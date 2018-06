Haluatko EU:n rahoilla reilaamaan? Haku 18-vuotiaille alkaa tiistaina, lippuja tarjolla 160 suomalaisnuorelle

Hakijan pitää osata vastata viiteen EU-aiheiseen kysymykseen. Suomalaisnuorille tarjolla on myös lentolippuja.

BrysselEU haluaa auttaa 18-vuotiaita kansalaisiaan tutustumaan Eurooppaan ja löytämään itsensä tarjoamalla heille ilmaisia matkalippuja ensisijaisesti junamatkustamiseen.

Lippuja on tarjolla ensi vaiheessa 15 000 kappaletta. Haku alkaa huomenna tiistaina kello 13 Suomen aikaa komission verkkosivuilla (siirryt toiseen palveluun).

– Toivomme, että osallistujat saavat tästä jotain, ja että he voivat kokea Eurooppaa ja eurooppalaista identiteettiä, sanoi aloitetta esitellyt komissaari Tibor Navracsis.

Ilmaislippua voivat hakea EU-kansalaiset, jotka ovat 18-vuotiaita 1. heinäkuuta 2018. Liput on jyvitetty jäsenmaittain väkiluvun mukaan. Suomalaisnuorille on käytännössä jaossa noin 160 lippua.

Suomessa on noin 60 000 18-vuotiasta, eli ilmaislippuja riittää hieman yli kahdelle tuhannesta ikäluokkaan kuuluvasta. Lippuja tullee tosin jakoon muutama tuhat lisää kesän jälkeen.

Viisi kysymystä

Hakijan pitää vastata verkkosivuilla viiteen kysymykseen, jotka liittyvät kulttuuriperinnön eurooppalaiseen teemavuoteen 2018 ja eurovaaleihin. Hakijan täytyy esittää matkasuunnitelma, joka kattaa vähintään yhden mutta enintään neljä EU-maata. Reitin pitää myös sivuta jotain teemavuoden tapahtumista.

Tarkoitus on liikkua junalla. Mutta esimerkiksi suomalaisille hakijoille ensimmäinen etappi voi olla myös lentomatka, jos tarkoitus on liikkua muualla kuin naapurimaissa.

Projekti on kokeiluluontoinen, ja sen ensimmäiselle vuodelle on budjetoitu 12 miljoonaa euroa. Komissio on esittänyt, että DiscoverEU-hankkeelle varattaisiin jatkossa sata miljoonaa euroa vuodessa, jotta mahdollisimman moni nuori pääsisi matkustamaan.

EU:n laskelmien mukaan matkaliput esimerkiksi puolelle ikäluokasta maksaisivat 750 miljoonaa vuodessa.

Idean ilmaisista interrail-lipuista keksivät saksalaiset Vincent-Emmanuel Herr ja Martin Speer, jotka saivat Euroopan parlamentin innostumaan ajatuksesta.

Solidaarisuusjoukoissa vapaaehtoiseksi

Komissio esittää muitakin lisäsatsauksia eurooppalaisten nuorten liikkumiseen. Esimerkiksi Erasmus-vaihto-ohjelman budjettia on ehdotettu kaksinkertaisettavaksi. Lisäksi Euroopan solidaarisuusjoukkojen kautta on jatkossa tarkoitus lähettää ainakin 50 000 nuorta vuodessa muihin EU-maihin ja unionin ulkopuolelle.

Ohjelman kautta voi lähteä vapaaehtoistöihin, harjoitteluun tai töihin. EU:n ulkopuolella työ voi liittyä vaikkapa humanitaariseen apuun, jäsenmaissa solidaarisuusjoukot ovat osallistuneet esimerkiksi Italian maanjäristyksen jälkiselvittelyihin.

Joulukuussa 2016 käynnistettyyn ohjelmaan on ilmoittautunut 64 000 nuorta, mutta vasta noin 5 000 on aloittanut työt.