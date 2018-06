Trump antoi Kimille ison propagandavoiton saamatta vielä mitään vastineeksi – katso kirjeenvaihtajan videoanalyysi

“Parempaa kuin kukaan osasi odottaa.”

Näin Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kuvaili Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin kanssa tiistaina allekirjoittamaansa sopimusta.

Trump ja Kim kirjoittivat nimensä kaksisivuiseen asiakirjaan televisiokameroiden edessä viisi tuntia kestäneen tapaamisensa päätteeksi.

Maailma ja 2 500 Singaporeen saapunutta toimittajaa seurasivat päivää hämmentyneenä. Tämä tosiaan tapahtuu, moni ajatteli, kun Trump ja Kim kättelivät.

Allekirjoitushetkellä kukaan ei vielä tiennyt, mitä paperissa luki. Trump kehui vuolaasti päivän keskusteluja ja kaksikon Singaporen Sentosan saarella luomaa erityistä suhdetta.

Tästä alkaa uusi aika, Kim sanoi.

Ydinaseriisunta alkaa heti, Trump vakuutti.

Kun asiakirjan sisältö saatiin lopulta selville, useiden asiantuntijoiden arvio oli päinvastainen.

– Näyttää siltä, että he eivät saaneet mitään, sanoi Korea-analyytikko Robert Kelly Britannian yleisradioyhtiö BBC:n lähetyksessä viitaten Yhdysvaltoihin.

Kellyn mukaan sopimuksen löyhä sanamuotoilu ei anna suuria odotuksia Pohjois-Korean ydinaseriisunnasta.

Mitä dokumentissa sitten luki?

Paperissa on neljä kohtaa, joista kolmas käsitteli ydinaseriisuntaa. Siinä sanotaan, että Kim ja Trump vahvistivat Koreoiden huhtikuisessa tapaamisessa tehdyn julistuksen. Sen mukaan Pohjois-Korea sitoutuu tekemään töitä edetäkseen kohti täydellistä ydinaseriisuntaa.

Täydellinen ydinaseriisunta, Trump toisteli sanoja myöhemmin järjestämässään tiedotustilaisuudessa. Hänen mukaansa juuri tämä kohta sopimuksessa on se, johon pitää nyt kiinnittää huomiota.

Vaikka konkreettisia edistysaskeleita ei nyt nähty, Kim Jong-unin ja Donald Trumpin luoma henkilökohtainen suhde voi edesauttaa liennytyksen etenemistä. KEVIN LIM EPA

Kun näin tekee, huomaa että paperille kirjoitetussa lupauksessa ei ole juuri mitään uutta. Sama epämääräinen lupaus kuultiin huhtikuussa Koreoiden tapaamisessa. Nyt odotettiin jo seuraavaa askelta.

Lupaus ei tietenkään ole huono. Jos se pitää, maailmasta poistuu yksi suurimmista tämän hetken uhkakuvista. Teksti itsessään ei vain tarjoa mitään uutta taetta siitä, että näin todella tapahtuisi.

Ennen kokousta Yhdysvaltain ulkoministeri Mike Pompeo sanoi, että Yhdysvallat haluaa peruuttamattoman ja varmistetun ydinaseriisunnan. Näitä sanoja ei paperissa lue.

Kun Trumpilta myöhemmin lehdistötilaisuudessa kysyttiin asiasta, hän sanoi, ettei sopimukseen ei ollut aikaa saada yksityiskohtia.

– Olen täällä vain päivän! Trump sanoi.

Trump kertoi, että yksityiskohdista kyllä sovittiin. Hän sanoi Kimin luvanneen, että Pohjois-Korea tuhoaa merkittävän ohjusten moottorien testialueen. Pohjois-Koreaan tullaan myös jossain vaiheessa lähettämään kansainvälisiä tarkkailijoita, Trump vakuutti.

Lehdistön edessä vitsejä tavoitellut presidentti kertoi, että Yhdysvallat aikoo lopettaa sotaharjoitukset Etelä-Koreassa. Hän puhui myös joukkojen vetämisestä kotiin. Tilanteesta ei käynyt selville, mitä Kimille on luvattu vastineeksi.

Trumpin mukaan talouspakotteet pysyvät yhä paikallaan, mutta hän sanoi odottavansa hetkeä, jolloin pääsee purkamaan ne.

Kim Jong-unin ja Donald Trumpin Singaporessa allekirjoittama sopimus. Saul Loeb / AFP

Lähes tunnin mittaisessa tiedotustilaisuudessa nähtiin jälleen, että Trump haluaa myydä huonommankin sopimuksen voittona.

– He halusivat tehdä diilin, ja diilit ovat minun juttuni, Trump sanoi.

Trumpin mukaan historia on nyt aika jättää taakse. Myös se tosiasia, että Pohjois-Korea on tehnyt diilejä ennekin ja unohtanut ne sopivalla hetkellä. Trumpin mukaan aiempiin epäonnistumisiin on ollut syynä Yhdysvaltain huono hallinto.

– Meillä on nyt eri hallinto. Me saamme sen aikaiseksi, hän vakuutti.

Trump ei yksilöinyt, miten se tulee tapahtumaan. Yksityiskohtiin ei ilmeisesti taaskaan ollut aikaa.

Vaikka sopimus on löyhä, päivää voi joiltain osin myös pitää onnistuneena. Trump ja Kim loivat henkilökohtaisen suhteen, mikä helpottaa yhteydenpitoa tulevaisuudessa.

Jos ydinaseriisunta joskus toteutuu, se on pitkä prosessi, johon tarvitaan useita osapuolia.

Voi olla, että leikkiin mukaan ottaminen toimii lopulta paremmin kuin ulkopuolelle sulkeminen. Ainakaan sitä ei ole vielä yritetty.

Yksikään istuva Yhdysvaltain presidentti ei ole aiemmin suostunut kahdenkeskiseen tapaamiseen Pohjois-Korean johtajan kanssa.

Trump otti Kimin vertaisenaan.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoi lehdistölle tapaamisestaan Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin kanssa. Kim ei itse osallistunut lehdistötilaisuuteen. How Hwee Young EPA

Kim saikin nyt kotiin viemiseksi mojovan propagandavoiton.

Vielä vajaa vuosi sitten maailman hyljeksimä riidanhaastaja sai paistatella kaksi päivää kansainvälisten kameroiden loisteessa. Hän kävi kävelyllä ja otti sefieitä.

Me rakastamme sinua Kim, joku kadulla olleen yleisön joukosta huusi. Sillä hetkellä unohtui, että Kim on kansaansa murhaava diktaattori.

Kun juhlat olivat ohi, Kim jätti työt Trumpin tehtäväksi. Kim ei astunut uudelleen kameroiden eteen toimittajien tentattavaksi.

Vakuuttelut sopimuksen onnistumisesta jäivät yksin Trumpin harteille. Se oli tavallaan epäreilua, sillä vaikka Trump sanoisi mitä, Pohjois-Koreaa ei nyt usko oikein kukaan. Ei ennen kuin omin silmin näkee.

