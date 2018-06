Bingo ei kuollut, se muutti baariin: "Mä en oikeesti edes tiedä, miten tätä pelataan, mutta oon tosi onnellinen"

Kalliolaisen korttelikino Rivieran valkokankaalla pyörii kooste takavuosikymmenten pehmopornoa ja camp-elokuvaa. Punaisiin plyysinojatuoleihin uponneet nuoret aikuiset ovat varustautuneet alkavaan iltaan asianmukaisesti; pöydät notkuvat popcornbokseja ja viilennettyjä viinipulloja. Sali on täynnä, vaikka on arki-ilta.

DJ Tixa lupaa, että parhaat kupongit lähetetään avaruuteen, ja Pertti-setä pyöräyttää pelin käyntiin tilaamalla alkutaputukset.

– Aloitamme rakkauden pelit, annetaan pikku lullukat! Leeeet’s plaaaay biiiingooo!

Ensin haetaan yhtä vaakariviä. Numeroiden putoillessa tunnelma on raukean hyväntuulinen ja keskittyminen lähes harrasta. Tixa pehmittää yleisöä dadaistisilla välispiikeillään ja keinuvalla loungemusiikilla. Välillä hän muistuttaa, että aikuiset ovat huonoa pilaa ja mielikuvitusta.

– Michael Jacksonilla oli hissi, jossa hän puristeli finnejä. Sitten sen nenä putosi, mutta se laitettiin takaisin.

Helsingin trendikkäimpiä kuppiloita kiertävässä DildoBingossa (siirryt toiseen palveluun) voitokkaat pelaajat palkitaan seksileluilla. Numeroita metsästetään tosissaan, ja kun onni osuu kohdalle, on tuuletus riemullista. Jos bingorivi löytyy useammasta kupongista, voittaja ratkotaan sakset-kivi-paperi –kierroksella.

DildoBingo järjestettiin nyt ensimmäistä kertaa Rivierassa. Valkokankaan edessä iltaa luotsaavat Pertti Mäki ja DJ Tixa. Antti Lähteenmäki / Yle

Palkinnon saa lunastaa, kunhan ensin tunnustaa DJ Tixan mikrofoniin maagiset sanat. Ne palkitaan aplodein joka kierroksella.

– I’m a fucking dildo lover!

Rivierassa on poikkeuksellisen paljon ensikertalaisia, mutta kaikki ovat heti juonessa mukana. Onervalle voitto osui heti toisella kierroksella. Settiin kuuluu pikkurilliä pienempi minidildo, kondomeja, ja liukuvoidetta.

– Me ollaan kavereiden kanssa usein puhuttu, että olisi hauska tulla. Nyt paikka ja aika houkuttivat, ja heti pamahti voitto! Tämä on oikein ketterä paketti!

Onerva ja Noora osallistuivat ensimmäistä kertaa. Antti Lähteenmäki / Yle

”Me ollaan ihanan härskejä setiä”

Pertti-setä, siviilinimeltään Pertti Mäki, ehti ennen lemmentäyteistä konseptia pyörittää baareissa perusbingoa useamman vuoden ajan.

Kaikki muuttui, kun Los Cojones –ravintolan henkilökunta ehdotti Mäelle yhteistyötä DJ Tixan kanssa.

Elävän legendan maineessa olevan Tixan tyyliin on aina kuulunut väkevä rakkaudellisuus ja positiivisten tunteiden välittäminen. Keikoillaan hän levittää omintakeista filosofiaansa suomea ja englantia surutta sekoitellen, ja kaivaa esiin huilun, kun siltä tuntuu.

Pertti Mäki on harjaantunut bingomies. Antti Lähteenmäki / Yle

Miehet pyörittivät yhdessä Rakkauden NeuroBingoa, kunnes Mäki toissa keväänä vieraili seksivälineliikkeessä.

– Kelasin, että kun heidän valikoimassaan on 1500 lelua, niin he voisivat ryhtyä sponsoreiksi. Sillä tavoin voisi levittää konkreettisesti rakkauden sanomaa. Kokeiltiin kolme kertaa, ja sitten jatkettiin.

Tixa arvelee olevansa kuin tehty DildoBingoa varten.

– Mä olen aina ollut tunteenvälittäjäosastoa. Me ollaan ihanan härskejä setiä, mutta kerrotaan kauniisti luonnollisista asioista. Ei tämä oikeastaan enää mikään tabu ole, mutta asia, josta ei puhuta. Siksi siitä on ihana puhua. Pojille nämä ovat vaikeampia juttuja. Heidän kannattaisi kuitenkin muistaa, että jos ei ole peniksensä kaveri, voi sairastua.

