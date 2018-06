Turun uuden T3-sairaalan kansibetoni on nyt mitattu: "Kestää junan törmäyksen"

Pöly on laskeutunut Turun yliopistollisen keskussairaalan uuden T3-sairaalan työmaalla. Uudelleenrakennetun kannen viimeinen nurkka valettiin tiistaina.

Aiemmin ilmoitettu, uusiksi mennyt aikataulu pitää: betoniongelma on tuonut sairaalan valmistumiseen kymmenen kuukauden viiveen.

Tyksin T3-sairaala Uuteen sairaalaan sijoitetaan nykyisin U-sairaalassa olevia toimintoja, muun muassa synnytysosasto, äitiyspoliklinikka, keskola ja lastenpoliklinikka. Se valmistuu vuonna 2021; rakentaminen maksaa 190 miljoonaa euroa. Sairaalan perusta on moottoritien ja rantaradan päälle rakennettu massiivinen kansi. Betoniset tukirakenteet ehdittiin jo kertaalleen valaa, mutta ne piti purkaa ja rakentaa uudelleen, kun betonin lujuus ei vastannut vaatimuksia. Tukirakenteiden purku aloitettiin vuoden 2017 alussa.

Helsingistä Turkuun saapuva moottoritie kulkee uuden sairaalan alta, samoin junarata. Uusi betoni on Tyksin vastaavan hankejohtajan Timo Seppälän mukaan tiukentuneiden vaatimusten mukaista vahvaa betonia.

– Se kestää myös mahdolliset juna- ja auto-onnettomuudet, toteaa Seppälä.

Perustuksiin on käytetty 500 porapaalua. Rakenteessa on 20 000 kuutiota betonia, ja sen seassa on yli kaksi miljoonaa kiloa terästä.

Massiivinen rakenne kantaa aluksi painavia nostureita, joilla nostetaan elementtejä uuteen sairaalaan. Rakennukseen tulee kahdeksan kerrosta.

Tyksin uusi T3-sairaala valmistuu vuonna 2021, ja sen rakentaminen maksaa 190 miljoonaa euroa. Uuden sairaalan valmistuessa poistuu 1960-luvulla rakennettu U-sairaala käytöstä.

Havainnekuva T3-sairaalasta Arkkitehtiryhmä Reino Koivula Oy ja Schauman Arkkitehdit Oy

Liikennerajoitukset jatkuvat

Vaikka kannen valu on tehty ja tukirakenteet ovat paikoillaan, liikenteen poikkeusjärjestelyt jatkuvat. Hämeenkadulta Helsingin suuntaan menevä ramppi pidetään edelleen suljettuna, sillä väylällä varastoidaan sairaalan rakennuselementtejä.

Lisäksi telematiikan rakentaminen aiheuttaa liikennejärjestelyjä.

Myös uuden 530-paikkaisen pysäköintitalon rakentaminen on alkanut. Uusi parkki palvelee T3-sairaalan asiakkaita ja henkilökuntaa. Rakennus valmistuu kesällä 2019.

Lue myös:

Majakkasaaren eläimet vilistävät Tyksin uudessa T3-sairaalassa