Kim Jong-un astui parrasvaloihin – nämä Pohjois-Korean karmeudet haudattiin tapaamisen aikana

Pohjois-Korea on vuosikymmenet loukannut ihmisoikeuksia esimerkiksi vankilaleireillä, teloituksilla sekä nälkään näännyttämällä.

Samaan aikaan kun Pohjois-Korean johtaja kätteli ja hymyili lukuisia kertoja Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kanssa Singaporessa taka-alalle häivytettiin Pohjois-Korean ihmisoikeusloukkaukset ja tavallisen kansan kokemat kauhut.

Nämä asiat pysyivät Singaporen tapaamisessa vain taustalla.

1. Vankileirien väkivalta

Pohjois-Korea on totalitaarinen valtio, jossa valtion yleisen linjan kanssa toisin ajattelevia ihmisiä lähetetään valtion ylläpitämille vankileireille toisinaan jopa ilman oikeudenkäyntejä. YK:n arvion mukaan jopa 120 000 ihmistä on suljettu poliittisille leireille.

Leireillä ja muissa maan ylläpitämissä vankiloissa vangit ovat kertoneet kidutuksesta, seksuaalisesta väkivallasta, teloituksista ja epäinhimillisistä oloista.

Ihmisoikeuksia tarkkaileva Human Rights Watch -järjestö on arvioinut (siirryt toiseen palveluun), että leireille voi joutua pienestäkin rikkeestä, kuten eteläkorealaisten elokuvien myynnistä.

2. Raa'at teloitukset

Myös nykyinen Pohjois-Korean johtaja on alleviivannut valtaansa teloitusten kautta. New York Timesin (siirryt toiseen palveluun) mukaan Kim on määrännyt 340 teloitusta kuuden vuoden vallassa olonsa aikana.

Vuonna 2016 varaopetusministeri Kim Yong-jin teloitettiin ampumalla siitä, että hän teki "epäkunnioittavan eleen" kokouksessa. Kenraali Hyon Yong-chol puolestaan teloitettiin ilmatorjuntatykillä, koska hän oli nukahtanut tapaamisessa.

Sukulaisista setä Jang Song-thaek koki samankaltaisen kohtalon kuin nukahtanut kenraali. Hänen ruumiinsa poltettiin teloituksen päätteeksi.

Veljestään vieraantunut Kim Jong-nam puolestaan kuoli viime vuonna lentokentällä myrkkyiskussa Malesiassa. Kaksi naista pidätettiin myöhemmin iskusta, mutta Yhdysvaltojen mukaan iskun takana oli Pohjois-Korea.

3. Väkivalta naisia kohtaan

Pohjois-Koreassa naiset ovat usein alistamisen kohteena.

Naiset kokevat seksuaalista väkivaltaa, pakkoavioliittoja ja alistamista niin sukulaisten kuin yhteisön tekemänä. Naisten on Human Rights Watchin (siirryt toiseen palveluun) mukaan vaikeampi päästä yliopistoon tai puolueorganisaation jäseneksi, mikä on portti helpompaan elämään hierarkkisessa yhteiskunnassa.

YK:n on raportoinut tapauksesta, jossa vankileirillä ollut nainen oli joutunut vartijoiden raiskaamaksi ja tullut raskaaksi, jolloin lapsi oli abortoitu pakolla. Hyytävin kohta tapahtuneesta kertoneen entisen vartijan kertomuksessa on se, että lapsi oli keitetty ja syötetty vartijoiden koirille.

4. Lukittu ja nälkäänäkevä kansa

Pohjois-Korean kansalaiset elävät suljetussa valtiossa, jossa palvonnan kohde on johtaja Kim. Kansalaisia koskevat säännöt tähtäävät YK:n mukaan tämän sementoimiseen jokaisen kansalaisen arjessa.

New York Timesin (siirryt toiseen palveluun) mukaan 90-luvulla nälkään kuoli miljoonia pohjoiskorealaisia. YK arvioi tuolloin, että nälkää käytettiin vallan välineenä.

Tilanne ei kuitenkaan ole mennyt parempaan suuntaan.

Vuoden 2014 YK-raportti kertoi, että nälkää käytettiin edelleen painostusvälineenä muun muassa leireillä, joissa poliittisia vankeja yritetään saada tekemään ilmiantoja näännyttämällä.

YK:n lastenapujärjestö Unicef varoitti viimeksi tammikuussa kymmenien tuhansien lasten olevan vaarassa kuolla nälkään Pohjois-Koreassa.

Unicefin mukaan aliravitsemuksesta kärsii Pohjois-Koreassa kaikkiaan 200 000 lasta. Aliravitsemus ja puutteellisesta viemäröinnistä johtuva ripuli ovat pohjoiskorealaisten lasten yleisimpiä kuolinsyitä.

5. Kristittyjen ja ulkomaalaisten kohtelu

Pohjois-Koreassa itsensä vapaan toteuttamisen lisäksi myös kristinusko on pahasta.

Vuonna 2012 New York Timesille (siirryt toiseen palveluun) puhuneiden pohjoiskorealaisten mukaan kristityille vapaaehtoistyöntekijöille tai toimittajille ei ollut sallittua puhua. Kristinuskoa levittävä Open Doors (siirryt toiseen palveluun) listasi Pohjois-Korean pahimmaksi maaksi kristityille maailmassa.

Ulkomaiden kansalaiset saattavat myös joutua kärsimään toiminnastaan hirvittävillä tavoilla, jos he eivät noudata Pohjois-Korean sääntöjä.

The Independentin (siirryt toiseen palveluun) mukaan Pohjois-Korean viranomaiset eivät ole pystyneet selittämään yhdysvaltalaisen Otto Warmbierin kuolemaa. Warmbier pidätettiin ja tuomittiin toissa vuonna propaganda-julisteen varastamisesta. Hän palasi takaisin kotimaahansa viime vuonna, mutta oli vankilassa vaipunut koomaan. Warmbier kuoli yhdeksän päivää paluunsa jälkeen.

Ohiolaisviranomaisten mukaan ruumiista ei löytynyt kidutuksen tai pahoinpitelyn jälkiä, mutta niitä ei voi sulkea poiskaan.

Lähteet: Human Rights Watch -raportti (2017) (siirryt toiseen palveluun), Human Rights Watch -raportti (2018) (siirryt toiseen palveluun), YK:n raportti (siirryt toiseen palveluun)vuodelta 2014, Amnesty International North Korea 2017/2018 -raportti (siirryt toiseen palveluun)