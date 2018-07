Sylwia kuskaa rekalla sipsejä Puolasta Manchesteriin – "Naisena saan olla jatkuvasti varuillani etenkin taukopaikkojen vessoissa"

BRANDENBURG/MICHENDORF NORD Rivi kuorma-autoja nököttää Itä-Saksassa Michendorfin parkkipaikalla kuin äänettömät jättiläiset. Kuljettajien koppien eteen on vedetty verhot. Kello on kymmenen aamulla.

Sylwia Wedrich on juuri tullut huoltoaseman suihkusta ja naputtelee viimeisiä viestejä punaiseen iPhone-puhelimeensa. 26-vuotias puolalaiskuski on matkalla kohti Manchesteria.

Tänään hänen pitää ehtiä Rotterdamista kello 21 lähtevälle lautalle.

"Vapaan liikkuvuuden aika on ohi" Paluuta rajattomaan Eurooppaan ei ole, kertoo Rajavartiolaitoksen apulaispäällikkö Ilkka Laitinen Maailmanpolitiikan arkipäivää -ohjelmassa. Kuuntele asiasta lisää Yle Areenassa.

Wedrich heittää puhelimen kojelaudalle ja käynnistää moottorin. Rekan sisuksissa alkaa murista.

Kuljetusauto kuuluu Wedrichin perheyritykselle. Perheen äiti toimii yrityksen pomona, isä ja tytär ajavat rekkoja. Kuljetukset ovat lähinnä Puolan Lodzista Hollantiin ja Britanniaan. Rekassa kulkee milloin pesukoneita, milloin liesiä. Manchesteriin Wedrich vie tällä kertaa seitsemän tonnia Pringles-sipsejä.

– En ollut koskaan hyvä koulussa. Tämä ammatti sopii minulle, Sylwia Wedrich kertoo.

Koulun jälkeen Wedrich oli ensin töissä verkkokaupan varastossa pakkaajana. Työssä tienasi kuitenkin vain 1 800 Puolan zlotya eli noin 430 euroa kuussa.

Rekkakuskina hän tienaa nyt kuukausittain 5 000 zlotya eli runsaat 1 100 euroa. Summaa varten hänen täytyy heittää kahdesta kolmeen viiden päivän kuljetuskeikkaa kuukaudessa.

Sylwia Wedrich pitää jalkapallosta ja autoista. Käteensä hän on tatuoinut englantilaisen Arsenal-jalkapallojoukkueen iskulauseen. Stefanie Loos

Wedrichin radiopuhelin rätisee. Puolalaiset kuskit viestivät keskenään radioaalloilla, CB-radion kautta kanavalla 28.

– Hei, tuleeko ennen Hannoveria vielä poliisipartioita? Wedrich kysyy.

– Kurwa, kuuluu vastaus. Paskat. Edessä odottaa puolen tunnin ruuhka.

Pian Wedrich joutuu hidastamaan ja matelemaan asvaltilla etanavauhtia.

– Pidän ajamisesta, mutta inhoan ruuhkaa. Tämä on ehdottomasti tämän työn huonoimpia puolia, hän huokaa.

Navigaattori näyttää, että tänään ajettavaa on vielä 658 kilometriä, 80 kilometrin maksimituntivauhtia.

Yle Uutisgrafiikka

Sylwia Wedrichin luotsaama sipsilasti on yksi niistä 20 miljoonasta rekkakuljetuksesta, jotka vuoden aikana liikkuvat Euroopan teillä. Kolme neljäsosaa mantereen sisäisistä tavarakuljetuksista liikkuu rekkojen kyydissä (siirryt toiseen palveluun).

Euroopan unioni ja erityisesti vapaata liikkuvuutta säätelevä Schengen-sopimus ovat muutamassa vuosikymmenessä mullistaneet Euroopan tavaraliikenteen.

Sisämarkkinoita vahvistamaan luodun Schengen-sopimuksen alkuvaiheessa 1986 sopimukseen kuului viisi valtiota. EU:n laajentuminen itään ja EU:n ulkopuolisten Norjan, Islannin, Sveitsin ja Liechtensteinin jäsenyydet ovat vahvistaneet sopimusta, ja nyt sopimuksen piirissä on jo 26 maata.

Tavaraliikenteelle rajojen purkaminen on merkinnyt raja-asemien sulkemista, byrokratian vähentämistä ja kuljetusten nopeutumista.

Kaikille kehitys ei ole ollut mieleen.

