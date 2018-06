Kontio kuvailee suhdettaan diaboloon päihteiden tai rahapelaamisen kaltaiseksi addiktioksi. Myös esiintyminen synnyttää tunnetilan, josta hän on riippuvainen.

Kontio on pyörittänyt hyrrää yli kaksikymmentä vuotta. Yhtenä lapsuuden kesänä hänet laitettiin viikoksi sirkusleirille. Heti leirin jälkeen hän osti oman diabolon.

Taitonsa Aaro Kontio on opetellut itse. Hänellä on sirkusartistin tutkinto Lahdesta alan koulusta, mutta eniten eteenpäin on vienyt himo pyörittää diaboloa entistä taitavammin.

Kontiolla on hallussaan viisi lajin Suomen mestaruutta ja kaksi maailmanennätystä. Diabolot repussaan hän lähti kymmenen vuotta sitten Norjaankin, missä löysi itsensä Norjan television Talent-ohjelman finaalista. Yhtäkkiä hän oli julkkis Oslon kaduilla.