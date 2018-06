Ilja Janitskinin käräjät alkavat syytteillä törkeästä kunnianloukkauksesta ja kiihottamisesta kansanryhmää vastaan – Oikeuden puntarissa on härskiyden määrä

Mittava oikeudenkäynti pyörähtää käyntiin, kun Ilja Janitskin tuodaan kuulemaan syytteitä, jotka liittyvät nettijulkaisu MV–lehteen.

Syytevyyhti on yhteiskunnalliselta merkitykseltään poikkeuksellisen suuri, sillä oikeus linjaa ratkaisullaan sananvapauden rajoja.

Helsingin yliopiston rikosoikeuden professori Kimmo Nuotio näkee, että tapaukseen liittyy syvällisiä, yhteiskunnallisesti isoja kysymyksiä. Nuotion mukaan tapaus ottaa kantaa yksilön sananvapauteen, toimittajan painostamiseen liittyviin teemoihin ja siihen, millä pelisäännöillä MV-lehden kaltainen julkaisu voi toimia.

– Tässä on kysymys uudenlaisesta, vaihtoehtoisesta mediasta, jolla on hyvinkin ronskit toimintatavat, Nuotio sanoo.

Oikeuden ratkaisuja seuraa tarkoin myös Poliisihallitus.

Vihapuhe ja sananvapaus puntarissa

Ensimmäisenä oikeudenkäyntipäivänä Janitskinille luetaan syytteet törkeästä kunnianloukkauksesta ja kiihottamisesta kansanryhmää vastaan.

Syytteet saa myös Venäjä–yhteyksistään tunnettu Johan Bäckman. Häntä syytetään törkeästä kunnianloukkauksesta ja vainoamisesta. Oikeudenkäynnin alkajaisiksi myös kolmas ihminen saa syytteet, joissa häntä epäillään törkeästä kunnianloukkauksesta ja kiihottamisesta kansanryhmää vastaan yhdessä Janitskinin kanssa.

Janitskinin epäillään MV–julkaisussa uhanneen, panetelleen ja solvanneen islaminuskoisia maahanmuuttajia, juutalaisia ja tummaihoisia ihmisryhmiä.

Sekä Janitskinin että Bäckmanin kunnianloukkaussyytteet koskevat Ylen toimittajaa käsitteleviä juttuja MV-sivustolla. Bäckmania syytetään myös Ylen toimittajan vainosta.

Sekä Bäckman että Janitskin kiistävät syytteet.

MV–lehden perustaja tuodaan oikeuteen vankilasta, jossa hän on odottanut sen jälkeen, kun hänet luovutettiin Andorrasta Suomeen.

Helsingin käräjäoikeus on varautunut lisävoimin oikeudenkäynnin turvaamiseen. Käräjäoikeudesta ei tarkemmin haluta kertoa keinoista, mutta ylimääräisiä poliiseja on kutsuttu varmistamaan oikeudenkäynnin sujuvuus. Ilja Janitsikinia tukevia on yllytetty sosiaalisessa mediassa tulemaan paikalle osoittamaan mieltään ja tukemaan Janitskinia.

Jo pelkästään MV–lehden "isällä" parikymmentä syytettä

MV–lehteen liittyvä syytenivaska on mittava. Janitskinilla on ensimmäisenä päivänä käsiteltävien syytteiden lisäksi niskassaan parikymmentä muuta syytettä. Janitskinia epäillään esimerkiksi tekijänoikeus-, salassapito- ja rahankeräys- sekä rahapelirikoksista. Salassapitorikoksissa Janitsinin epäillään julkaisseen MV-lehdessä viranomaisten salaisia asiakirjoja.

MV–lehteen liittyvillä käräjillä on Bäckmanin ja Janitskinin lisäksi myöhemmin myös useita muita syytettyjä

Yle on yksi asianomistajista, kun käsitellään Ylen toimittajaan kohdistuvia kunnianloukkaus– ja vainoamissyytteitä. MV–lehteä on epäilty myös Yleä koskevista tekijänoikeusrikoksista.