57-vuotias Norbert Berger on nähnyt uransa aikana, kuinka rajat ovat hävinneet Euroopan maiden väliltä. Stefanie Loos

Börden levähdyspaikan reunaan pysäköinyt Norbert Berger ajaa tällä kertaa betonikuormaa. Hänen arjessaan rajojen purkaminen on tarkoittanut jatkuvaa kamppailua aikapaineiden kanssa.

Liki 40 vuotta rekkakuskina työskennellyt 57-vuotias Berger muistelee haikeana aikaa, jolloin jokaisella rajalla sai kahvitella parin tunnin rajanylitysten ajan.

– Nyt vaatimukset ovat ihan uskomattomia. Pitäisi ajaa kahdessa päivässä Romaniasta Espanjaan. Ennen siihen matkaan meni kaksi viikkoa! hän puuskahtaa.

Baijerin Wackersdorfista kotoisin oleva kuljettaja kannattaa politiikkaa, jossa rajoja suljettaisiin uudestaan.

– Niille, jotka myyvät ja ostavat tavaraa Euroopassa, rajattomuus on ollut siunaus. Meille rekkakuskeille se on ollut pelkkää kirousta.

Yle Uutisgrafiikka

Romanialaiset isä ja poika Ioan ja Daniel Lazar istuvat retkituoleilla kuorma-autonsa edessä Am Fichtenplanin parkkipaikalla Brandenburgissa. He laittavat ruokaa trangialla. Ioan Lazar kaivaa kuljetuskopin pikkuisesta jääkaapista kananlihaa sulamaan.

Miesten ateria tuoksuu herkulliselta. He keittävät riisin ja valmistavat kanan kotoa Romaniasta tuotujen säilöttyjen paprikoiden ja sipulin kera.

– Ikävöin kotiruokaa. Taukopaikoilla on aina vain tarjolla roskaruokaa, se lihottaa. Aina kun voimme, keitämme aterioita itse, Daniel Lazar kertoo.

Lazarit ovat olleet viimeisen kolmen viikon aikana liikkeellä Espanjan, Norjan ja Suomen välillä. Suomesta heille jäi erityisesti mieleen Tornion rajakaupunki.

Euroopan teillä kahden kuskin asetelma on harvinainen.

– Pystymme näin ajamaan lastin nopeammin perille. Ensin isäni ajaa yhdeksän tuntia, ja kun hänen työtuntinsa ovat täynnä, hän siirtyy sängylle nukkumaan ja minä puolestani rattiin, Daniel Lazar kuvailee.

Daniel (punainen paita) ja Ionel Lazar kuluttavat taukojaan kokkaamalla ja katselemalla romanialaisia satelliittikanavia. Isä ja poika on ryöstetty kahdesti taukopaikoilla, jonka takia he pysyttelevät lähellä autoaan ja lukitsevat ovet yön ajaksi. Stefanie Loos

Miesten kuljettajankoppi on täynnä kaikenlaista tavaraa. Keskelle pystytetyn television ympärillä lojuu matkalaukkuja, tyhjiä pahvilaatikoita, purkkeja ja keksejä, kuljetusyrityksen iPad ja parranajokone.

Lazarit katsovat tauoillaan mieluiten televisiouutisia ja ajankohtaisohjelmia. Tauon ajaksi rekan etuosaan asennetaan satelliittiantenni, jonka kautta Romanian kanavat humahtavat pienen tv:n ruudulle.

Yle Uutisgrafiikka

Isä ja poika pitävät toisilleen seuraa, mutta monelle muulle taukopaikat ovat vieri viereen parkkeeratuista kuorma-autoista huolimatta yksinäisiä. Sylwia Wedrich kertoo, että hänelle yksin liikkuminen merkitsee myös turvallisuusuhkaa.

– Naisena saan olla jatkuvasti varuillani etenkin taukopaikkojen vessoissa. Olen saanut osakseni huutelua ja pariin kertaan jopa kourintaa, hän kertoo.

Wedrich on työskennellyt kuskina vasta neljä vuotta, mutta on ehtinyt jo tutustua muihinkin ammattinsa varjopuoliin. Hän on kuullut muilta kuskeilta salakuljetuksista: pesukoneisiin survotaan huumeita, tiskikoneisiin tupakkaa ja vodkaa.

Jotkut kuskit kuljettavat salaa ihmisiä rajojen yli.

Huhu kertoo, että salakuljetuksista maksetaan seksillä.

– Pysyttelen sellaisesta kaukana. Tienaan jo nyt hyvin, ja yritän saada jotenkin ajan kulumaan siihen asti, että pääsen taas kotiin rentoutumaan, Wedrich sanoo.

