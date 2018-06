Susimielenosoitus keräsi torin täyteen väkeä Vaasassa – "Veikkaan, että äänemme kuultiin tänään"

Vaasassa järjestetty susimielenosoitus keräsi aurinkoiselle torille runsaasti osallistujia.

Pohjanmaan ruotsinkielisten maatalous- ja turkistuottajajärjestöjen järjestämä mielenosoitus halusi nostaa esille pohjalaisten susipelon ja suden tuottajille aiheuttamat vahingot.

Tiedotuspäällikkö Steven Frostdahl Pohjanmaan turkiseläinkasvattajien yhdistyksestä oli tyytyväinen mielenosoituksen väkimäärään. Hän arvioi Vaasan torilla olleen jopa pari tuhatta kiinnostunutta – aivan järjestäjien toiveiden mukaisesti.

– On vaikea arvioida tilaisuuden painoarvoa, mutta veikkaan, että äänemme kuultiin tänään, Frostdahl sanoi.

Torilla puhuneiden joukossa oli pienten lasten äiti Johanna Borg Pörtomista. Hän kertoi nähneensä lähes päivittäin pihallaan suden jälkiä ja miettineensä, voiko lasten kanssa lähteä ulkoilemaan. Joskus perhe jäi sisälle.

Frostdahlin mukaan tilaisuudella haluttiin saattaa ihmisten huoli päättäjien tietoon. Viranomaisille ja eduskunnalle haluttiin puheenvuoroin ja koko mielenosoituksella korostaa, että asia on tärkeä ja ihmisten huoli todellinen.

Kyltti Vaasassa järjestetyssä mielenosoituksessa, jolla ruotsinkielisen Pohjanmaan maatalous- ja turkistuottajat halusivat vaikuttaa petopolitiikkaan. Jarkko Heikkinen/Yle

Koulukuljetuksia Vöyrillä

Mielenosoitusta Vaasan torilla seuranneen Vöyrin kunnanjohtaja Mikko Ollikaisen mukaan pohjalaisten, ja erityisesti hänen näkökulmastaan vöyriläisten, turvallisuuden tunne on saanut runsaiden susihavaintojen myötä kolauksen.

Ollikaisen mukaan kunnanvirastolle tulee lähes päivittäin signaaleja siitä, että kunnan alueella liikkuu susia.

– Tilanne on meille uusi ja haluamme näkyvyyttä sille, että kyseessä on aito huoli. Turvallisuuden tunne täällä on saanut kolauksen ja se on tärkeätä saada esille, Ollikainen sanoo.

Vöyrillä on tehty susihavaintoja talven ja erityisesti kevään mittaan. Niiden vuoksi kunnassa päädyttiin laajentamaan oikeutta alakouluikäisten koulukuljetuksiin turvallisuussyistä.

– Vöyrin kunnassa on puollettu suden kannanhoidollista metsästystä. Olisi suotavaa, että ne olisivat arkoja ihmisille, Ollikainen sanoo.

Mielenosoitus Vaasan torilla 11. kesäkuuta 2018 Terhi Varjonen/Yle

Pohjanmaalla susihavaintoja on tehty viimeisen vuoden aikana paljon. Luken (siirryt toiseen palveluun) viime viikkoisen kanta-arvion mukaan susien määrä Pohjanmaalla on kaksinkertaistunut maaliskuusta 2017.

Katso video: Susista huolestuneet turkis- ja maataloustuottajat järjestivät mielenosoituksen – "Meidän on pakko tehdä jotain"

Susien määrän kasvu ei yllättänyt Pohjanmaalla – "Sudet ovat tulleet jäädäkseen"