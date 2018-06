Yle vieraili sairaalassa, jossa pulaa on sähköstä ja puudutusaineista – tuhannet haavoittuneet odottavat apua Gazassa

Gazan terveydenhuolto on romahduspisteessä. Sädehoitoja ei ole ja diabeetikot sinnittelevät ilman lääkkeitä. Nyt sairaaloissa on tuhansia Israelin armeijan ampumia mielenosoittajia.

GAZA Al-Shifan sairaalan ortopedisen osaston käytävällä on suuri juliste, jossa esitellään eriasteisia luunmurtumia. Pahimmat niistä näkee myös palestiinalaissairaalan potilashuoneessa.

Palestiinalaisen Muhammedin sääri ammottaa avoimena. Luodin murskaamat luunpäät näkyvät avoimen lihan alla.

Israelin armeija ampui Muhammedia jalkaan mielenosoituksessa puolisen vuotta sitten. Siitä lähtien hän on odottanut siirtoa sairaalaan Gazan ulkopuolelle.

Hänen jalkansa voitaisiin pelastaa, mutta Gazassa se ei ole mahdollista. Lääkkeistä ja muista tarvikkeista on niin huutava pula.

Muhammedin kanssa sairaalahuoneessa makaavilla miehillä on kaikilla sama tarina. Israelin armeija on ampunut heitä mielenosoituksissa. Nyt edessä on amputaatio, ellei Israel myönnä rajanylityslupaa leikkausta varten.

Mohammad on ollut jo puoli vuotta sairaalassa. Hänen jalassaan on edelleen avovamma ja luunpäät näkyvät. Kuvaa on sumennettu. Antti Kuronen / Yle

Gazassa on lähes 4 000 ampumahaavoista toipuvaa. Monet heistä tarvitsisivat hoitoa, jota Gazassa ei voida antaa. Mutta saarretusta Gazasta ei pääse pois kuin erikoistapauksissa.

Israelin viranomaisten mukaan potilaat ovat turvallisuusuhka, vaikka heille tarjottaisiin hoitoa palestiinalaisalue Länsirannalla, Jordaniassa, Turkissa tai muualla.

Ulkoa kajahtaa luotien ääni. Jossain lähistöllä haudataan edellispäivän mielenosoituksessa kaatunutta. Hautajaisissa on tapana ampua ilmaan.

Edes puudutusta ei voida aina antaa

Kahdeksan hengen huoneessa on tukalaa. Ilmastointia ei ole, vaikka ulkona on lähes neljäkymmentä astetta lämmintä.

Gazassa sähköä on polttoainepulan takia nelisen tuntia päivässä. Siksi sairaala toimii oman dieselgeneraattorin varassa, mutta polttoainetta ei tahdo riittää siihenkään.

Israel on saartanut noin kahden miljoonan asukkaan Gazan kaistaletta jo vuosikymmenen Egyptin tuella. Siksi Gazassa on pulaa kaikesta, etenkin lääkkeistä ja sairaalatarvikkeista.

– Ammutuksi tuleminen oli kauheaa, mutta siteiden vaihto on vielä tuskallisempaa, kertoo Mohammed.

Kansainväliset järjestöt ovat onnistuneet tuomaan Gazaan jonkin verran lääkintätarvikkeita. Silti puudutusta ei usein voida antaa. Lääkepulan takia kivunlievitys on ylipäätään puutteellista.

Vuosia jatkunut saarto on myös keskeinen syy sille, miksi gazalaiset ovat osoittaneet mieltään jo keväästä lähtien Israelin vastaisella raja-aidalla.

Israelin armeija ampuu kyynelkaasua palestiinalaisia mielenosoittajia vastaan Gazassa. Antti Kuronen / Yle

Ahmad odottaa siirtoa jalkansa pelastamiseksi

Viereisessä huoneessa on lisää murheellisia tarinoita. Ahmad oli lupaava jalkapalloilija, kunnes luoti tuhosi hänen unelmansa urheilu-urasta.

Hän näyttää puhelimessaan kuvan ampumahaavasta. Luoti on räjäyttänyt pois nilkkanivelen.

Ahmad on silminnähden tuskissaan. Hän lähes oksentaa vilkaistessaan kuvaa ampumahaavasta.

– Tarvitsen nivelen, eikä sellaista leikkausta voida Gazassa suorittaa.

Israelin armeijan luoti tuhosi Ahmadin nilkan ja unelman jalkapallourasta. Hän on kuukausien ajan odottanut lupaa siirtyä Gazan ulkopuolelle hoitoon, jotta jalka voitaisiin pelastaa amputaatiolta. Antti Kuronen / Yle

Ahmadia ammuttiin Malakan alueella pari kuukautta sitten. Hän seisoi kertomansa mukaan rukousteltan vieressä parin sadan metrin päässä Israelin raja-aidasta, kun hänen ystäväänsä yhtäkkiä ammuttiin polveen.