Kuorma-autojen tuulilaseja koristaa usein kuskin tai kuskille rakkaan henkilön nimi. Kuva: Stefanie Loos

Rajattoman liikkuvuuden huippuvuodet 2010-luvun alussa päättyivät Euroopan pakolaiskriisiin vuonna 2015. Tuolloin esimerkiksi Tanska, Itävalta ja Unkari sulkivat omia, EU:n ja Schengen-sopimuksen sisäisiä rajojaan.

Kuljetusyrityksille kiinni pannut rajat ja tarkastukset merkitsivät taloudellisia menetyksiä. Vaikka osa rajatarkastuksista on myöhemmin purettu, jotkin rajat ovat suljettuna jo kolmatta vuotta peräkkäin. Euroopan komission mukaan (siirryt toiseen palveluun)esimerkiksi Ranska, Itävalta, Saksa, Tanska, Ruotsi ja Norja ovat ilmoittaneet rajatarkastusten jatkamisesta.

Rajojen sulkeminen Euroopassa voisi merkitä miljardien eurojen menetyksiä vuosittain kuljetusyrityksille. Pidemmät ajoajat tarkoittavat lastin viilennyksestä koituvaa isompaa polttoainelaskua, varakuskin palkkaamista ja viivästyksestä maksettavia korvauksia tavaran vastaanottajalle, New York Times -lehti (siirryt toiseen palveluun)kirjoitti kaksi vuotta sitten.

"Ensin isäni ajaa yhdeksän tuntia, ja kun hänen työtuntinsa ovat täynnä, hän siirtyy sängylle nukkumaan ja minä puolestani rattiin." Daniel Lazar, rekkakuski

Puolalainen Sylwia Wedrich ajaa mielellään Britanniaan. Tällä kertaa hän on menossa katsomaan jalkapallojoukkue Manchester Unitedin kotistadionia.

Britannian-keikkojen tulevaisuus on kuitenkin epävarma, sillä saarivaltio on eroamassa EU:sta.

– Sitä en osaa vielä sanoa, tuleeko brexit vaikuttamaan Englantiin suuntautuviin kuljetuksiin, Wedrich sanoo.

Wedrichin perheyrityksessä mietitään jo, mistä uusia, korvaavia kuljetusreittejä voitaisiin löytää, jos byrokratia Britannian päässä muuttuu brexitin myötä hankalaksi ja ajot sinne loppuvat.

Yleinen optimismi kuljetusalalla jatkuu silti, sillä rekkakuljetusten määrä kasvaa noin viisi prosenttia vuodessa (siirryt toiseen palveluun), erityisesti puolalaisten, romanialaisten ja bulgarialaisten uusien kuljetusyritysten ansiosta.

Kuljetusten määrä kasvaa tasaista tahtia talouden kanssa. Lisäksi verkkokaupan kasvu lisää kuljetusten määrää Keski-Euroopan keskusvarastoista muualle, myös Suomeen.

Liettualainen Mindaugas Lukaskas puhuu joka päivä vaimonsa kanssa puhelimessa tietääkseen, mitä perheelle kuuluu. Stefanie Loos

Liettualainen Mindaugas Lukauskas katselee ulos kopistaan Saksi-Anhaltin osavaltiossa A2-tien varrella sijaitsevalla Börden taukopaikalla. Hän viettää yhdeksän tunnin taukoaan ja laskee minuutteja siihen, että saa lähteä uudestaan liikkeelle.

Lukauskasia harmittaa eniten, jos keikkojen aikataulut venyvät ja paluu perheen luokse Vilnaan viivästyy.

– Vaikka olisin ajoissa paikalla, voi tavaran maksamisessa tai toimittamisessa olla viivästyksiä. Päälle tulevat juhlapyhät ja sunnuntait, joina en saa ajaa. Saatan viettää useita päiviä tekemättä mitään, vain odottamassa, Lukauskas kertoo.

Kotona hänellä on kaksivuotias lapsi ja parin kuukauden ikäinen vauva.

– Pahinta on, kun tietää, että haluaisi olla kotona esimerkiksi merkkipäiviä varten, eikä keikka menekään suunnitelmien mukaan. Koko perhe joutuu sopeutumaan kuskin työhön.

Yle Uutisgrafiikka

Kuorma-autoajojen tauottamisesta ja kirjaamisesta on säädelty EU:ssa tarkasti vuodesta 2006. Kuskien on kirjattava elektronisella ajopiirturilla ajoajat ja tauot. Tietoja tarkastavat niin poliisi, rajaviranomaiset kuin työnantajat.

