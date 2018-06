Jäseniä houkutellaan ilmaisilla afterworkeilla, joogatunneilla ja koulutuksilla – Uutuuttaan kiiltäviä yhteisöllisiä työtiloja perustetaan vauhdilla Helsinkiin

Yrittäjä Kim Heiniö on luvannut esitellä elokuussa avautuvan yhteisöllisiä työtiloja tarjoavan yrityksensä tiloja. Mutta ihan ensimmäiseksi Heiniö tekee kahvit.

Wonderlandin tiloissa tuoksuu puu, ja nahka, kaikki on puhdasta ja trendikästä. On mustaa tasoa, viherkasveja, metallia ja puuta. Tuonne tulee italialainen ravintola, jonne Heiniö on saanut italialaisia keittiömestareita suoraan Lontoosta. Työtä se on tosin vaatinut, ja italialaiset eivät millään ole uskoneet, että Suomessa työviikko on 37,5 tuntia. Oikeasti.

Tuonne tulee joogasali, tuonne pitkiä pöytiä ja avointa työtilaa. Tässä huoneessa voi pelata pingistä ja täällä myydään sukkia. Niitä värikkäitä. Heiniön mukaan coworking-tiloissa on tarkoitus kulkea sukkasiltaan kuin kotona. Niin ja täällä on tila, jossa voi katsoa elokuvia, poppareita saa tuolta. Eikä Heiniön lista oheispalveluista tähän lopu.

Heiniö esittelee visioitaan kuinka täällä voi olla samaan aikaan sadan hengen illallinen, vieressä kymmenen hengen neuvottelut, joku tekemässä töitään ja hiljentymistilassa joogatunti.

– Ei se niin vakavaa ole, jos joku eksyy joskus väärään paikkaan, Heiniö sanoo.

Rakenteilla oleva italialainen ravintola. Kari Ahotupa / Yle

Yhteisöllinen työtila houkuttelee monenlaisia käyttäjiä

Tampereen teknillisen yliopiston dosentti Suvi Nenonen määrittelee coworking-toiminnan sellaiseksi, jossa tarjotaan tila yhteisölle, mutta jossa yksilöillä ei ole yhteistä työtä. Parhaimmillaan siitä voi kuitenkin syntyä jotain yhteistä.

Coworking-tilojen käyttäjiä ovat tyypillisesti freelancerit, jotka haluavat muiden ihmisten lähelle töihin, tai startupit, jotka eivät halua laittaa varojaan kiinni kiinteistöön. Toisaalta myös monet virkamiehet haluavat välillä toisiin ympyröihin, Nenonen kertoo. Yhteisöllisiä työtiloja käyttävällä voi siis olla jo toimistopaikka, mutta hän haluaa hetkeksi pois arkisesta hälystä ja vilskeestä.

Nenosen mukaan etätyöhön liittyy usein ajatus, että kotona töitä voi tehdä tukka likaisena ja verkkarit jalassa.

– Coworking on etätyön laajentuma. On todettu, että etätyöt on vaikea lopettaa, mutta tämä antaa työnpuitteet, Nenonen kuvaa.

Dosentti Suvi Nenonen Tampereen teknillisestä yliopistosta. Kari Ahotupa / Yle

Uusia coworking-tiloja syntyy viuhaan tahtiin

Mobiili ja digitalisoitunut elämäntapa on arkipäiväistynyt ja Nenonen uskoo, että yhteisöllisten työtilojen käyttö ei ole pelkkä trendi.

– Tilausta varmasti löytyy sen myötä, että mobiilityöntekeminen on tullut jäädäkseen, mutta kuinka paljon, se on kysymysmerkki. Jos verrataan Helsinkiä Berliiniin ja Lontooseen, volyymit ovat täällä pienemmät.

Nenonen sanoo, ettei hän ole pelokas nopean kasvun suhteen, mutta haasteena on saada tiloihin riittävästi ihmisiä. Mikä sitten voisi olla coworking-tilojen menestystekijä?

– Aika tärkeää on sijainti, helppo saavutettavuus. Tilat ovat juuri siinä kun niitä tarvitsen, ja löydän sieltä ne ihmiset, jotka haluan ympärilleni. Kahvi on yksi keskeinen tekijä, milloin alkaa kahvi tuoksua, niin sinne mennään, Nenonen kuvailee.

Myös Heiniö pitää sijaintia valttina. Vallilan trendikkäälle konepaja-alueelle on suunnitelmissa monenlaista kaupunkikulttuuriin ja luovaan toimintaan keskittynyt alue. Myös Wonderland tavoittelee Vallilan luovia ihmisiä.

– Tavoittelemme urbaaneja aikuisia, ja kun olemme täällä Vallilan ratapihoilla, niin tavoittelemme lähettyviltä heitä, jotka kokevat olevansa osa luovaa, hienoa Helsinkiä, Heiniö sanoo.

– Asiakkaat alkavat hissukseen ymmärtää coworkingin vahvuudet, ja uskon, että markkinat aukeavat vahvasti vielä. Nyt olemme kuitenkin alkuvaiheessa, mutta kun se (coworking) on tullut kaikkiin muihinkin suurkaupunkeihin, ja Helsinki tulee varmasti perässä, Heiniö vakuuttaa.

Kim Heiniö. Kari Ahotupa / Yle

Yhteisöllisyyden kaipuuseen

Kahviloissa, kirjastoissa ja erilaisissa työhuoneissa on työskennelty jo pitkään. Mitä siellä ei ole, jota coworking-yritykset tarjoavat?

– Coworking-tiloissa on suojatumpi yhteisöllisyys, kuin näissä julkisissa tiloissa, joissa olemme jo pitkään työskennelleet. Siellä on myös palveluja, yhteisönmuodostukseen liittyviä tekijöitä, joita ei kahviloissa ei sinällään löydy, Nenonen kertoo.

Wonderlandin Heiniö puhuu myös yhteisöllisyydestä.

– Me yritämme rakentaa sen paikan missä sinä olet kuin kotonasi, paikan missä on samanhenkisiä ihmisiä, Heiniö kertoo.

Coworkingin etuna on Heiniön mukaan se, että siellä tutustuu ihmisiin, mutta myöntää yhteisöllisyyden haasteen.

– Me emme sitä yhteisöä rakenna, mutta me annamme työkalut siihen. Jäsenet rakentavat itse sen yhteisön, Heiniö sanoo.

Helpottaakseen yhteisöllisyyden rakentamista, Wonderlandissa on paljon yhteistä ohjelmaa. On joogaa, ravintolapalvelut, yhteisiä pitchaus-hetkiä, maanantaiaamiaisia, ilmaisia afterworkeja ja vaikka mitä. Osallistua voi oman halunsa – ja rahatilanteensa – mukaan.

Coworking työtila. Kari Ahotupa / Yle

Lue lisää:

Työpiste vuokralle vaikka tunniksi – yhteisöllinen työtila on joustava vaihtoehto omalle toimistolle