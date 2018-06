Tulli huutokauppasi huonekalujaan pilkkahintaan – Museovirasto huolissaan arvohuonekalujen kohtalosta

– Tässä on Tampereen tullikamarin vanha kassakaappi. Siihen on kerätty valtiolle varoja tullimaksuina ja veroina.

Tullin museonhoitaja Janne Nokki esittelee Vantaalla Tullin huutokaupassa 1900-luvun alun huonekalua.

Myynnissä on satoja vanhoja kalusteita: työpöytiä, kirjahyllyjä, tuoleja ja asiakirjakaappeja. Ne ovat olleet käytössä Helsingin, Tampereen ja Hangon tullikamareissa.

Yksi vanhimmista on siro biedermeier-sohvakalusto vuodelta 1845.

Ostajia kiinnostavat myös Billnäsin jykevät tammiset konttorikalusteet 1900-luvun alkupuolelta.

– Lähdimme etsimään, jos löytäisimme täältä jotain poikkeavaa. Sellaista, mitä ei maakunnista löydy, kertoo Kouvolasta huuotkauppaan tullut Veijo Pohjonen.

Hinnat ovat alhaiset. Huonekaluja myydään pilkkahintaan, muutamalla kymmenellä eurolla. Kokonaisen sohvaryhmän huudon lähtöhinta on 100 euroa.

- Täältä voi normaali ihminen ostaa kotiinsa 100 vuotta vanhoja tammimööpeleitä ehkä satasella. Ikean huonekaluista ei voisi kuvitellakaan että ne säilyisivät muutamia sukupolvia, orimattilalainen Marko Ylöstalo sanoo.

Työpaikoilla ei ole tilaa antiikkihuonekaluille

Suomalaisvirastot ja konttorit haluavat eroon vanhoista arvohuonekaluistaan ja osasta taidekokoelmiaan. Monilla on sama ongelma kuin Tullillakin, jonka tilat eivät enää riitä suurille kalusteryhmille.

Esineiden säilytys ja kokoelmien ylläpito vaativat myös vaivaa ja rahaa.

– Tullissa on pienennetty huonealaa. Etätyö on lisääntynyt, eikä enää ole nimettyjä istuinpaikkoja. Huutokaupassa myytävät vanhat huonekalut ovat olleet viime aikoina somisteina, Tullin museonhoitaja Janne Nokki sanoo.

– Pahaltahan se tuntuu näistä luopua, mutta ei voi mitään.

VR myy Internetissä Eliel Saarisen huonekalujaan

Viime talvena taideteoksiaan myi Posti, muutama vuosi sitten Nordean taidetta hallinnoinut taidesäätiö Merita.

Parhaillaan VR:n nettihuutokaupassa myydään arkkitehti Eliel Saarisen pääkonttoriin suunnittelemia kalusteharvinaisuuksia.

Pöytien, tuolien ja vitriinikaappien hinnat ovat vaihdelleet muutamista satasista useisiin tuhansiin euroihin.

Vielä muutaman viikon jatkuva huutokauppa on ollut menestys, kertoo Pa-Ri Materian toimitusjohtaja Juha-Matti Ojala. Pa-Ri Materia hoitaa kalustemyyntiä yhdessä huutokaupat.comin kanssa.

– Nettihuutokauppa on ollut erittäin, erittäin suosittu. Kaikki tähän saakka myynnissä olleet Eliel Saarisen suunnittelemat huonekalut on myyty. Lisäksi huutokaupat.comin sivuilla on ollut tuhansia kävijöitä, hän sanoo.

Huonekalut ovat päätyneet ostajille Suomessa ja ulkomailla. Lisäksi VR on lahjoittanut niitä Kansallis- ja Designmuseoon.

Arvohuonekaluja ei enää roskalavoille

Museoviraston pääjohtaja Juhani Kostet on huolissaan arvokkaiden kalustekokonaisuuksien hajoamisesta eri puolille maailmaa. Hän toivoisi, etteivät vanhat interiöörit häviäisi.

– Tietenkin olemme huolissamme. Rautatieasemalla rikkoutuu kokonaistaideteos. Kun Eliel Saarinen suunnitteli aseman, hän suunnitteli sinne myös kaikki kalusteet. Niiden myyminen toiseen paikkaan rikkoo alkuperäisen kontekstin.

– Tämän jälkeen Saarisen huonekalut eivät enää koskaan ole yhtä aikaa samassa tilassa, Kostet harmittelee.

Tulevaisuudessa yritysten vanhojen kalustekokonaisuuksien myynti tulee lisääntymään nykyisestä.

– Se on väistämätöntä. Siihen johtaa tilojen käyttötarkoituksen muuttuminen.

Aikoinaan minulle tuli sellaisia kysymyksiä, että viedäänkö kaatopaikalle vai tuodaanko museoon. Juhani Kostet

Pääjohtaja on kuitenkin tyytyväinen, että arvokasta antiikkia päätyy enää harvoin roskalavoille.

– Aikoinaan minulle tuli sellaisia kysymyksiä, että viedäänkö kaatopaikalle vai tuodaanko museoon? Ohjeeni on aina ollut: Tuokaa ensin museoon. Me ratkaisemme, viedäänkö kaatopaikalle.

Tullin huutokaupassa venäläinen biedermeier-sohvakalusto huudettiin 1100 eurolla. Parhaiten meni kaupaksi vanha Billnäs.

