeitä maksetaan jatkossa.

Selvityksen taustalla on EU-tuomioistuimen ennakkopäätös Ruotsin korkeimmassa hallinto-oikeudessa käsittelyssä olevan puolalaisen työntekijän tapauksesta.

Ruotsissa pohditaan maksetaanko asumisperustaista eläkettä enää ensi vuosikymmenellä eläkeläisille Suomeen. EU-tuomioistuin on antanut Ruotsille päätöksen, joka saattaa estää Ruotsia maksamasta omaa kansaneläkettään ulkomaille. Eläkkeen nimi on siellä takuueläke eli garantiepension.

Ruotsin eläkeviranomaiset selvittävät parhaillaan, mitä muutoksia eläkelakiin on tehtävä. Entinen takuueläke maksetaan Suomeen kuitenkin ennallaan (siirryt toiseen palveluun) vuoden 2019 loppuun.

Eläkeviranomaisen eli Pensionsmyndighetenin mukaan Suomessa on 17 000 paluumuuttajaa, joiden takuueläke voi lakata. Eläke on myönnetty Ruotsissa asumisen perusteella ja sitä on vähentänyt työllä ansaittu eläketurva. Ruotsista tulevaa työeläkeosaa eli inkomstpensionia ei lakkautuksen uhka koske.

Muutoksien selvittämistä jatketaan edelleen Ruotsin korkeimmassa hallinto-oikeudessa. EU-tuomioistuimen päätöksellä on vaikutuksia myös Suomeen.

Myös Suomi voi lakkauttaa

EU-tuomioistuimen päätös vaikuttaa ohjaavasti myös Suomen kansaneläkkeen maksamiseen, koska se on samanlainen peruseläketurvan vähimmäiseläke kuin garantiepension. Jos Ruotsi päätyy rajoittamaan eläkkeensä maksua ulkomaille, voi Suomi joutua vastaavaan rajoittamiseen.

Juristi Leila Ahon mukaan Kelassa seurataan tilannetta. Kelan on kiinnitettävä huomiota Ruotsin tuomioistuinratkaisuihin ja meneillä olevaan lainvalmisteluun. Kelassa odotetaan seuraavaksi, mitä Ruotsi aikoo tehdä. Kansaneläkkeitä maksetaan tällä hetkellä normaalisti ulkomaille.

Aho mukaan asiaa on puitu alustavasti Ruotsin viranomaisten kanssa, samoin kuin Suomen sosiaali- ja terveysministeriön kanssa.

– Olemme todenneet, että tilanne on Ruotsissa kesken. Ruotsi on nyt askeleen verran meitä edellä, tämä koskee suoraan heitä, ja me seuraamme millaisia päätöksiä Ruotsi tekee”, kertoo Aho.

Kelan tilastojen mukaan Suomesta maksetaan kansaneläkettä 35 000 henkilölle ja niiden summa on 53,7 miljoonaa euroa vuodessa. Kansaneläkkeet kustannetaan kokonaan valtion verovaroista.