Riittävätkö rahat kaikkeen tarvittavaan? Lähes kolmannes suomalaisista miettii tätä joka viikko, kertoo kysely – keskustele

Danske Bankin raportin mukaan suomalaisilla on enemmän huolta taloudestaan kuin ruotsalaisilla, norjalaisilla tai tanskalaisilla.

Jos suomalainen, ruotsalainen, norjalainen ja tanskalainen keskustelevat taloustilanteestaan, tulee suomalaiselta todennäköisesti huolestuneimmat kommentit. Näin voi päätellä Danske Bankin tuoreesta Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa tekemästä taloudellinen mielenrauha –raportista.

Suomalaisista vajaa kolmannes on vähintään joka viikko huolissaan siitä, saavatko he rahansa riittämään kaikkeen tarvittavaan, kun muissa Pohjoismaissa vastaava luku on 17 prosenttia.

– Kun vertaillaan Pohjoismaiden välisiä tuloksia, Suomessa ollaan ylipäätään enemmän huolissaan kaikista asioista kuin muissa Pohjoismaissa. Tulosten valossa näyttää siltä, että suomalaiset ovat pessimistisempää kansaa kuin muut pohjoismaalaiset, Dansken vuotuisessa raportissa (siirryt toiseen palveluun) todetaan.

Velkaantuminen huolestuttaa Suomessa melkein yhtä monia kuin Tanskassa, jossa velkaantumisaste on yli kaksinkertainen. Sama linja jatkuu suhteessa Ruotsiin ja Norjaan. Tulosta kuvaillaan raportissa hämmentäväksi.

Danske Bankin ekonomisti Jukka Appelqvist ihmettelee, ettei huoli omasta velkaantumisesta näytä olevan yhteydessä makrotaloudelliseen kehitykseen.

Ruotsissa sijoitettu rohkeammin

Suomalaiset eivät ole yhtä innokkaita sijoittajia kuin ruotsalaiset. Kyselyn suomalaisvastaajista 57 prosenttia kertoi, ettei sijoittamiseen ole ylimääräistä rahaa. Toiseksi suurin syy sijoittamisen kartteluun oli kokemus siitä, että sijoittaminen on hankalaa.

Ruotsalaiset ovat vaurastuneet suomalaisia ripeämmin. Danske Bankin Appelqvist kertoo, että Ruotsissa asuntolainoja on lyhennetty vähemmän ja käytetty tästä jäänyttä rahaa sijoittamiseen.

– Ruotsalaiset ovat ottaneet korkeampaa riskiä ja saaneet parempaa tuottoa, mikä on nostanut kotitalouksien varallisuutta. Suomalaiset ovat olleet turvallisuushakuisempia ja vastaavasti vaurastuvat hitaammin.

Asuntolainasta on Suomessa perinteisesti haluttu päästä nopeasti eroon. Appelqvist tosin huomauttaa että Ruotsissa asuntolainojen lyhentäminen on välillä jäänyt turhankin vähälle, eikä sekään ole ihannetilanne.

Suomessa luotetaan vahvasti siihen, että asuntojen hinnat nousevat, ja myöhemmin asuntoa myydessä siitä saa voittoa ja taloudellisen turvan eläkepäiviä varten. Danske huomauttaa kuitenkin, että joillain alueilla asuntojen hinnat ovat jopa kääntyneet laskuun.

Lasten uskotaan pärjäävän taloudellisesti

Kaikessa suomalaiset eivät olleet muita pessimistisempiä. Selvityksen mukaan tuloista riippumatta valtaosa suomalaisista uskoo taloudellisen tilanteensa olevan tulevaisuudessa joko yhtä hyvä kuin tänä päivänä tai jopa parempi.

Jopa 59 prosenttia suomalaisista uskoo omien lastensa taloudellisen tilanteen olevan tulevaisuudessa parempi kuin heidän oma taloudellinen tilanteensa tällä hetkellä. Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa vastaava luku on 53 prosenttia.

Danske Bank kysyi sähköisellä kyselyllä yli 3000 suomalaiselta, millä tasolla heidän taloudellinen mielenrauhansa on: millaisena oma taloudellinen tilanne ja sen tulevaisuus suomalaisille itselleen näyttäytyy. Sama kyselytutkimus toteutettiin myös Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa.

