Merestä poimittuja siirtolaisia kuljettava alus pääsee Valenciaan – "On velvollisuutemme tarjota turvasatama"

Espanja tarjoaa "turvasataman" yli kuuttasataa siirtolaista kuljettavalle Aquarius-alukselle.

SOS Mediterranée -järjestö poimi ihmiset kyytiin jo viikonloppuna. Heidän kuljettamisensa maihin kuitenkin mutkistui, kun Italian uusi sisäministeri Matteo Salvini ilmoitti, ettei alus voi rantautua Italiaan.

Viikonloppuna sisäministeri vaati Maltaa ottamaan vastaan siirtolaisia kuljettavan aluksen, mutta myöskään Maltalla sille ei annettu lupaa tulla satamaan. Maltan mukaan vastuu Aquariuksen kyydissä olevista siirtolaisista olisi Italialla.

Sisäministeri Salvinin kanta pysyi tiukkana:

– Riittää! Henkien pelastaminen on velvollisuus, mutta Italian muuttaminen valtavaksi pakolaisleiriksi ei.

Valencia tarjoaa satamaa

Tänään maanantaina iltapäivällä Espanjan tuore pääministeri Pedro Sánchez ratkaisi tilanteen ilmoittamalla, että Aquarius voi rantautua Valencian satamaan.

– On velvollisuutemme tarjota näille ihmisille turvasatama. Noudatamme humanitaarisia hätätiloja koskevia kansainvälisiä säädöksiä, Sánchez tviittasi (siirryt toiseen palveluun).

Espanjalaislehti El Paísin mukaan (siirryt toiseen palveluun) Valencian aluejohtaja Ximo Puig kiittelee maan pääministerin ratkaisua, sillä hänen mukaansa ekä Espanja että Valencia tunnetaan avoimuudestaan. Aluejohtajan mukaan Espanjan hallitus hoitaa tilanteen yhdessä YK:n kanssa.

Valencian pormestari Joan Ribó oli ilmoittanut jo aiemmin päivällä, että Espanjan kolmanneksi suurin kaupunki voisi avata satamansa alukselle. Ribón mukaan oli täysin epäinhimillistä, että alus jätetään vaille rantautumismahdollisuutta.

Toteutuuko matka?

Italia ehti jo kiittämään Espanjaa, mutta Aquarius-aluksella merimatkaan suhtauduttiin yhä epäilevästi. SOS Mediterranéen mukaan alukselle ei nimittäin vielä maanantai-iltana ollut tullut ohjeita Espanjaan suuntaamisesta.

Matkaa Valenciaan on yli 1 400 kilometriä ja sen kestoksi on arvioitu vähintään kaksi päivää. Niin pitkä matkustus ei SOS Mediterrannéen mukaan tule onnistumaan, kun kyydissä on yli 600 ihmistä.

Aluksen ruokavarantojen ennustettiin hupenevan maanantai-iltaan mennessä. Rantautumisen kieltänyt Malta oli kuitenkin toimittamassa alukselle ruokaa ja vettä.

