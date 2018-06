Soini: Trumpin ja Kimin tapaaminen voi olla alku neuvotteluprosessille – "Asiat voivat mennä dramaattisella tavalla pieleen"

Ulkoministeri Timo Soinin mukaan huippukokous on onnistunut, jos keskustelujen jälkeen Yhdysvaltojen ja Pohjois-Korean johtajat voivat hymyillä ja kertoa oman versionsa tapahtuneesta.

Ulkoministeri Timo Soini (sin.) pitää Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ja Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin huippukokousta Singaporessa myönteisenä tapahtumana.

Kokouksen asialistalla on muun muassa Pohjois-Korean ydinaseohjelma. Kukaan ei kuitenkaan odota, että Singaporessa ratkaistaisiin Pohjois-Korean ydinaseongelmaa.

Ylen aamu-tv:ssä vieraillut Soini arvioi, että jos tapaamisessa pystytään sopimaan seuraavasta tapaamisesta, niin se voisi olla alku neuvotteluprosessille.

– Jos päästään neuvotteluprosessiin ja sopimaan sinne agendasta, asialistasta, niin se on jo aika paljon. Tämä tilanne on ollut tulehtunut ja myös vaarallinen. Kaikki on vieläkin mahdollista. Asiat voivat mennä dramaattisella tavalla pieleen, Soini sanoi.

Syntyykö kahdenvälinen diili?

Soinin mukaan kokousta voidaan pitää onnistuneena, jos keskustelujen jälkeen Trump ja Kim voivat molemmat hymyillä ja kertoa oman versionsa tapahtuneesta. Hän arvelee, että johtajien lausunnot keskusteluista eivät tule olemaan yhteneväisiä.

– Molemmat painottavat omia asioitaan. Tietysti iso kysymys on, mitä tämä merkitsee tuolla alueella, että tehdäänkö tässä jotain kahdenvälistä diiliä ja mitä sitten alueelle tapahtuu.

Hän totesi, että Itä-Aasiassa suuria intressejä on muun muassa Etelä-Korealla, Kiinalla ja Japanilla.

Soinin mukaan Trumpin ja Kimin kohtaamisessa ennakoimattomuus ja epävarmuus ovat merkittäviä tekijöitä, jolloin tilanteet voivat muuttua nopeasti.

Molemmille sulat hattuun

Ulkoministerin mukaan huipputapaamisesta tuli spektaakkeli, jota koko maailma seuraa. Soini katsoo, että kokouksen toteutuminen on sulka molempien johtajien hattuihin.

– Maailma tarvitsee hyviä uutisia. Jos nämä pystyvät niitä toimittamaan, niin kyllä se aikamoista rappausta molempien kakluuniin on.

Soini luonnehti haastattelussa Trumpia ja Kimiä koviksi johtajiksi, jotka ovat kuuluisia reippaista metodeistaan ja epätavallisista asioista. Soini mielestä he ovat myös tämän ajan kuva.

Hän painotti, että Kim Jong-unin kohdalla ei pidä hetkeksikään unohtaa tämän ihmisoikeusrikkomuksia ja sitä millaista järjestelmää tämä edustaa.