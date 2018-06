Raportti: Ivanka Trump ja Jared Kushner tienasivat vuodessa kymmeniä miljoonia Valkoisen talon ulkopuolelta

"Kyyninen", "vastuuton", "tekopyhä" – Kiista siirtolaislaivasta johti Ranskan ja Italian sanasotaan

Ranskan moittii Italian päätöstä torjua laiva, jossa on yli 600 Välimereltä pelastettua siirtolaista. Espanja on luvannut tulla hätiin ja ottaa laivan vastaan, mutta merimatka on pitkä.