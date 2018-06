Synnytystupa tarjoaa välivaihtoehdon kotisynnytykselle − videotykiltä voi heijastaa perheen toivomana vaikka luontokuvia tai meren kohinaa

Tästä on kyse Synnytystuvalla halutaan tarjota vaihtoehto kotisynnytykselle

Synnytystupa on tarkoitettu matalan riskin synnyttäjille

Satakunnan keskussairaalan synnytystupa otetaan käyttöön elokuun loppuun mennessä

Satakunnan keskussairaalassa on parhaillaan käynnissä uudenlaisen synnytyssalin, ”synnytystuvan”, kehittäminen.

Synnytystupa on synnytyssali, joka on tarkoitettu matalan riskin synnyttäjille. Tällaisilla synnyttäjillä on mennyt raskausaika hyvin ja synnytykselle on arvioitu vähän riskejä. Potilaat myös seulotaan etukäteen.

− Tämä on tietynlainen välivaihtoehto kotisynnytykselle, Satakunnan keskussairaalan osastohoitaja Marika Nieminen kertoo.

Tuvalla halutaan tarjota äideille vaihtoehto kotisynnytykselle.

− Tarjoamme äideille turvallisen ja kodinomaisen synnytyksen sairaalan seuratamenetelmiä ja henkilökunnan apua hyödyntäen. Lähtökohtana on aina potilasturvallisuus.

Kuin olisi kotona

Synnytystupa on varsinkin potilaille, jotka toivovat saavansa pehmeiden arvojen synnytyksen.

– Tuvassa tuetaan ja kannustetaan äitiä pärjäämään mahdollisimman pitkälle omilla voimillaan, Marika Nieminen valaisee.

Synnytystuvan ilmapiiristä pyritään luomaan kodintuntuinen uusilla kalusteilla ja sisustuksella. Aivan uusi lisäys synnytystuvassa on videotykki.

Videotykillä voi heijastaa valkokankaalle perheen itse valitsemaa kuvaa, esimerkiksi luontoa tai merta. Marika Nieminen

− Videotykillä voi heijastaa valkokankaalle perheen itse valitsemaa kuvaa, esimerkiksi luontoa tai merta, Nieminen sanoo.

Muualla Suomessa ei ole käytössä videotykkiä synnytyssaleissa. Samantyyppisiä vaihtoehtoja synnytyksille on kuitenkin käytössä muuallakin Suomessa, kuten pääkaupunkiseudulla.

Synnytystuvat osaksi järjestelmää

Kätilöliitto käynnisti vuonna 2013 hankkeen (siirryt toiseen palveluun), jonka tarkoituksena on saada synnytystuvat osaksi suomalaista synnytyssairaalajärjestelmää. Liiton puheenjohtaja Marjo Lyyran mukaan käytöstä poistetulla Kätilöopistolla oli aiemmin synnytystupa.

− Olisi vallan ihanaa, jos synnytystuvat yleistyisivät, Lyyra toteaa.

Satakunnan keskussairaalan synnytystupa on oma versionsa Kätilöliiton ehdottamista tuvista, ja samankaltaisia synnytyssaleja löytyy myös muista sairaaloista. SKS:n tuvan arvioidaan valmistuvan käyttöön elokuun loppuun mennessä.

