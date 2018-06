Paljon puhuttu autojen yhteiskäyttö yhä harvojen harrastus – Tarjontaa isoissa kaupungeissa, yritykset tuntemattomia kuluttajille

Go now'n yhteiskäyttöautoja on ollut Helsingissä vuodesta 2016.

Suomalaisten suuri enemmistö jatkaa tyytyväisinä oman autonsa omistajina. Näin voi päätellä ainakin tarkastelemalla yhteiskäyttöautoilun yleistymistä, joka tapahtuu kovin hitaasti.

Suurimpiin toimijoihin kuuluvan 24Rentin toimitusjohtaja Matti Hänninen kuvailee silti alan nousseen kuluneen vuoden aikana trendialaksi.

Uusia avauksia onkin kuluneen reilun vuoden aikana nähty. Näkyvin oli OP:n reilu vuosi sitten lanseeraama DriveNow, jossa 150 autoa on saatavilla Helsingissä keskustan tuntumaan rajautuvalla alueella ja yksittäisistä paikoista muualla pääkaupunkiseudulla.

Veho puolestaan aloitti keväällä oman palvelunsa Veho Go:n, jossa on piirteitä yhteiskäyttöautoilusta ja toisaalta perinteisestä autovuokraamosta. Auto varataan ja maksetaan Whim-sovelluksella, ja haetaan autovuokraamosta. Auton voi vuokrata esimerkiksi mökkimatkojaan varten muutamaksi päiväksi kuukaudessa.

Toukokuussa Kesko kertoi sijoittavansa yhteiskäyttöautoja kokeiluluontoisesti valikoitujen K-Supermarketien ja K-Rautojen yhteyteen. Kesko toimii yhteistyössä 24Rentin kanssa, jonka verkkosivuilta autot varataan.

Tarjontaa alkaa siis jo ainakin suurimmissa kaupungeissa olla, mutta kysyntä on vielä vähäistä. Miksi? Asiaan on kiinnittänyt huomiota myös Liikennevirasto.

Ensiauton tai kakkosauton korvaaja

Liikennevirasto selvitti keväällä tuhannen hengen kyselyllä, miksi yhteiskäyttöautoista innostuu niin harva, vaikka palvelu voisi sopia varsinkin harvakseltaan autoa tarvitseville oman auton ostoa paremmin.

Vastausten perusteella moni piti autonvuokrausta Suomessa kalliina, ja autojen saatavuus epäilytti. Alalla toimivat yritykset olivat tuntemattomia: jonkin toimijan osasi nimetä vain viisi prosenttia vastaajista.

Kyselyn mukaan yhteiskäyttöautoille voisi olla markkinoita auton ostamisen ja luopumisen välimaastossa puntaroivissa, joita oli noin 16 prosenttia. Autollisista vastaajista 69 prosenttia ei ole miettinyt autosta luopumista, ja autottomista taas 15 prosenttia ei ole harkinnut auton hankintaa.

Raportissa (siirryt toiseen palveluun) todetaan, että yhteiskäyttöautot eivät juuri korvaa ensisijaisia liikkumisratkaisuja, kuten ainoaa autoa tai julkista liikennettä.

Jaettu auto sen sijaan saattoi korvata epäsäännöllisemmässä käytössä olevia kakkosautoja ja uuden liikkumistarpeen myötä ostettavaa ensimmäistä autoa.

City Car Club on vanhin yhteiskäyttöautojen tarjoaja Helsingissä. Yle

Todennäköisimmin yhteiskäyttöautoiluun tutustuvat kyselyn mukaan nuorehkot kaupunkilaiset, jotka käyttävät muuten usein julkista liikennettä.

Suurimmat valikoimat Etelä-Helsingissä

Yhteisautojen kokeiluun kannustaa muun muassa Helsingin seudun liikenne (siirryt toiseen palveluun), jonka matkakortilla saa monista alan yrityksistä alennuksia. Kovin kilpailu onkin keskittynyt Etelä-Helsinkiin, jossa toimivat melko lailla kaikki alan toimijat.

Muualla maassa toimii aktiivisesti varsinkin 24Rent (siirryt toiseen palveluun), joka tarjoaa kadulta vuokrattavia henkilöautoja esimerkiksi Turussa, Tampereella, Lahdessa ja Jyväskylässä. Sen autoja voi vuokrata parista tunnista useisiin päiviin. Vuokraus tapahtuu verkkopalvelussa, ja auton ovet aukeavat etäohjatusti, kun vuokraaja ottaa auton käyttöönsä.

