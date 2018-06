Miss Helsinki -kauneuskilpailu aikoo jatkaa uimapukukierroksia – "Ei ole mikään ongelma olla uimapuvussa"

Yhdysvaltain kauneimman kruunusta kilpailevat naiset eivät enää esiinny kilpailuissa uimapuvussa, koska organisaation uusi naisvaltainen johto päätti näin #metoo-liikkeen hengessä.

Miss Helsinki -kilpailun järjestäjä Rosanna Kuljun mukaan uimapukukierros on tärkeä osa Miss Helsinki -kilpailua. (siirryt toiseen palveluun)

– Viime vuonna meillä oli sekä uimapuku- että alusvaatekierrokset. Meillä on vastuu siitä, että kilpailijat poseeraavat hyvällä maulla huolimatta siitä, että he ovat vähäpukeisia, Rosanna Kulju sanoo Svenska Ylelle. (siirryt toiseen palveluun)

Kuljun mielestä tärkeintä kilpailussa on osanottajan sisäinen kauneus. Kilpailun virallinen slogan onkin “Beauty comes from the inside”. Nykyisin ollaan esimerkiksi valmiita siihen, että mallit ovat erikokoisia.

– Emme kysele kilpailijoiden kokoja tai painoa.

Kuljun mukaan kilpailijoilla pitää kuitenkin olla hyvä käsitys omasta vartalostaan.

"Minusta ei ole koskaan ollut pelottavaa esiintyä uimapuvussa"

Missikonkari Carolina Miller on osallistunut Miss Helsinki -kilpailuihin vuonna 2013, Miss Suomi- ja Miss Maailma -kisoihin vuonna 2015.

– Ei ole mikään ongelma olla uimapuvussa. Kukaan ei ole pitänyt sitä epämukavana, Carolina Miller sanoo.

– Minusta ei koskaan ole ollut pelottavaa esiintyä uimapuvussa. Mielestäni se on aika luonteva osa kauneuskilpailua. Jokainen organisaatio päättää itse, haluaako uimapukukierroksen vai ei, hän sanoo.

Kauneuskilpailuissa ennen kaikkea kysymys ulkonäöstä

Carolina Millerin mielestä hyväntekeväisyys on tärkeä osa missin työtä. Hän on muun muassa ollut mukana keräämässä rahaa Helsingin lastensairaalalle.

–Mielestäni missi ei ole pelkkä malli vaan myös roolimalli.

Miller opiskelee lakitiedettä Helsingin yliopistossa. Hänen mielestään missiklpailuissa olisi hyvä keskittyä muihinkin asioihin, vaikka pohjimmiltaan kauneuskisoissa onkin kyse ennen kaikkea ulkonäöstä.

Miss America -kisoissa bikineihin sonnustautuneita kilpailijoita ei enää nähdä. Ron Smits / AOP

Myös Suomen kauneimman valinnassa käytetään jatkossakin uimapukukierrosta, eikä siitä olla ainakaan tällä haavaa luopumassa (siirryt toiseen palveluun), kertoi Miss Suomi kisoista Sunneva Kantola Ylelle viime viikolla.

Kantolan mukaan Miss Maailma -kisoissa uimpukukierrosta ei ole ollut moneen vuoteen ja Miss Universum -kisoissa uimapukukierros on muuttanut muotoaan.

Saako uimapukukierroksen loppuminen USA:ssa mielen muuttumaan Suomessa? "Asiaa on palloteltu"

Uimapukukierros jää historiaan Miss Amerikka -kauneuskilpailussa – Painoarvoa lahjakkuudelle ja älykkyydelle