Sadan ihmisen tatuoinnit valokuvannut taiteilija ei ottaisi kuvaa omalle iholleen: "Ihmiset ovat kuin ilmoitustauluja, joista ei voi poistella vanhoja ilmoituksia"

Satoja tatuointeja nähnyt ja kuvannut Harri Larjosto on huomannut, että kaikkien tatuoijien tekniikka ja taidot eivät ole kummoiset.

Tästä on kyse Mediataiteilija Harri Larjosto ja Gallen-Kallelan Museo keräsivät parin vuoden ajan kuvia ja tarinoita ihmisistä, jotka ovat tatuoineet iholleen tunnetun taideteoksen

Näiden pohjalta syntyi viime vuonna kirja ja taidenäyttely, joka oli avoinna Gallen-Kallelan Museossa Espoossa

Nyt näyttely, 52 valokuvaa tatuoinneista, on esillä Gallen-Kallelan lapsuudenkodissa Sastamalassa.

Taiteilija Harri Larjosto katselee arvioivasti keskiviikkona avautuvaa näyttelyään Sastamalan Jaatsissa, Akseli Gallen Kallelan lapsuudenkodissa. Ympärillä on kymmeniä isoja valokuvia ihmisistä ja heidän tatuoinneistaan. Larjosto kiersi parin vuoden ajan Suomea ja valokuvasi 100 ihmistä, jotka ovat tatuoineet nahkaansa taideklassikon.

Näyttelykuvissa ihmiset paljastavat ihonsa ja jakavat omat, hyvinkin intiimit tarinansa. Aiemmasta näyttelystä Gallen-Kallelan museossa Espoossa taiteilija sai paljon palautetta.

– Moni näyttelyvieras on ollut hämmentynyt siitä, että näin hienoja tatuointeja on, mutta myös siitä, että tällainen maailma ja ilmiö ovat olemasssa, Larjosto sanoo.

Tatuoitujen taideteosten joukossa suosituimmaksi taiteilijaksi osoittautui Akseli Gallen-Kallela. Tässä versio Sammon puolustus -teoksesta. Harri Larjosto

Tatuoijien puolelta vastaanotto on ollut kaksijakoinen. Larjosto sanoo, että osa on tosi innokkaita ja tyytyväisiä, että heidän taiteestaan ollaan kiinnostuneita, mutta osa ei ole.

– He kysyvät, tarkoittaako se, että nostan taidetatuointeja, että vain ne ovat hienoja. Ja osaa tatuointitaiteilijoista saattaa jälkeen päin kismittää, kun näkee oman tekosensa vuosien jälkeen, Larjosto sanoo.

– On inhimillistä, että ihminen tekee jotain ja voi sen jälkeen huomattavastikin kehittyä.

Näyttelyssä on mukana 52 tatuoitua vartaloa. Kaikki 100 kuvaa ja tarinaa on julkaistu viime vuonna ilmestyneessä "Kuvat ihollani" -kirjassa.

Teoksille yllättävän vakavia perusteita

Larjoston kuvaamien tatuoitujen suosituin taiteilija on Akseli Gallen-Kallela. Useimmin on versioitu hänen Sammon puolustus ja Ad Astra -teoksiaan. Taideteosten määrä Ihmisten iholla yllätti taiteilijan odotukset, samoin perusteet kuvien valinnalle.

– Ihmiset halusivat tavanomaisia tatuointeja merkityksellisempiä kuvia.

Osa piirroksista on kömpelöitä. Osa taas on käsittämättömän taitavia ja hienoja, niiden tekijät ovat todellisia mestareita. Harri Larjosto

Kuvat ja tarinat naurattavat, ihastuttavat ja liikuttavat. Larjostoa itseään kosketti erityisesti Alfonse Munchan Medeian sääreensä tatuoineen naisen perustelut . Medeia on kreikkalaisen mytologian hahmo, joka tarinan mukaan surmaa omat lapsensa.

