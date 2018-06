Selvitys: Pyöräilijät, kävelijät ja autoilijat syyttävät toisiaan suojateiden turvattomuudesta – vastauksista sensuroitiin kirosanoja

Tuoreen selvityksen mukaan autoilijat, pyöräilijät ja kävelijät syyttävät toisiaan huonosta käyttäytymisestä suojateillä. Itä-Suomen liikenneturvallisuustyöryhmän teettämään kyselyyn vastasi 1 400 ihmistä. Vastaajat saivat merkitä karttaan vaarallisia suojateitä ja merkitsemään suojateillä sattuneita onnettomuuksia.

Koko Itä-Suomen kattavaan karttaan tuli yli 2 600 merkintää. Esimerkiksi vuoden 2014 pyöräilykunnaksi valitussa Joensuussa lähes jokainen ydinkeskustan risteys on merkitty ongelmalliseksi.

Kysely nosti esiin paljon negativiisia tunteita muita teillä liikkujia kohtaan. Kaikkien tienkäyttäjien suojatiekäyttäytymisessä oli parannettavaa, etenkin autoilijoiden.

Kävelijät ja pyöräilijät syyttävät autoilijoita piittaamattomuudesta ja liian kovista nopeuksista. Muun muassa näin vastaajat kommentoivat autoilijoita:

– Aamuisin koululaiset väistelevät eteen kiilaavia autoja, vaikka autoilijalle on kärkikolmio.

– Autoilijat eivät väistä liikenneympyrään mentäessä tai poistuttaessa jalankulkijoita.

– Oikealle kääntyvä auto ajoi päälleni, vaikka hänen olisi pitänyt väistää minua.

Vastausten perusteella yleistä on myös se, että autoilija ei pysähdy suojatien eteen, vaikka viereisellä kaistalla oleva auto on pysähtynyt. Vastaajien mielestä autoilijat eivät myöskään päästä jalankulkijaa astumaan suojatielle.

Vastaajien sadattelua sensuroitiin

Vastaajien tunteet kuumenivat ja osa kirjoituksista jouduttiinpoistamaan kaikkien nähtävillä olevasta kartasta. Osasta kommenteista riitti kirosanojen poistaminen.

Kaikki vastaukset ja karttamerkinnät pääset lukemaan täältä (siirryt toiseen palveluun).

– Enemmistö vastauksista oli neutraaleja. 20–30 prosenttia vastaajista otti enemmän aivoon. Sitten on pienempi marginaali, jolla asia menee yli ja liiaksi tunteisiin, kertoo kyselyn koonnut Juha Heltimo liikenne- ja yhdyskuntasuunnittelun konsulttiyritys Straficalta.

– Aina yllättää se, että miten vaikea ihmisten on suhtautua asiaan neutraalisti, jatkaa Heltimo

Kävelijöitä kritisoidaan eniten siitä, että he jättävät käyttämättä heijastinta. Myös pyöräilijöiden huomaaminen pimeällä on muiden liikenteen käyttäjien mielestä vaikeaa, koska pyörissä ei ole aina riittäviä valoja. Esimerkiksi näin autoilijat kritisoivat kävelijöitä ja pyöräilijöitä.

– Jalankulkijat eivät anna selkeitä merkkejä tien ylittämisestä, pyöräilijät kääntyvät arvaamattomasti suojatielle.

– Useamman kerran on joutunut lukkojarruttamaan kun jalankulkija tai pyöräilijä tulee täysin yllättäen eteen.

– Koululaiset polkevat miten sattuu ja pimeässäkin ilman valoja ja välillä väärällä puolella katua, koulu on lähellä.

Pyöräilijöiden väistämisvelvollisuussääntöä ei osata

Kyselyssä merkittäväksi ongelmaksi nostettiin se, että pyöräilijät eivät noudata tai tiedosta väistämisvelvollisuuttaan, joissa heidän pitäisi pyörätien jatkeella väistää oikealta ja vasemmalta tulevaa liikennettä. Kun pyörätie ja kävelytie kulkevat rinnakkain tai ne on yhdistetty, kävelijä käyttää tietä ylittäessään suojatietä ja pyöräilijä pyörätien jatketta.

– Pyöräilijät ajavat suojatien yli törkeästi muusta liikenteestä piittaamatta. Olen nähnyt monta läheltä piti tilannetta ja pyöräilijät kuvittelevat, että heillä on etuajo-oikeus.

Suojateitä, joissa pyöräilijä on väistämisvelvollinen, on paljon sekä suorilla osuuksilla että risteysalueilla. Tullessaan pyörätieltä ajoradalle ja ajaessaan sen yli, pyöräilijä on väistämisvelvollinen, jos autoilijoille ei ole liikennemerkeillä osoitettua väistämisvelvollisuutta. Pyörätien jatkeella autoilija on väistämisvelvollinen silloin, kun auto kääntyy pyörätien jatkeen yli. Voit katsoa lisää aiheesta täältä. (siirryt toiseen palveluun)

– Tämä on sellainen sääntö, mitä pyöräilijät eivät tunne eivätkä myöskään autoilijat. Jos joku keksisi konstin, miten sitä parannettaisiin, olisi hienoa, Juha Heltimo sanoo.

Vastaajien mielestä paras tapa parantaa suojateiden turvallisuutta on liikennesääntöjen opetus. Myös liikennesuunnittelulla, kuten esimerkiksi nopeusrajoituksilla ja korotetuilla suojateillä, voitaisiin lisätä turvallisuutta.

Joka neljäs vastaaja ajatteli turvallisuuden lisääntyvän liikenteen valvonnalla.

Kyselyn tietoja hyödynnetään liikenneturvallisuuden parantamisessa.

Lisätty 13.6.2018 klo 11.42 Tieto auton väistämisvelvollisuudesta, kun polkupyörä ajaa pyörätien jatketta pitkin.

Lisätty 13.6.2018 klo 12.33 Linkki Liikenneturvan tekemään ohjevideoon.