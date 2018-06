Kuka pitäisi huolta villikissoista? Voit auttaa niitä loukuttamalla – katso videolta, miten se onnistuu

Suomessa loukutetaan joka kesä vähintäänkin satoja kissoja. Ilman vapaaehtoisten apua ne jäisivät luonnon armoille. Sinäkin voit auttaa. Loukuttaminen on helppoa. Se vaatii lähinnä kärsivällisyyttä.

Vapaana seikkaileva leikkaamaton kolli voi saada kesän aikana helposti kymmeniä jälkeläisiä, jos lähistöltä löytyy seuralaisia. Luontoon syntyvistä pennuista ei huolehdi niiden kasvaessa kukaan.

Jos nurkissa pyöri keväällä pari villikissaa, voi niitä kesän lopussa olla moninkertainen määrä. Ongelma vain kasvaa, kun pennut muutaman kuukauden kuluttua ovat itsekin lisääntymisiässä.

Tällaiset villikissojen populaatiot pitävät vapaaehtoiset eläinsuojelutyöntekijät kiireisinä. Pelkästään Kiikoisten löytöeläinpalvelu loukuttaa yrittäjä Mira Ekholm-Martikaisen mukaan joka kesä noin 150 kissaa.

Tänä kesänä hän on jo levittänyt yhdessä vapaaehtoisten kanssa loukkuja pitkin Satakuntaa ja Pirkanmaata. Muutama kissa on loukkuihin mennytkin. Toisaalta kissat ovat valppaita eläimiä, eikä niitä noin vain huijata häkkiin.

Villikissankin voi kesyttää

Kissojen loukuttaminen on pitkäjänteistä puuhaa. Jo vuosia vapaaehtoisena mukana ollut Jaana Sundberg kertoo yrittäneensä loukuttaa yhtä narttukissaa kolmen vuoden ajan. Se ei mennyt loukkuun millään, kun vieressä pyöri naapurin kollikissoja. Vasta kun hän sai luvan kollienkin loukuttamiseen, oli narttu valmis alistumaan kohtaloonsa.

Minulta on kysytty, kuolevatko kissat heti, kun loukku napsahtaa Jaana Sundberg

Loukutetun kissan kohtalo ei ole niin julma kuin moni luulee.

– Minulta on kysytty, kuolevatko kissat heti, kun loukku napsahtaa, Sundberg kertoo kohtaamistaan väärinkäsityksistä.

Todellisuudessahan loukun tarkoitus ei ole vahingoittaa kissaa. Turvallisessa loukussa kissa menee häkkiin ruuan houkuttelemana ja ovi napsahtaa kiinni sen selän takana.

Eläinsuojeluyhdistykset ottavat vastaan loukutettuja kissoja ja pyrkivät löytämään niille omat kodit. Lähtökohtaisesti vain vakavasti sairaat kissat lopetetaan.

Kissa oppi nopeasti luottamaan, kun se sai ruokaa. Jaana Sundberg

Aina villikissoille ei kuitenkaan löydy ottajia. Moni pelkää niiden kesyttämisen olevan mahdotonta. Sundbergin kokemuksen mukaan pelko osoittautuu usein turhaksi.

– Itse loukutin kerran 18 kissaa yhdestä populaatiosta ja jätin yhden niistä kotiin. Se oli helppo kesyttää. Kissa oppi nopeasti luottamaan, kun se sai ruokaa.

Populaatio kasvaa piharakennuksessa

Hyvällä tuurilla kissan voi saada loukkuun puolessa tunnissa. Niin kävi tänä kesänä vanhan maatilan pihapiirissä Satakunnassa. Ruoka houkutteli joukon nälkäisiä kissoja paikalle hetkessä. Rohkeimmat eivät arkailleet häkkiä vaan menivät sisään epäröimättä.

Kyseisessä paikassa kissoja on tarkoitus loukuttaa tänä kesänä noin kaksikymmentä. Tarkka määrä ei ole tiedossa, sillä osalla kissoista on pentuja jossain piilossa. Nämä emokissat on vapautettava loukuista, jotta pennut eivät näänny nälkään.

Kissat ovat löytäneet itselleen suojapaikan maatilan piharakennuksesta.

Tyhjilleen jääneen maatilan navettarakennuksessa asuu parikymmentä kissaa. Päivi Meritähti / Yle

Perikunta kutsui Kiikoisten löytöeläinpalvelun apuun, kun tilalla käyneet sukulaiset huomasivat tilanteen. He alkoivat käydä ruokkimassa kissoja, mutta totesivat urakan mahdottomaksi.

