Fortnite-pelin koukuttama 9-vuotias määrättiin hoitoon – Tyttö löi isäänsä eikä malttanut mennä vessaan voidakseen pelata

Maailman terveysjärjestö WHO on luokitellut vakavan ja pitkään jatkuneen videopeliriippuvuuden mielenterveyden häiriöksi.

Britanniassa 9-vuotias tyttö on määrätty käymään psykoterapiassa videopeliriippuvuuden takia, kertovat brittilehdet.

Vanhemmat päätyivät pyytämään ammattiapua, kun eivät keksineet enää itse keinoa, jolla auttaa tytärtään, kertovat muun muassa The Daily Mail (siirryt toiseen palveluun) ja The Mirror -lehdet. (siirryt toiseen palveluun)

Vanhemmat olivat ostaneet tytölle tammikuussa lahjaksi pelikonsolin ja tyttö latasi siihen suositun Fortnite-pelin. Vain kaksi kuukautta myöhemmin he huolestuivat tyttärensä käytöksestä.

Opettaja kutsui vanhemmat puhutteluun, koska tytön arvosanat olivat laskeneet ja hän oli nukkunut tunneilla. Tyttö oli ollut aiemmin innokas urheilija, mutta nyt hän sanoi olevansa liian väsynyt mennäkseen voimistelu- tai balettitunneilleen. Hän ei myöskään halunnut lähteä sunnuntaisin kirkkoon vanhempiensa mukana.

Tyttö pelasi myös öisin

Vanhemmat huomasivat lisäksi, että Microsoft-yhtiö oli veloittanut heidän luottokortiltaan yli 50 euroa kuukaudessa. Tyttö oli tehnyt Fortnite-pelissä ostoja, jotka auttavat parantamaan pelisuoritusta.

Isä yritti takavarikoida pelikonsolin, mutta tyttö löi isäänsä. Viimeinen pisara oli, kun isä oli eräänä yönä mennyt tyttärensä huoneeseen, jossa paloi valo. Isä löysi tyttärensä istumassa märältä tyynyltä, sillä tämä ei ollut pelaamiseltaan malttanut mennä vessaan.

Lopulta kävi ilmi, että tyttö pelasi videopeliä jopa kymmenen tuntia vuorokaudessa. Hän oli herännyt öisin pelaamaan ja pelannut usein aamutunneille asti.

Nyt tytär käy terapiassa päästäkseen eroon riippuvuudestaan.

Videopeliriippuvuuskin voi olla mielenterveyshäiriö

Asiantuntijat ovat varoittaneet, että monilla lapsilla on riski saada mielenterveysongelmia koukuttavien ja väkivaltaisten videopelien liiallisen pelaamisen takia.

Maailman terveysjärjestö WHO on luokitellu (siirryt toiseen palveluun)t videopeliriippuvuuden mielenterveyden häiriöksi. Häiriölle on ominaista, että pelaaminen saa yhä tärkeämään paikan ihmisen elämässä muiden harrastusten ja päivittäisen toiminnan kustannuksella. Pelaaminen jatkuu tai lisääntyy huolimatta kielteisistä seurauksista.

Häiriö voidaan diagnosoida, jos käyttäytymismalli on riittävän vakava aiheuttaakseen häiriöitä merkittävillä toiminta-alueilla, jotka liittyvät esimerkiksi henkilökohtaiseen elämään, perheeseen, sosiaalisiin suhteisiin ja ammattiin. Lisäksi ilmeisiä on oireita on yleensä täytynyt olla ainakin vuoden ajan.