– Nainen kertoi haluavansa muistuttaa itseään siitä, että hänelle on tehty kaksi kertaa abortti. Hän kertoi, että on pystynyt antamaan itselleen anteeksi, mutta ei unohda sitä eikä haluakaan unohtaa. Se oli vahva peruste.

Akseli Gallen-kallelan teos Ad Astra on versioitu monen suomalaisen ihoon. Harri Larjosto

Kepeämpiäkin tarinoita tatuointeihin liittyy.

– Yhdellä kaverilla on tatuoituna Francisco de Goyan Oikkuja-sarjasta aasi, joka lukee kirjaa, jossa on aaseja. Hän kerto sen olevan hänen ensimmäinen tatuointinsa. Jos se pitää mokata, on hyvä mokata aasin kuvalla.

Iso tasoero

Larjosto ei valokuvia ottaessaan ja näyttelyä kootessaan halunnut arvottaa tai arvostella tatuointeja. Eikä hän halua luokitella niitä jälkikäteenkään. Mutta.

– Osa piirroksista on kömpelöitä. Osa taas on käsittämättömän taitavia ja hienoja, niiden tekijät ovat todellisia mestareita. Tasoero on valtava. En halua asiaa kuitenkaan korostaa – sen voi jokainen itse näyttelyssä kokea, Larjosto sanoo.

Ihmiset ovat kuin ilmoitustauluja, joista ei voi vanhoja ilmoituksia poistella. Lopputulos on kaoottinen. Harri Larjosto

Tatuoinnit ovat yleistyneet 1990-luvulta lähtien ja parhaillaan eletään suoranaista tatuointibuumia. Tatuointeja otetaan yhä enemmän myös kaulaan ja kasvoille. Tatuoijat korostavat mielellään, että menetelmät, välineet ja taidot ovat vuosikymmenissä kehittyneet.

Larjasto ei halua laittaa kuvaamiaan tatuointeja paremmuusjärjestykseen, mutta nostaa yhdeksi hienoimmista tämän japanilaisten puupiirrosten mukaan tehdyn kuvan. Harri Larjosto

Satoja tatuointeja nähnyt Larjosto kuitenkin varoittelee kuvia haluavia. Hän sanoo, että kannattaa ottaa selvää, kenelle antaa nahkansa puhkottavaksi. Tekniikka ja taidot eivät ole edelleenkään kaikilla hallussa.

– Olen kuvannut alastomia kehoja paljon, ja tatuoinnit saattavat käsittämättömällä tavalla rikkoa ihmiskehon kauneuden ja harmonian.

Tässä iässä kannattaa suoraan ottaa mustelma – sillä saa ehkä hoivakodista sympatiaa. Harri Larjosto

Larjosto tunnustaa vakoilevansa ihmisten tatuointeja esimerkiksi kuntosaleilla.

– Nuorilla on valtavasti tatuointeja, mutta monilla ei ole ollut kokonaissuunnitelmaa. Ihmiset ovat kuin ilmoitustauluja, joista ei voi poistella vanhoja ilmoituksia. Lopputulos on kaoottinen.

– Monesti ajattelen, että voi herran jestas, mitä olet pyhälle nahalles mennyt tekemään. Olet antanut töhertää umpeen kauneimman, mitä sinulla on.

Tatuointi muuttuu mustelmaksi

Omalle iholleen Larjosto ei halua tatuointia, ei edes versiota taideteoksesta.

– En ole edelleenkään innostunut ottamaan kuvaa omalle iholleni. Olen nähnyt, miten ihmisen muuttuu ja muokkautuu, mutta tatuointi on ikuinen ja pois sitä ei saa.

Larjosto kertoo 80 ikävuotta lähestyvästä ystävästään, jolla on Mona Lisa olkapäällään.

– Ystäväni sanoo itse, että onhan tämä nyt helvetin hyvän näköinen mustelma.

– Ehkä minun näin 65-vuotiaana kannattaa ottaa suoraan mustelma – sinipunakeltainen iso läiskä. Sillä saan ehkä hoivakodista sympatiaa, Larjosto nauraa.