Käytäntö on sama, jolla 24Rent on jo useamman vuoden vuokrannut pakettiautoja. Yhtiö on myös laajentanut Go now-palveluaan pääkaupunkiseudulta Ouluun. Go now (siirryt toiseen palveluun) muistuttaa OP:n DriveNow'ta (siirryt toiseen palveluun), sillä sekin on suunnattu rajatulla alueella lyhyitä, yhdensuuntaisia matkoja ajaville.

24Rentin toimitusjohtaja Matti Hännisen mukaan yritys näkee maakunnissa kasvumahdollisuuksia. Entistä useampi junalla tai kaukobussilla matkustava voisi jatkaa määräpaikastaan matkaa yhteiskäyttöautolla.

Oulussa Go now'n ottivat ensimmäisenä käyttöön kaupunkiin muualta tulleet kävijät, jotka jatkoivat yhteisautolla esimerkiksi rautatieasemalta määränpäähänsä.

EkoRentin sähköautoja Helsingissä. Petteri Juuti / Yle

Pelkkiä sähköautoja vuokraavalla EkoRentillä (siirryt toiseen palveluun) on puolestaan toimintaa useissa kaupungeissa, muun muassa Turussa ja Porvoossa.

Autojen vertaisvuokrausta tarjoava Shareit Blox Car (siirryt toiseen palveluun) toimii sekin koko maassa, mutta palvelussa olevien autojen määrä vaihtelee paljon kaupunkikohtaisesti eli sen mukaan, miten ihmiset ovat laittaneet autojaan vuokrattavaksi palvelun kautta.

Monia hinnoittelumalleja Alan toimijoilla on erilaisia hinnoittelumalleja, mikä hankaloittaa vertailua. Teimme katsauksen isoimpien toimintamalleihin. City Car Club Perinteikäs yhteiskäyttöautoilun toimija, autoja eri puolilla Helsingissä. Vaatii liittymisen, kuukausimaksu alkaen 0 euroa satunnaiskäyttäjille. Satunnaiskäyttäjälle 2 tuntia ajoa alkaen 30 euroa. DriveNow ja Go now Toimivat pääkaupunkiseudulla rajatuilla alueilla, auto suoraan kadulta sovelluksella rekisteröitymisen jälkeen. Minuutti ajoa maksaa DriveNow'lla 0,40–0,57 euroa, Go now'n minuuttihinta 0,47 euroa. DriveNow'n maksimivuokra-aika 24 tuntia, hinta 99 euroa, kesällä tarjolla myös maksimissaan 72 tunnin vuokra-aika. Go now toimii lisäksi Oulussa. EkoRent Pelkkiä sähköautoja, haettava toimipisteistä tai taloyhtiöissä toimivilta pysäköintipaikoilta. Vaatii liittymisen, kuukausimaksi alkaen 0 euroa satunnaiskäyttäjille. Satunnaiskäyttäjälle auton päivävuokra arkisin 55 euroa, tai 7–12 euroa/tunti. Ensimmäinen tunti 75 minuuttia. Shareit Blox Car Autojen vertaisvuokrauspalvelu, autoa voi vuokrata kuka vain sellaisen omistaja tai haltija. Hinnat vaihtelevat autokohtaisesti. Veho Go Vuokra-autoja Whim-sovelluksella pääkaupunkiseudulla ja muualla. Haettava ja palautettava autovuokraamoihin. Päivävuokra alkaen 50 euroa. 24Rent Henkilö- ja pakettiautoja tuntiveloituksella useissa kaupungeissa. Auto suoraan kadulta verkkopalvelussa tehtävällä varauksella, ei kuukausimaksua. Hinnat muuttuvat kysynnän mukaan.

Taloyhtiöyhteistyö kasvussa

Sähköautoja vuokraava EkoRent on siirtänyt toimintaansa entistä enemmän taloyhtiöistä vuokrattavien autojen suuntaan, kertoo toimitusjohtaja Juha Suojanen.

EkoRent sulki keväällä osan toimipisteitään Helsingissä. Taloyhtiöistä saatavat autot ovat kuitenkin yleensä myös muiden kuin asukkaiden vuokrattavissa.

Suojasen mukaan taloyhtiöissä on kohteita, joissa yrityksen autot ovat liikkeellä jopa kuudesta seitsemään tuntia päivässä.

– Suomi on aika pieni markkina-alue autojen vuokrauksen puolella, mutta taloyhtiöpuoli saattaa kasvaa rivakasti, Suojanen sanoo.

