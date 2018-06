Helsinki kehottaa päiväkoteja tarkastamaan aidat ja portit – Syynä lapsijoukon karkumatka Kalasatamassa

Helsingin kaupunki on ohjeistanut varhaiskasvatuksen esimiehiä tarkistamaan toimipisteiden aitojen, porttien ja lukitusten kunto. Lisäksi koko varhaiskasvatuksen henkilöstön kanssa aiotaan käydä läpi turvallisuusohjeet.

Syynä on viime perjantain tapaus, jossa päiväkoti Kalasatamasta karkasi kuusi lasta. Lasten katoamista ei huomattu päiväkodissa, vaan päiväkodin oma työntekijä löysi lapset läheisestä leikkipuistosta töistä lähdettyään, kertoo Helsingin Sanomat (siirryt toiseen palveluun). Lapset ehtivät olla karkuteillä noin 20 minuuttia.

Helsingin kaupungin tiedotteessa (siirryt toiseen palveluun)kerrotaan, että päiväkoti Kalasataman henkilökunnan kanssa on käyty läpi perjantain tapahtumia ja turvallisuuteen liittyviä toimenpiteitä ja että päiväkodin aita, portti ja piha-alue on tarkistettu. Portin lukitus on tarkoitus korjata kiireesti.