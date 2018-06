Asiantuntija: Trumpin ja Kimin tapaaminen on jännittävä näytelmä ja pelkkää spektaakkelia

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un ovat tavanneet Singaporessa. Tapaamisessa keskeistä on ollut spektaakkelinomaisuus.

Näin arvioi Ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja Mika Aaltola Ylen aamu-tv:n haastattelussa. Hänen mukaansa molemmat johtajat ovat sellaisia, että he haluavat saada paljon median huomiota. Molemmat haluavat myös näyttää vahvalta parrasvaloissa.

Huippukokous on historiallinen, koska maiden johtajat eivät ole koskaan tavanneet henkilökohtaisesti.

– Toisaalta tämä voi olla jonkinlainen lähtölaukaus historialliseen prosessiin, että päästään eteenpäin näissä hyvin visaisissa asioissa, joita on vuosikymmeniä 90-luvulta lähtien tahkottu. Tässä on selkeästi mahdollisuuksia, mutta toisaalta tuntien Trumpin persoonan, on siinä myös isoja riskejä. Kokoushan voi myös epäonnistua.

Nopea eteneminen

Aaltola muistuttaa, että asiat ovat edenneet vauhdilla. Vain noin puoli vuotta sitten Trump ja Kim olivat tukkanuottasilla ja pahoja sanoja sanottiin toisesta osapuolesta.

– Trump kokee, että hän on saanut aikaan momentumia, joka on saanut Pohjois-Korean nöyrtymään. Toisesta näkökulmasta se näyttää samalta, eli Pohjois-Koreassa koetaan, että he ovat saaneet historiallisen saavutuksen, ohjusohjelmassa on edetty, ydinase on selkeästi hallussa ja nyt saadaan tunnustusta tälle ydinasestatukselle ja saadaan tämä pitkään odotettu suora kontakti Yhdysvaltoihin.

Aaltolan mukaan ydinaseista luopuminen olisi hankalaa Pohjois-Korealle. Ydinaseistariisuntasopimus tarkoittaisi satoja tutkijoita ja tarkastajia maassa vuosien ajan. Aaltola ei usko, että Pohjois-Korea olisi tällaiseen valmis. Ydinaseet ovat olleet maalle iso kansallinen projekti ja niistä luopuminen ainakaan ilman keskeisten tavoitteiden saavuttamista ei ole Aaltolan mukaan kovin todennäköistä.

– Tämä on jännittävä näytelmä. Tällä hetkellä se on kuitenkin vain spektaakkelia. Nyt tässä alkaa ne vaikeammat prosessit, mutta tietenkin sekin on saavutus, että tähän on päästy.

"Suuri menestystarina"

Aaltolan mukaan Kim todennäköisesti palaa kotiin sellaisen viestin kanssa, että hänet on nyt tunnustettu ja hän on päässyt Yhdysvaltojen kanssa samaan pöytään. Tapaamiskuvissa maiden liput olivat vierekkäin ja tämä Aaltolan mielestä kertoo suuresta menestystarinasta.

– Ja siitä, että valittu tie, jossa on kehitetty ydinasetta ja aseteknologiaa, on ollut se oikea ja Pohjois-Korea on mahtava pienisuuri valtio ja sen johtaja on nerokas.

Aaltolan mukaan kovat, hankalat myönnytykset täytyy tehdä myöhemmin ja ne täytyy myydä erityisesti Pohjois-Korean eliitille, joka katsoo tarkasti, miten nuori johtaja pärjää isojen kanssa neuvotellessa.

Aaltolan mukaan Pohjois-Korea voisi saavuttaa neuvotteluissa pakotteiden löyhentämistä ja taloudellista kehitystä sekä tukea Yhdysvalloilta.