Pyhinä ja sunnuntaisin eurooppalaisilla teillä saavat liikkua ainoastaan tuoretavaraa kuten lihaa tai kukkia kuljettavat rekat.

EU:ssa on useaan otteeseen keskusteltu rekkakuskien työoloista ja esimerkiksi riittävästä levosta ja palkoista. Euroopan parlamentin liikenne- ja matkailuvaliokunta (TRAN) (siirryt toiseen palveluun) hyväksyi kesäkuussa paketin, jonka myötä työnantajien on maksettava eri maalaisille kuskeille samaa palkkaa ja huolehdittava, että kuskit pääsevät kolmen viikon välein kotiinsa tai valitsemaansa paikkaan lepopäiviensä ajaksi.

Romanialaisille Ioan ja Daniel Lazarille tämä voisi tarkoittaa suurta muutosta, koska isä ja poika nukkuvat ahtaassa kuljettajankopissaan. Miehet ovat viettäneet viimeiset kolme vuotta joulut ja ortodokseille tärkeät pääsiäisviikot tien päällä.

Ajossa kuluu aina kolme kuukautta putkeen. Sen jälkeen levätään kuukausi kotona.

– Tämä on kauheaa elämää, mutta maksamme työllä perheemme velkaa pois. Vielä pari vuotta pitäisi jaksaa, 27-vuotias Daniel Lazar sanoo.

Romanialainen Daniel Lazar on tien päällä useita kuukausia kerrallaan. Lievittääkseen koti-ikäväänsä hän katselee päivittäin kodin elämää sääkameran välityksellä. Stefanie Loos

Nuorempi Lazar pitää tekniikasta. Kotipihaansa hän on asentanut sääkameran, jota hän katselee päivittäin reissussa puhelimestaan.

Paikka on kaunis. Pulleat kanat astelevat yksikerroksisen talon pihalla. Ympärillä avautuvat pellot, joita halkovat harvakseltaan pystytetyt sähköpylväät.

– Seuraavassa ammatissani ryhdyn maanviljelijäksi, Daniel Lazar sanoo.

Hänen isänsä pitää kuljettajan työstä ja haluaa jatkaa sitä eläkkeeseen asti.

Liettualainen Mindaugas Lukauskas puolestaan pitää kuljettajan kopissa mukanaan rullaluistimia. Harmaa parkkipaikka jää nopeasti taakse, kun Mindaugas suhaa niillä rannalle, läheiseen kylään tai kaupungin keskustaan.

– Yritän urheilla ja pitää itseni kunnossa taukojen aikana. Saatan vetää rekan takaosassa hetken leukoja ja sitten rentoutua pelaamalla videopeliä, hän sanoo.

Ylin kuva: Robertas Jachimovicius lukee mielellään Khaled Hosseinin kirjoja. Alin kuva: Kolme venäläiskuskia juo sunnuntai-illalla vodkaa ja jakaa iltapalansa Am Fichtenplanin parkkipaikalla Pohjois-Saksassa. Stefanie Loos

Sylwia Wedrich odottaa jo seuraavaa parin päivän lomajaksoaan kotona. Hän asuu tyttöystävänsä ja labradorinnoutajansa kanssa. Tyttöystävä opiskelee Poznanissa liikunnanohjaajaksi ja on Wedrichin sanojen mukaan huippukunnossa.

– Tutustuimme tyttöjen jalkapallojoukkueessa Lodzissa. Nyt en liiku yhtään, olen lihonut, Wedrich valittaa.

Vapaapäivinään hän käy uimassa ja tapaa kavereitaan jollakin parkkipaikalla. Silloin ajetaan rallia ja ihaillaan kavereiden tuunattuja autoja. Wedrich omistaa Audi A4:n, jonka hän on maalannut sähkönsiniseksi.

Ystävät kutsuvat Wedrichiä lempinimellä pączek, “donitsi”. Hän taitaa pitää nimestä, sillä se hehkuu välkkyvin kirjaimin kopin tuulilasin takana, vastaantulijoiden katseita varten.

Nimikyltti tekee massiivisesta kuorma-autosta vähän henkilökohtaisemman, väliaikaisen kodin veroisen.

Stefanie Loos

Lisää luettavaa:

Pakkaa läppärisi, lähde maailmalle ja anna Viron hitaa loput – Kiertävät yrittäjät ryhtyvät virtuaaliasukkaiksi