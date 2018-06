Ulkoministeri Pompeo: Trump on täysin valmistautunut tapaamiseen Kimin kanssa

Yhdysvaltain ulkoministerin Mike Pompeon mukaan presidentti Donald Trump on täysin valmistautunut tapaamiseen Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin kanssa.

Trumpin valmistautuminen on aiheuttanut huolta, sillä hän on kertonut luottavansa tapaamisessa vaistoihinsa. Trump on myös kertonut tietävänsä minuutissa, onko Kim aseiden riisunnan suhteen tosissaan.

Ulkoministeri Pompeo sanoi maanantaina, etteivät USA:n tavoitteet tapaamisen suhteen ole muuttuneet. Pompeon mukaan Trump on luottavainen sen suhteen, että tapaaminen onnistuu. Tehtävää on hänen mukaansa kuitenkin vielä jäljellä.

Trump ja Kim tapaavat Singaporen Sentosan saarella huomenna tiistaina.