Taloyhtiöpuolen kasvun taustalla on varsinkin mahdollisuus viedä yhteiskäyttöauto uusissa asuntokohteissa kaavoitukseen, jolloin se voi korvata osan parkkipaikoista. Yhden parkkipaikan rakentamisen kulut voivat kaupunkialueella nousta kymmeniin tuhansiin euroihin.

Asiantuntija: Keskeisille paikoille tarvittaisiin yhteisautojen parkkitilaa

Motivan asiantuntija Helena Suomela pitää yhteiskäyttöautoilun kasvun hidasteena varsinkin ihmisten tietämättömyyttä erilaisista palveluista ja niiden toiminnasta.

Huolia aiheuttavat mielikuvat auton saatavuuden epävarmuudesta ja pysäköinnistä sekä huoli kustannuksista tilanteissa, joissa sattuu jotain odottamatonta.

– Jos yksin omalla autolla ajamista haluttaisiin kaupungeissa vähentää, on pysäköintipaikkojen tarjoaminen yhteiskäyttöautoille keskeisillä paikoilla näkyvä toimenpide tämän eteen, Suomela toteaa.

Motivan asiantuntija Helena Suomela. Jari Kovalainen / Yle

Yhteiskäyttöauto hankitaan käyttöön varsinkin satunnaisille arjesta poikkeaville matkoille. Tämä huomattiin myös Liikenneviraston selvityksessä: yhteiskäyttöautoa kaivattiin pitemmille matkoille, joissa se voisi korvata matkan junalla tai linja-autolla.

Autoilijat katsoivat parhaaksi kannustimeksi yhteiskäyttöautoiluun selvät säästöt auton omistamiseen verrattuna.

Autottomat taas pitivät kiinnostavimpana mahdollisuutta päästä paikkoihin, joihin julkisella liikenteellä on huonot yhteydet.

Useimmat yritykset tappiollisia

Ala ei ole kehittynyt kannattavaksi. Suurimpiin kuuluva 24Rent toimii Hännisen mukaan voitollisesti, eikä perheyrityksellä ole mahdollisuuttakaan laajentua tappiolla. OP:n DriveNow teki ensimmäisenä tilivuonna tappiota kaksi miljoonaa euroa, kertoi Helsingin Sanomat toukokuussa (siirryt toiseen palveluun). Ajanjaksolle osui yhtiön toiminnan aloitus, joka on vaatinut suuria investointeja.

Tappiota tekivät myös City Car Club ja EkoRent. Myös Yle on kertonut viime kesänä ja syyskuussa 2016, etteivät alan yritykset ole päässeet taloudellisesti vauhtiin.

24Rentin Hänninen arvioi kuitenkin alan kasvavan noin 30 prosentin vuosivauhdilla.

DriveNow Finlandin liiketoimintajohtaja Timo Valtonen sanoo alan kehittyneen vuodessa huimasti, mutta yhteiskäyttöautoilussa ollaan silti vielä alkumatkalla. Valtonen kuvailee DriveNow'n olevan pitkän aikavälin investointi.

Timo Valtonen, DriveNow Finlandin liiketoimintajohtaja Joni Tammela / YLE

Valtonen arvelee monien ajattelevan turhan mustavalkoisesti, että olisi valittava joko yhteiskäyttöauto tai oma auto, vaikka niitä voi käyttää myös rinnakkain tarpeen mukaan.

– Ei kaupunkipyöräkään haasta sitä, ettei voisi olla myös omaa pyörää, Valtonen katsoo.

DriveNow toimii kansainvälisesti kolmessatoista kaupungista, joista Helsinki on joukon pienin. Toistaiseksi suunnitelmia laajentua muualle Suomeen ei ole, mutta Valtonen muistuttaa, että yrityksen autolla voi ajaa muihinkin kaupunkeihin, kunhan autolla palaa määrätylle alueelle Helsingissä.

DriveNow’n keväällä tekemään asiakastutkimukseen vastanneista auton omistavista käyttäjistä 5 prosenttia kertoi, että on luopunut tai on aikeissa luopua omasta autostaan. Yrityksen mukaan sen asiakastutkimukseen vastanneiden perusteella Helsingin kaduilla oli 84 yksityisautoa vähemmän.

Aiempia uutisia aiheesta:

Tampere hakee ratkaisua yhteiskäyttöautojen pysäköintiin – Ilmainen vai maksullinen lupa?

Kännykkäsovellus seuraa 1 300 lahtelaisen liikennepäästöjä – palkkiona ilmainen bussilippu tai yhteiskäyttöauto

Joka kolmas autoilija voisi luopua autostaan, jos tilalle saisi yhteiskäyttö- tai automaattiauton