DildoBingossa käytetään koko ilta samaa kuponkia. Kierrosten välillä pelaajien pitää vaihtaa "rakkauden tunnustaan". Antti Lähteenmäki / Yle

”Tässä ei ole mitään noloa!”

Alkuvaiheessa aikuisten lelut ja levottomat jutut aiheuttivat hienoista kainostelua ja lievää yleisökatoa. Sitten kävijät päättivät jättää turhan kursailun sikseen. Etenkin nuoret naiset viihtyvät bingoilloissa.

– Luulen, että suosion takana on se, että näistä asioista voi puhua vapaasti iloisessa viihdemuodossa ilman, että se on jotain likaista pornoa. Täällä ei tarvitse yhtään jännittää, summaa bingoisäntä Pertti Mäki.

Käännekohta DildoBingon suosiolle oli viime vuoden Helsinki-päivä, jolloin pelejä pelattiin Kallion kirjastossa. Kaikki halukkaat eivät mahtuneet edes sisälle rakennukseen.

Aino kuvailee itseään Dildis-veteraaniksi. Antti Lähteenmäki / Yle

Sittemmin tupa on ollut täynnä lähes jokaisena Dildis-iltana. Monet kävijät ovat valmiita kiertämään pitkin kaupunkia bingon perässä.

Aino on käynyt kavereineen jo ainakin seitsemän kertaa pelaamassa. Voittoja on ropissut niin paljon, että Tixa on kehottanut hankkimaan isomman sängynaluslaatikon. Aino kutsuu itseään DildoBingon veteraaniksi.

– Täällä on aina ihanan rehellinen ja hyvä meininki. Seksileluissa ei ole mitään noloa, tämähän on iloinen asia!

Kierroksen voittaja tuulettaa Jumalattoman Älyttömässä Superbingossa. Ilkka Klemola / Yle

Jumalattoman äänekäs sunnuntairituaali

Muutaman korttelin päässä Rivierasta meno on huomattavasti DildoBingoa remakampaa, ja muutaman vuoden nuorempaa.

Vaikka on helteinen kesäsunnuntai, eikä baarissa edes Kallion halvin kalja, on ravintola Oiva tupaten täynnä parikymppisiä. Maksutta tarjoiltavat aamupäivän brunssin tähteet hupenevat vikkelästi ja juomaa kuluu.

Ensin lavalle ilmestyy Bingo Starr, eli Mona Huczkowski. Hän soittaa levyjä, lausuu kevätrunon ja kertoo vitsejä. Michael Jackson –pilan punchline on kaikille tuttu; Jackson ei tee hississä mitään, koska Jackson on kuollut.

Bingo Starr lämmittelee yleisöä. Ilkka Klemola / Yle

Väki tuntee tämän rituaalin muutkin tanssiaskeleet, ja osaa vuorosanat ulkoa. Suurin osa yleisöstä on vakikävijöitä, joille osallistuminen performanssiin on vähintään yhtä tärkeää kuin voittaminen.

Meteli ennen Jumalattoman Älyttömän Superbingon (siirryt toiseen palveluun) alkua on korviahuumaava. Kaveriporukat kilkuttavat tusseilla lasiensa reunaa, ja laskevat huutamalla sekunteja pelin alkuun.

Kardinaali Munaus, alias Timo Metsäpeura kättelee väkensä. Hän aloittaa nelituntisen shown bingosaarnalla.

– Heiluttakaa lappuja! Kutsutte bingoja!

Seuraavaksi Kardinaali laulaa Frederikiä. Harva meistä on rautaa –kappaleen sanat tosin on muokattu bingoyhteensopivaan muotoon. Sitten peli pääsee viimein käyntiin.

Osasta numeroita tykätään, mutta numeroa 27 inhotaan. Ilkka Klemola / Yle

”Me vihataan numeroa 27!”

Jumalattoman Älyttömän Superbingon vakipelaajat tykkäävät eniten numerosta 69. Kiihkeitä reaktioita aiheuttaa myös numero 19 etenkin englanniksi. Kun Kardinaali kajauttaa numeron 74, alkaa äänekkäin seurue hoilata The Connellsin kappaletta ’74-’75.

Numeroa 27 inhotaan, se saa joka kierroksella huutotuomion. Timo Metsäpeura selittää, että kyseessä on kollektiivin päätös.

– Muutama viikko sitten kyselin yleisöltä, miksi numero 69 saa niin paljon lovea, eivätkä muut numerot juuri mitään. Miksei esimerkiksi numeroa 27 rakasteta? Yksi kantaporukka julisti, että me vihataan sitä numeroa, se on paskin numero ikinä! Siitä se sitten levisi.

