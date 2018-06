Finnair uskoo Lapin-lentojen kasvavan voimakkaasti

Finnair lisää lentovuoroja pohjoiseen ensi talvena. Lapin lennoille on tarjolla lähes 15 prosenttia enemmän paikkoja kuin viime talvena.

Tarvittaessa Finnair voi myös lisätä kapasiteettia niin, että se lentää nykyistä isommilla koneilla esimerkiksi Rovaniemelle, sanoo Finnairin myyntijohtaja Mikko Turtiainen.

– Konekokoja pitäisi tarkistaa, että mitkä ne ovat per lento. Meillä käytetään kysynnän mukaan aina parasta konekokoa juuri sen hetken kysynnälle, kun se lähtee.

– Kokonaisuudessa tullaan näkemään voimakasta kasvua seuraavan 12 kuukauden aikana Helsinki-Rovaniemi-reitillä, josta valtaosa tulee uusien vuorojen myötä. Tulevana talvena Finnairilla on tarjolla lähes puoli miljoonaa paikkaa Helsingistä Lappiin. Siinä on kasvua liki 15 pinnaa menneeseen talveen nähden, ja Rovaniemellä kasvua on lähes saman verran.

Rovaniemi–Peking suorana?

Rovaniemellä on huhuttu jo jonkin aikaa siitä, että Finnair suunnittelisi suoria lentoja Rovaniemeltä Pekingiin. Lennot ovat periaatteessa mahdollisia pari vuotta sitten maiden välille solmitun sopimuksen mukaan.

Finnair ei kuitenkaan ole julkistanut tällaista lentovuoroa, eikä yhtiö kommentoi julkistamattomia suunnitelmia julkisuudessa. Yleisellä tasolla Turtiainen kuitenkin sanoo, että suora Kiinan-lento on Rovaniemeltä mahdollinen tulevaisuudessa.

– Toki me tehdään taustatyötä ja tutkitaan kysyntää ja sitä, millainen hinnoittelu voisi olla, mutta tällä hetkellä meillä ei ole mitään julkaistavaa tietoa tämän suhteen.

Periaatteessa Rovaniemestä voisi rakentaa jopa Suomen toisen lentohubin, jossa vaihdettaisiin lentokonetta Aasiasta muualle Eurooppaan suuntautuvilla matkoilla. Helsinkiin kun ei mahdu määrättömästi lentoja.

Finnairin globaalista toiminnasta vastaava myyntijohtaja Mikko Turtiainen ei kuitenkaan innostu ajatuksesta – ainakaan vielä.

– Helsinki on Finnairin päähubi, ja Finnairin strategia on rakennettu hyvin pitkälle sen ympärille, koska matkustajavirta on kaikista vahvin Helsingissä. Toki teemme taustatyötä, jotta ymmärrämme niitä mahdollisuuksia, mitä tämä [Rovaniemi-Peking] reitti voisi tuoda.

Kasvu jatkuu, uskotaan Finnairissa

Kaiken kaikkiaan Finnair uskoo lentomatkustamisen kasvavan tulevina vuosina voimakkaasti, niin Lapissa kuin muuallakin Suomessa.

– Suomi ja Lappi ovat tällä hetkellä houkutteleva kohde ulkomaisille matkailijoille. Aasia ja esimerkiksi kiinalaiset ovat kasvaneet asiakasryhmänä 25 prosenttia alkuvuonna Visit Finlandin yöpymistilastoissa. Tämä on hieno trendi. Uskon, että tämä kasvu jatkuu myös tulevaisuudessa.