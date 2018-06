Guterres on tyytyväinen, että Kreikan ja Makedonian nimikiista ratkesi

YK:n pääsihteeri Antonio Guterres on tyytyväinen, kun Kreikka ja Makedonia pääsivät sopuun Makedonia –nimen käytöstä. Entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia muuttaa nimensä Pohjois-Makedonian tasavallaksi. Kreikan pääministeri Alexis Tsipras ja Makedonia pääministeri Zoran Zaev kertoivat tiistaina, että maat ovat sopineet pitkään jatkuneen nimikiistan.

YK:n tiedottaja Stephane Dujarrickin mukaan pääsihteeriGuterres on kehottanut molempia osapuolia kiirehtimään asian hallinnollista käsittelyä. Pääsihteeri on myös todennut, että toivottavasti tämä on hyvä esimerkki myös alueille, joissa on parhaillaan jokin koflikti käynnissä.

Neuvoteltu sopimus päättäisi kiistan, joka on jatkunut 1990 –luvulta lähtien, kun Jugoslavia hajosi useaan pienempään itsenäiseen osaan. Kreikka ei ole koskaan hyväksynyt, että Jugoslavian Makedonia-niminen tasavalta on halunnut olla myös valtiona Makedonia. Kreikkalaiset ovat pelänneet, että heidän Makedonia-niminen provinssi ja itsenäinen valtion välille syntyisi mahdollisia aluekiistoja.

Lähteet: APTN