Bingo Starr yrittää kohentaa onnettoman numeron mainetta nimeämällä bingon maskottipehmon 27:ksi. Ei auta. Pehmopolo saa ankarat buuakset.

-Heiluttakaa lappuja, kutsutte bingoja, saarnaa Kardinaali Munaus. Ilkka Klemola / Yle

Pehmoeläimillä on muutenkin olennainen rooli Jumalattoman Älyttömässä Superbingossa, selittää Metsäpeura.

– Olin ostanut pehmoja, joita oli tarkoitus joku kerta jakaa palkintoina, mutta niitä ei ollut tarpeeksi. Yksivuotissynttäribingossa helmikuussa jaoin niitä vakikävijöille. Osa leluista oli kuitenkin niin rumia, ettei kukaan halunnut niitä. Sen jälkeen niitä on annettu lohdutuspalkintoina. Niitä on ostettu lisää, vähemmän rumia.

Yhtä lelua päätyy halailemaan ensimmäistä kertaa bingoon tullut Henna. Hän ehti hihkaista innoissaan bingon, vaikka numerot olivat vain sinne päin. Tuomion jälkeen Hennaa itkettää ja naurattaa yhtä aikaa.

– Mä oon niin onnellinen tästä pehmokissasta! Mä en oikeesti yhtään edes tiedä, miten tätä bingoa pelataan, mutta oon tosi onnellinen!

Vieruskaveri Miia on käynyt pelaamassa kerran aikaisemmin. Nyt hän käy jo tottuneesti pokkaamassa drinkkilippuja. Isompia palkintoja, pulloja ja risteilyjä, jaetaan vasta illan edetessä.

Illan suurimman kokoelman kuohujuomaa ja laivareissuja haalii omiaan innokkaimmin kannustavan pöytäseurueen Kristian.

– En mä yleensä voita yhtään mitään, vaikka olen käynyt bingossa kavereiden kanssa jo monta vuotta. Tää on todella hauskaa sunnuntaipuuhaa; voi käydä läpi viikonlopun tapahtumia, eikä yhtään haittaa, että voi voittaa ilmaista alkoholia.

Olennaista bingossa on äänekäs oman porukan kannustaminen. Ilkka Klemola / Yle

Voittamiseen liittyy hämmentävä ja hauska

Timo Metsäpeura oli ennen bingomestarin hommaansa oppipoikana. Hän huolehti vuosien ajan Morgan Mäkelän vetämän bingon tekniikasta. Mäkelän kuoltua ravintola Oivan omistaja Johanna Rönkkö maanitteli Metsäpeuraa ottamaan vetovastuun. Vakibingoilijat olivat toivoneet jatkoa.

Aluksi saappaat tuntuivat Metsäpeurasta liian suurilta täytettäviksi. Apuun tuli näyttelijäystävä Karlo Haapiainen, jolta Metsäpeura ammensi oppia. Lopulta itseluottamus alkoi riittää kokoillan hikisen shown vetämiseen.

Nyt bingoseurakunta on selvästi ottanut Kardinaalin omakseen.

– Tämä on ollut melkoinen kasvuprosessi. Alkuun ajattelin, että en uskalla, koska en ollut tehnyt tällaisia juttuja aiemmin. Seurasin sivusta, mitä Karlo tekee, ja kasvoin tähän tekemällä. Morganilta jo opin sen, että ihmisläheinen kontakti on tosi tärkeä osa tätä juttua. Ei voi olla mitään muuria meidän esiintyjien ja yleisön välillä.

Toisen kierroksen alkaessa viimeisetkin varajakkarat loppuvat, ja myöhässä tulevat saavat bingota seisten.

- Kotoisa fiilis ja olohuonemainen meno on tärkeitä juttuja osallistujille, summaa Timo Metsäpeura. Ilkka Klemola / Yle

Välillä pelataan Speden spelejä, joissa vapaaehtoisten pitää osua sekuntikellolla mahdollisimman lähelle kahta. Välillä taas lauletaan. Ennen bingoillan neljännen kierroksen loppuhuipennusta Kardinaali vetäisee A-han Take on Me:n, jonka kertosäkeeseen bingoilijat yhtyvät.

Metsäpeura huomauttaa, että ihmiset kaipaavat jännitystä ja kilpailevat tosissaan. Bingo ei silti ole pääasia.

– Jengi tulee kokemaan ja osallistumaan. Voittamisen tunne on tosi mukava, mutta vielä mukavampi, jos siinä sivussa tapahtuu kaikkea hämmentävää ja hauskaa. Illassa on silloin draivia.