Sitten Ahmad tunsi räjähdyksen omassa nilkassaan.

Hänen kaverinsa jalka on jo amputoitu. Ahmad on kuin ihmeen kaupalla selvinnyt vaikeista tulehduksista. Ilman vaativia leikkauksia jalkaa ei kuitenkaan voi pelastaa.

Israelin rajaviranomaiset eivät ole myöntäneet hänellekään lupaa lähteä hoitoon Gazan ulkopuolelle.

YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimisto on (siirryt toiseen palveluun) arvostellut Israelin voimankäyttöä mielenosoituksissa kovin sanoin. Se on todennut, että kuolettavan voimankäytön pitäisi olla viimeinen keino, jota käytetään vasta vakavassa vaarassa.

Avustustyöntekijä: En muista vastaavaa

Gazan saarto on tiukentunut vuonna 2014 käydyn sodan jälkeen entisestään.

Pienen, mutta tiheästi asutun kaistaleen yleisterveydenhoito on karmivassa kunnossa. Noin 40 prosenttia Gazan terveydenhoidossa tarvittavista lääkkeistä on loppu. Esimerkiksi syöpälääkkeistä on huutava pula.

Sädehoitoa ei Gazassa anneta, koska kaistaleen ainoa laite hajosi jo pari vuotta sitten. Uudelle laitteelle ei ole löytynyt rahoitusta.

Jos lääkkeitä löytyy, ne ovat liian kalliita tavallisille ihmisille. Monet diabetespotilaat sinnittelevät ilman insuliinia.

Kansainvälinen Punainen Risti on lähettänyt kirurgeja, sairaalatarvikkeita ja lääkkeitä Gazaan, mutta avuntarve on valtava, sanoo järjestön edustaja Soheir Zaqout. Antti Kuronen / Yle

Soheir Zaqout on ollut Kansainvälisen Punaisen Ristin maajohtaja Gazassa kaksitoista vuotta. Hän on murheellinen.

– Humanitaarinen tilanne on hirveä, en muista vastaavaa.

Zaqout luettelee pysäyttäviä lukuja. Gazan asukkaista 75 prosenttia on humanitaarisen avun tarpeessa. Nuorista kaksi kolmasosaa on työttömiä. Perheistä 80 prosenttia on vailla vakituisia tuloja.

Tuhansia loukkaantuneita – paikalliset lääkärit uuvuksissa

Huhtikuusta lähtien jatkuneiden väkivaltaisuuksien myötä Gazan terveydenhuolto on ajautunut lähes romahduspisteeseen. Punaisen Ristin Zaqoutin mukaan mielenosoituksissa on haavoittunut noin 13 000 ihmistä. Israelin armeijan luodeista vammoja on saanut noin 3 600.

Suurin osa haavoittuneista on kotona, koska heille ei ole vuodepaikkoja tai hoitoa sairaaloissa.

– Paikalliset kirurgit ovat työskennelleet kellon ympäri viikkojen ajan. He ovat uuvuksissa, sanoo Zaqout.

Vaikeita vammoja on 1 300 ihmisellä. Heidän kohdallaan vaaditaan useita vaativia leikkauksia, jotta heidän raajansa voitaisiin pelastaa.

– Punainen Risti pystyy hoitamaan noin puolet näistä leikkauksista, toteaa Zaqout.

Koska mielenosoituksissa haavoittuneita ei onnistuta siirtämään pois muualle hoidettavaksi, on apu tuotava Gazaan.

Punainen Risti on lähettänyt avuksi kolme kirurgista tiimiä. Heinäkuun alusta tiimejä on tulossa lisää. Lisäksi Punainen Risti on perustamassa kirurgisen osaston Gazaan.

Hashimin säärtä ei voida leikata Gazassa. Hän on saanut paikan palestiinalaisesta al-Maqqadaesin sairaalasta Itä-Jerusalemista, mutta Israelin viranomaiset eivät myönnä hänelle rajanylityslupaa. Antti Kuronen / Yle

Kipeästi leikkauksen tarpeessa on myös pyörätuolissa istuva Hashim. Suuri osa hänen säärensä lihaksesta puuttuu ja hermot ovat tuhoutuneet.

Palestiinalainen al-Maqassaedin palestiinalainen sairaala Itä-Jerusalemissa on hyväksynyt Hashimin potilaakseen, mutta Israelin rajavirkailijat ovat kieltäneet siirron.

– Osoitimme mieltämme saartoa vastaan rajalla. Rikoksemme ei ollut niin suuri, että meitä saisi rangaista näin. Haluan vain hoitoa. Se on ihmisoikeus, sanoo Hashim.

