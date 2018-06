Intian Whatsappissa leviää huhuja lapsikaappauksista – johtaneet 8 ihmisen kuolemaan kuukauden aikana

Suurimmassa osassa tapauksista uhrit ovat joutuneet ihmisjoukon pahoinpitelemiksi, koska heitä on luultu kidnappaajiksi.

Intiassa leviää pikaviestipalvelu Whatsappin kautta huhuja lasten kidnappauksista. Huhujen vuoksi useat ihmiset ovat joutuneet pahoinpidellyiksi, koska heitä on luultu kidnappaajiksi.

Touko- ja kesäkuun aikana huhut ovat johtaneet jo kahdeksan ihmisen kuolemaan.

BBC:n (siirryt toiseen palveluun) mukaan Whatsappissa kiertää video, jossa kaksi miestä pysähtyvät moottoripyörillä lapsijoukon viereen, sieppaavat yhden lapsista ja ajavat pois. Videon mukana on tekstiä, jossa puhutaan kaupunkiin tulevista lasten kidnappaajista.

Video ei kuitenkaan ole aito, vaan se on pakistanilainen opetusvideo, jonka tarkoituksena on välittää tietoisuutta vaaroista. Videon viimeinen, selittävä osa, on leikattu pois.

Hysteria leviää

Video on saanut ihmiset hysteerisiksi ympäri Intiaa. Huhujen viimeisimmät uhrit ovat kaksi intialaista miestä, jotka pahoinpideltiin joukolla kuoliaiksi Assamin osavaltiossa koillisessa Intiassa.

Miehet olivat pysähtyneet kysyäkseen tietä. Väkijoukko luuli miehiä kidnappaajiksi.

Intian viranomaiset ovat pidättäneet tapauksen vuoksi 15 ihmistä. Viranomaisten mukaan huhujen estäminen on vaikeaa.

Intian maaseudulla paikkansa pitämättömät uutiset leviävät nopeasti, koska monet käyttävät älypuhelimia vasta ensimmäisiä kertoja.

Lähteet: AFP