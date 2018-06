Helsinki-päivänä ennätyspaljon ohjelmaa – Pertti Kurikan alter egon piirustustyöpajaan, robottien kokoontumisajoihin vai kenties jättiyleisön eteen karaokeen?

Kun Helsinki-päivää vietettiin ensimmäistä kertaa kesäkuun 12. päivä vuonna 1959, huvituksesta vastasi palolaitos. Palomiehet hyppivät kahdeksan metrin korkeudesta pehmustetulle alustalle yleisön ihastellessa vieressä.

Palomiehillä on tärkeä rooli Helsinki-päivän ohjelmistossa vielä nykyäänkin, sillä myös tänä vuonna Helsingin kaikki pelastuslaitokset ovat avoinna yleisölle 10–18 välisenä aikana.

Tänä vuonna tekemistä on tarjolla ennätysmäärä. Kaikkiaan 133 erilaista tapahtumaa (siirryt toiseen palveluun) levittäytyy yhden vuorokauden aikana ympäri Helsinkiä.

Helsinki-päivän tapahtumatuottaja Marianne Saukkonen Helsingin kaupungin markkinoinnista kertoo, että vuosien saatossa Helsinki-päivästä on kasvanut koko ajan isompi ja isompi tapahtuma. Helsinki-päivän tapahtumia yhdistää se, että ovat kaikki maksuttomia ja kaikille avoimia.

Helsinki-päivä on osallistava ja yhteisöllinen juhla, jonka kautta syntyy paikallisylpeyttä ja viihtyvyyttä omaan kaupunginosaan. Marianne Saukkonen, Helsinki-päivän tapahtumatuottaja

– Tänä vuonna ohjelmaa on erityisen hyvin tarjolla lapsiperheille ja erityisryhmille, kuten iäkkäille ihmisille. On perusteltua sanoa, että ohjelmaa on vauvasta vaariin, Saukkonen vinkkaa.

Helsinki-päivän perinteisiin kuuluvat pormestarin aamukahvit, Stadin Kundin ja Friidun nimeäminen, vuoden helsinkiläisurheilijoiden palkitseminen ja Helsinki-päivän vauvan juhlistaminen.

Tapahtumatuottaja sanoo, että vaikka kaupunki koordinoi tapahtuman toteutumista, kaupunkilaiset kuitenkin tekevät itse Helsinki-päivän.

– Helsinki-päivä on semmonen osallistava ja yhteisöllinen juhla. Tässähän on mukana iso joukko erilaisia toimijoita: yrityksiä ja yhdistyksiä ja yksittäisiä kaupunkilaisia. Sitä kautta syntyy paikallisylpeyttä ja viihtyvyyttä omaan kaupunginosaan.

Illallinen taivaan alla katetaan tänäkin Helsinki-päivänä Esplanadille kello 19 alkaen. Helsingin kaupunki / Lauri Rotko

Viisi tärppiä elämykselliseen Helsinki-päivään

Kalevi Helvetin piirustustyöpajassa on rankat aiheet

Kulttisuosiota nauttivan Pertti Kurikan nimipäivät -yhtyeen kitaristi Pertti Kurikan alter ego Kalevi Helvetti isännöi Pertin valinta - sekotavarakaupassa kolmea piirustustyöpajaa.

Teemoina muun muassa "Pahimmat pelkosi", "Luuranko tulee kylään" ja "Hirvittävä paholainen". Työpajat on suunnattu niin 12–17-vuotiaille lapsille kuin aikuisillekin.

Lisätiedot ja ilmoittautumisohjeet täältä. (siirryt toiseen palveluun)

Helsinki-jumppaa siivittää kotiseuturakas soittolista

Kaivopuistossa ravintola Kaivohuoneen takana hikoillaan Helsinki-jumpassa (siirryt toiseen palveluun) kello 18 alkaen. Jumpan soittolista rakennetaan Helsinki-teeman ympärille. Ovatkohan kaikki kappaleet Haloo Helsingin tuotantoa vai kuullaanko reippailun ohessa myös esimerkiksi Jari Sillanpään Pariisi-Helsinki?

Friskis&Svettis Helsingin järjestämä jumppa sopii kaikenikäisille ja -kuntoisille. Mukaan kannattaa napata ulkojumppaan sopivat jalkineet ja alusta nurmelle.

Robotti on Pelle Peloton -näyttelyn kunniavieras

Robotit, niiden omistajat ja roboteista kiinnostuneet ovat tervetulleita Ankkalinnan kuuluisimmasta keksijästä, Pelle Pelottomasta, kertovaan näyttelyyn Päivälehden museoon.

Näyttelyssä robotin voi vaikkapa laittaa osallistumaan vaikkapa juoksukilpailuun tai sitten tehdä kokonaan uuden tärinämoottoroidun piirtorobotin.

Lisätiedot ja aikataulut tästä. (siirryt toiseen palveluun)

Jätkäsaari debytoi Helsinki-päivässä

Helsingin uusimpiin kaupunginosiin kuuluva Jätkäsaari ottaa osaa Helsinki-päivään Jätkäsaari Block partylla. Koko perheelle tarkoitettu Jallukkatalon sisäpihalla järjestettävä monitaidetapahtuma tuo ensimmäistä kertaa yhteen alueen eri toimijoita.

Ohjelmassa teatteria, tanssia, työpajoja ja musiikkiesityksiä Emma Salokoski Voicesista DJ Sohvaan ja Anna Hanskin emännöimiin lavatansseihin.

Lisätiedot tästä. (siirryt toiseen palveluun)

Karaokekansa saa biisien sanat Musiikkitalon seinään

Miltä tuntuisi laulaa karaokea Helsingin keskussa monisatapäisen ihmisjoukon kanssa? Helsinki-päivänä 2018 se tiedetään kun Singa Open Air Karaoke (siirryt toiseen palveluun) valtaa Kansalaistorilla sijaitsevan Musiikkitalon nurmikentän kello 16–18.

Biisien lyriikat heijastetaan pohjoismaiden suurimmalle näytölle Musiikkitalon kylkeen, jotta yhteislaulukokemus olisi mahdollisimman onnistunut. Karaokekekkereitä jatketaan kello 18 jälkeen Korjaamon sisäpihalla.

Yle Uutiset Uusimaa lähettää TV1:ssä karaoketunnelmia Kansalaistorilta tiistaina 12.6. kello 18:13

Kaikki Helsinki-päivän tapahtumat. (siirryt toiseen palveluun)