Donald Trump ja Kim Jong-un kohtaavat Singaporessa – seuraa suorana tiistaiaamuna kello 3.00 alkaen

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Kim Jong-un tapaavat vihdoin Singaporessa. Huippukokous on historiallinen: Yhdysvaltain ja Pohjois-Korean johtajat eivät ole koskaan tavanneet henkilökohtaisesti.

Kokouksen on määrä alkaa varhain tiistaiaamuna kello neljältä. Voit seurata suoraa lähetystä kokouspaikalta verkkosivuiltamme aamukolmesta lähtien. On mahdollista, että lähetyksessä on katkoja.

Kahdenkeskeinen tapaaminen

Valkoisen talon mukaan suunniteltu ohjelma sisältää tervehdykset, kahdenvälisen tapaamisen, jossa on paikalla johtajien ohella ainoastaan tulkit, laajemman neuvottelukokouksen sekä työlounaan.

Alustava aikataulu huippukohdille:

johtajien kättely kello 4.00 Suomen aikaa

kahdenkeskinen tapaaminen kello 4.15

laajennettu kokous klo 5.00

työlounas klo 6.30

presidentti Donald Trumpin lehdistötapaaminen kello 11.00

presidentti Trump lähtee kotimatkalle kello 14.00

Yle seuraa kokousta tiiviisti kaikissa välineissä. Verkkosivuilla seuraamme kokouksen käänteitä hetki hetkeltä.

