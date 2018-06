Viisi henkilöä syytteessä ravintolaryppään rikosepäilyistä – useita törkeitä rikoksia

Oulun kihlakunnansyyttäjä on nostanut syytteet, jotka liittyvät kuuden yhtiön ravintolatoimintaan eri puolilla Suomea. Pääepäilty on ulkomaalaistaustainen mies, yksi syytteen saanut on oululainen lakimies.

Oulun kihlakunnansyyttäjä Ilkka Kalliokulju on nostanut syytteet rikosjutussa, joka liittyy kuuden yhtiön nimissä harjoitettuun ravintolatoimintaan Oulussa, Rovaniemellä, Jyväskylässä, Tampereella ja Joensuussa. Syytteet on nostettu viittä henkilöä vastaan.

– Pääepäilty on ulkomaalaistaustainen mies, jota vastaan on nostettu useita syytteitä. Syytteessä on myös kaksi suomalaista naista ja oululainen lakimies, jota vastaan syyte on nostettu törkeästä rahanpesusta, Ilkka Kalliokulju kertoo.

Syytekohtia on kaikkiaan 22. Rikosnimikkeinä ovat kiskonnantapainen työsyrjintä, kaksi törkeää velallisen epärehellisyyttä, viisi törkeää kirjanpitorikosta, kolme törkeää veropetosta, kuusi rekisterimerkintärikosta sekä kirjanpitorikos, törkeä petos ja petos.

Kaikki vastaajat ovat kiistäneet syyllistyneensä esitutkinnassa olleisiin rikoksiin. Laaja juttu tuli syyteharkintaan vuoden 2017 heinäkuussa.

Rikosjuttua käsitellään aikanaan Oulun käräjäoikeudessa.