– Me päätimme jatkaa ruokkimista jonkin aikaa, jotta saamme kerättyä kissojen luottamusta. Käymme pitkin kesää loukuttamassa niitä ja odotamme, koska pennut tulevat esiin, Mira Ekholm-Martikainen kertoo.

Mielipiteitä puolesta ja vastaan

Kissoja ei saa ilman lupaa loukuttaa toisen pihasta. Omaan pihaan loukun voi laittaa, mutta silloinkin naapurille kannattaa ilmoittaa, että pitää kissansa sisällä, jos ei halua sen päätyvän löytöeläintaloon.

Varaudu silti mahdolliseen eripuraan, sillä loukutus herättää mielipiteitä puolesta ja vastaan.

– Osa ihmisistä on sitä mieltä, että kissan tulee saada kulkea vapaana ja siitä häiriintyvät valittavat turhasta. He ovat usein myös raivostuneita siitä, jos joku toimittaa heidän kissansa löytöeläintaloon, Mira Ekholm-Martikainen kertoo.

Eläinsuojelun näkökulmasta ainakin kissat, jotka vaikuttavat siltä, että niistä ei kukaan huolehdi, kannattaa poimia talteen.

Alkuun pääsee auttamalla yhtä kissaa

Sari Raiskion vapaaehtoisinnostus alkoi kolme vuotta sitten, kun hän loukutti omassa pihassaan pyörineen villikissan. Loukun hän sai lainaan paikalliselta eläinsuojeluyhdistykseltä.

Sen jälkeen hän on ajanut omalla kustannuksella satoja kilometrejä kahden maakunnan välillä pelastaen kissoja toinen toisensa jälkeen. Vapaaehtoistyöstä ei saa palkkaa eikä kulukorvauksia, mutta hyvää mieltä sitäkin enemmän.

Meidän avullamme kissa pääsi kärsimyksistään. Minttu Kuokkanen

Joskus pelastusoperaation jälkeen mieli on silti maassa. Sari Raiskio ja Minttu Kuokkanen kävivät kerran yhdessä pyydystämässä kissaa, jonka omat voimat eivät enää riittäneet.

Kissa oli niin vakavasti loukkaantunut, että naisten piti kontata hakemaan se rakennuksen pohjasokkelista haavin kanssa.

– Siitä tuli ahdistava tunne. Päällimmäisenä jäi silti mieleen, että meidän avullamme kissa pääsi kärsimyksistään, Kuokkanen toteaa.

Molemmat naiset tekevät työtä Kiikoisten löytöeläinpalvelun vapaaehtoisina.

Jokainen voi tarjota apuaan oman alueen löytöeläintalolle tai eläinsuojeluyhdistykselle. Ne lainaavat loukkuja myös yksityiseen käyttöön, jos yhden kissan pelastaminen kotinurkilta tuntuu aloittelijasta luontevimmalta.

Näin loukutus onnistuu

Loukutus on käytännössä aika helppoa.

Loukku, eli yhdeltä reunalta avoin häkki, kannattaa asettaa säältä suojaisaan paikkaan. Jos lähellä ei ole katosta tai esimeriksi puun tarjoamaa suojaa, voi loukun päälle laittaa vaikka läpinäkyvän pleksin. Silloin kissa ei kastu sateellakaan.

Umpinaista suojaa häkin ympärille ei kannata rakentaa, sillä se voi saada kissan epäröimään. Se ei helposti mene suljettuun tilaan.

Jos pystyt hakemaan kissan loukusta nopeasti, ei suojalle ole tarvetta. Joka tapauksessa loukku pitäisi suositusten mukaan tarkastaa vähintään muutaman tunnin välein, jottei loukkuun jäänyt kissa ahdistu liikaa.

Kun kissa astuu loukun perällä olevan metallilevyn päälle, napsahtaa luukku sen selän takana kiinni. Kuvassa oleva loukku on suljettu, jotta emokissa ei mene sinne vahingossa. Päivi Meritähti / Yle

Kissan saa loukkuun helpoiten laittamalla loukun perälle voimakkaasti tuoksuvaa ruokaa. Nälkäinen kissa ei kiinnitä huomiota läpinäkyvään häkkiin, kun ruuan tuoksu houkuttelee riittävästi. Kun kissa astuu ruuan luona olevan levyn päälle, napsahtaa loukku kiinni sen selän takana.

Ennen loukutusta kannattaa sopia, vietkö kissan löytöeläintaloon vai suoraan eläinsuojeluyhdistykselle. Löytöeläimet etsivät mahdollista omistajaansa 15 vuorokauden ajan. Jos kukaan ei kysele niitä, voivat ne muuttaa odotusajan jälkeen uuteen kotiin.