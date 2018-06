Tutkijat: Trumpin ja Kimin tapaaminen on vain keskustelunavaus – pikavoittoja ei ole luvassa

Yle Radio 1:n Ykkösaamussa vierailleet diplomatian asiantuntijat arvioivat, että huippukokous on hyvä alku, mutta vielä ei tiedetä, käynnistääkö tapaaminen suuremman liennytyksen.

Singaporen Sentosa-saarella on aamuyön tunteina Suomen aikaa alkanut historiallinen Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin ja Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-unin tapaaminen.

Tilannetta seurataan tiiviisti myös Etelä-Koreassa, joka on toiminut aktiivisena välittäjänä tapaamisessa. Soulista huippukokousta seurannut Suomen Etelä- ja Pohjois-Korean-suurlähettiläs Eero Suominen arvioi, että tapaamisen tunnelma on ollut erittäin hyvä.

– Keskusteluyhteys johtajien välillä on toiminut hyvin, mutta mitään konkreettisia tuloksia ei ole vielä kerrottavana. Tuloksista kuullaan lisää Trumpin tiedotustilaisuudessa, Suominen sanoi Yle Radio 1:n Ykkösaamussa.

Trump ja Kim tapasivat Capella-hotellilla aamuneljältä Suomen aikaa. Trump sanoi tiettävästi, että mailla on loistava tulevaisuus edessään.

Entinen diplomaatti, Korea-tutkija Markku Heiskanen kertoo Ykkösaamussa, että viestintä Pohjois-Koreassa on ollut aiempaa avoimempaa.

– Pohjoiskorealaiset ovat aikaisempaa enemmän selvillä tapahtumista, koska televisio on lähettänyt paljon uutisia huipputapaamisesta, Heiskanen sanoo.

Aikaisemmin tapaamisista kerrottiin Pohjois-Koreassa vasta jälkeenpäin, jos lainkaan. Heiskasen mukaan Trumpin ja Kimin tapaaminen on keskustelunavaus.

– Koko tapauksen arvo on se, että se on ylipäänsä tapahtunut. Eihän parissa tunnissa ehditä muuta kuin sopimaan siitä, mistä tullaan tulevaisuudessa sopimaan, hän sanoo.

– Vielä tammikuussa yhdysvaltalaiset tutkijat arvioivat, että maailma oli lähempänä ydinsotaa kuin koskaan aiemmin, vuoden 1953 jälkeen, Heiskanen huomauttaa.

Tämä on ensimmäinen kerta historiassa, kun istuva Yhdysvaltojen presidentti tapaa Pohjois-Korean johtajan.

"Ei nopeita pikavoittoja"

Tommi Koivula Maanpuolustuskorkeakoulusta arvioi, että Yhdysvaltojen tavoitteena on tapaamisille Pohjois-Korean aseistariisunta.

Hänen mukaansa Pohjois-Korean ulkopolitiikan kulmakivi on ydinaseet. Maan puolustuskyky nojaa ydinaseisiin ja se on kehittänyt järjestelmällisesti ydinasekykyään.

– Korean sota teknisesti jatkuu edelleen ja tässä ovat nyt päävihollismaat, joiden johtajat tapaavat ensi kertaa. Tämä on hyvä alku, mutta vielä ei tiedetä, käynnistääkö tapaaminen suuremman liennytyksen, Koivula arvioi.

Kumpikaan asiantuntijoista ei odota nopeita pikavoittoja. Suuret päämäärät ja tavoitteet ovat kaukana horisontissa. Se, mistä nyt voidaan sopia, on jonkinlaisen tiekartan sopiminen.

– Pohjois-Korean Kim laskee, että nyt kun sen ydinase on valmis, on aika rauhoittaa tilannetta ja puhua taloudesta. Trumpilla taas on paine saavuttaa jonkinlaista diplomaattista menestystä ja ulkopoliittista voittoa, Koivula arvioi.

Pohjois-Korean riisuminen ydinaseista on Koivulan mukaan vielä monen mutkan takana.

– Erittäin tärkeä asia on nyt se, että Korean sota saataisi lopetettua. Rauhan sopimukseen olisi saatava mukaan myös Etelä-Korea ja Kiina.

Heiskasen mukaan yksi uhka huipputapaamisessa on se, että Trump tulee luvanneeksi jotakin sellaista, mikä aiheuttaisi ongelmia muille naapurimaille, kuten esimerkiksi Japanille. Kiina, Japani ja Etelä-Korea ovat ikään kuin huolissaan siitä, mitä heidän päänsä yli tullaan sopimaan.

– Sodan uhka koskee muita Kaakkois-Aasian maita, Kiinaa ja Japania sekä Etelä-Koreaa, enemmän kuin Yhdysvaltoja, Heiskanen muistuttaa.