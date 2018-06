Valtio korjasi presidentin kodin miljoonilla euroilla museoksi – viranomainen ei anna laittaa opasteita valtatien varteen

Presidentti P. E. Svinhufvudin koti Kotkaniemi on nyt museona.

Suomen tasavallan kolmannen presidentin P. E. Svinhufvudin koti Kotkaniemi avautui peruskorjattuna toukokuun puolessa välissä. Kirkkaan Kivijärven rannalla Luumäellä sijaitseva Kotkaniemi oli Svinhufvudin koti hänen kuolemaansa saakka.

Valtio peruskorjasi Kotkaniemen ja sen puutarhan entiseen loistoonsa kotimuseoksi noin kolmella miljoonalla eurolla. Siitä piti tulla yksi Luumäen kunnan vetonauloista.

Vielä vajaa vuosi sitten Kotkaniemi oli aivan Kuutostien varrella. Sen jälkeen valmistui valtatien uusi linjaus, ja Kotkaniemi jäi muutaman sadan metrin päähän uudesta valtatiestä. Opasteita valtatieltä Kotkaniemeen ei kuitenkaan tullut.

Niinpä Luumäen kunta anoi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta, että valtatien varteen tulisi museosta kertova liikennemerkki, jotta matkailijat löytäisivät helposti perille. Ely-keskuksen päätös oli kielteinen: merkkejä ei saa laittaa.

Uudelta Kuutostieltä on opaste Itsenäisyydentien opastetaululle. Petri Kivimäki / Yle

Kunnantalolla vihaisia

Luumäen kunnantalolla ely-keskuksen päätöksestä ollaan enemmän kuin ihmeissään. Kunnanjohtaja Anne Ukkonen ei voi ymmärtää, miksi opasteita Kotkaniemeen ei saa laittaa.

Teiden varsille tulevista opasteista päättää Suomessa keskitetysti Tampereella sijaitseva Pirkanmaan ely-keskus. Se katsoo, että tällä hetkellä Kuutostieltä on opaste Itsenäisyydentielle, ja sen perusteella ihmiset Kotkaniemen löytävät. Itsenäisyydentie on noin kymmenen kilometrin mittainen osuus entistä Kuutostietä. Itsenäisyydentien varrella on neljä historiallista kohdetta, mukaan lukien Kotkaniemi.

– Turistin pitäisi Itsenäisyydentie-viitasta päätellä, että Kotkaniemi sijaitsee siellä. Tämä on käsittämätöntä, sanoo Luumäen kunnanjohtaja Anne Ukkonen.

Lupapäällikkö Petteri Pietilä Pirkanmaan ely-keskuksesta kertoo, että kun lupia opasteille annetaan, merkitsevät silloin kohteen aukioloajat ja kävijämäärät. Tasavallan entisen presidentin kotimuseo ei Pietilän mukaan ole sellainen syy, minkä takia opastemerkki pitäisi laittaa.

– Tässä kohtaa ei ole tullut sellaista esille, että sille olisi perusteita. On todettu, että nämä Itsenäisyydentien opasteviitat ajavat tämän kohteen asiaa eteenpäin tällä erää.

Kahvilan pihalla olevasta opastaulusta turistin pitää päätellä, missä suunnassa Kotkaniemi on. Petri Kivimäki / Yle

Mainos olisi sallittu

Peruskorjatun Kotkaniemen avajaisia vietettiin 18.5.2018. Tuolloin kunta laittoi kutsuvierastilaisuutta varten käsintehdyt A3-kokoiset opasteet Kuutostien rampilta Kotkaniemeen. Niitä kunta ei vielä ole pois ottanut ja kunnanjohtaja Anne Ukkonen tunnustaa, että vähän laittomathan ne ovat.

Pirkanmaan ely-keskuksen lupapäällikkö Petteri Pietilä kertoo, että opasteiden lupia myönnettäessä käytetään hyväksi alueelle laadittua palvelukohteiden opastussuunnitelmaa. Se tosin Pietilän mukaan tulee usein jäljessä verrattuna siihen, mikä olisi tarve.

Pietilä ehdottaa, että kunta hankkisi tien varteen mainoksen.

– He voisivat yrittää saada sinne asiakkaita tienvarsimainoksella, joka on suunnattu tienkäyttäjille.

Mainokselle luvan antaa samainen Pirkanmaan ely-keskus. Mainos todennäköisesti saisi luvan, vaikka virallista opastemerkkiä ei saakaan laittaa.

– Jos siinä kaikki määräyksen edellytykset täyttyvät, niin silloin siihen on mahdollisuudet, kertoo Pietilä.

Tällaisen opasteen Luumäen kunta olisi halunnut Kuutostien varrelle. Nyt opaste on edelleen vanhan Kuutostien eli nykyisen Itsenäisyydentien varrella. Petri kivimäki / Yle

Kunta ei luovuta

Jos matkailija haluaa päästä Kotkaniemeen, tulee hänen tietää, että sinne pääse seuraamalla Itsenäisyydentien opastetta. Opasteet tosin johtavat Kuutostien varrella olevan kahvilan pihalle, jossa on iso opastekartta koko Itsenäisyydentiestä. Kartasta turistin täytyy sitten itse etsiä Kotkaniemi ja päätellä, mihin suuntaan kahvilan pihalta täytyy lähteä.

Kotkaniemen löydettävyyttä hankaloittaa entisestään se, että Itsenäisyydentie on nimetty vasta reilut puoli vuotta sitten, eikä sitä löydy vielä edes tuoreimmista navigaattoreista.

Kotkaniemi Kotkaniemi on Suomen kolmannen tasavallan presidentin P. E. Svinhufvudin koti Luumäellä Etelä-Karjalassa. Kotkaniemen on valmistunut vuonna 1898, Svinhufvudit muuttivat sinne vuonna 1908. Kotkaniemi päätyi pitkän kiistelyn jälkeen valtion omistukseen. Valtio on vuokrannut tilan Museovirastolle ja sen toiminnasta vastaa Kotkaniemi-säätiö. Kotkaniemen remontti alkoi kesällä 2016 ja se valmistui toukokuussa 2018.

Luumäen kunnanjohtaja Anne Ukkonen tunnustaa suoraan, että opastetaulujen saamiseksi on vuodatettu lukuisia hikikarpaloita.

– Meille sanotaan, että kunta tai Kotkaniemi-säätiö on niin saamaton, ettei saa opasteita sinne. Mutta kun se on se Pirkanmaan ely, joka ei anna niitä laittaa, tuskailee Ukkonen.

Anne Ukkosen mielestä Kotkaniemellä on niin suuri kansallinen merkitys, että se pitäisi viranomaistenkin ymmärtää. Häntä lisäksi kismittää se, että tien varrella saa olla monenlaisia mainoksia, mutta virallista opastetaulua ei saa laittaa.

– Kyllä siellä on kaikenlaista viidakkoa muutenkin tuolla tien varrella. On jos jonkinnäköistä lippua ja lappua, niin on se kumma, ettei saa virallista hienoa merkkiä laittaa, tuskailee Anne Ukkonen.

Kunta on valittanut Pirkanmaan ely-keskuksen päätöksestä Itä-Suomen hallinto-oikeuteen.