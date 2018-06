Analyysi: Kreikan ja Entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian välillä syntynyt nimisopu ei tarkoita vielä lopullista voittoa

Kreikassa on järjestetty mielenosoituksia, joissa Makedonian valtiota on vaadittu muuttamaan nimensä. Kuvassa mielenosoittajia Pellassa 6. kesäkuuta.

– Olisiko itsestäsi mukavaa, jos Ateena nimettäisiin Suomeksi?

Ei olisi, minun täytyy tunnustaa ateenalaiselle eläkeläisherralle, joka tiivistää kysymykseensä kreikkalaisten tuntemukset eilen julkistetusta Kreikan pohjoisen naapurivaltion uudesta nimestä Pohjois-Makedonian tasavalta.

Sama vanhus käyttää puheessaan pelkkää naapurimaan pääkaupungin Skopjen nimeä, kun viittaa koko maahan ja sen kansalaisiin.

Tilanne Kreikassa on kaksijakoinen.

Toisaalta kreikkalaiset tuntuvat olevan yhtä mieltä siitä, että nimikiistan on vihdoin päätyttävä ja että vakaus Balkanin alueella on tärkeää. Mutta samalla Ateenan kaduilta on vaikea löytää ketään, joka iloitsisi nyt julkistetusta nimestä.

Ratkaisua ei nähdä kompromissina, koska maata, kieltä ja kansallisuutta kuvaavat nimet sisältävät yhä Makedonian. Olkoonkin, että sopimus sisältää tarkennuksen eteläslaavilaisesta kielestä ja Pohjois-Makedonian kansalaisesta.

Kreikka ja Entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia ovat olleet eripuraisia Makedonia-nimestä siitä saakka, kun jälkimmäinen itsenäistyi Jugoslaviasta vuonna 1991. Neuvotteluja kiistan ratkaisemiseksi on käyty molempien maiden hallitusten ja YK:n välillä.

Kreikka on vaatinut naapurivaltiolleen sellaista nimeä, joka erottaa sen Pohjois-Kreikassa sijaitsevasta Makedonian maakunnasta sekä antiikin ajan Makedonian valtakunnasta.

Kreikkalaiset eivät voi ymmärtää, mitä tekemistä nykyisellä Makedonian valtiolla on Aleksanteri Suuren ja hänen isänsä Filippos II:n aikaisen valtakunnan kanssa ja miten naapurimaassa voi olla makedonian kieli, jos vanhat kirjoitukset ovat muinaiskreikkaa.

Diplomaattisia neuvotteluja kiistan ratkaisemiseksi on käyty usean Kreikan hallituksen aikana. Kunnes sopiva pääministeri löytyi vasemmistolaisessa Alexis Tsiprasissa.

Tsipras haluaa tulla muistetuksi johtajana, jonka kaudella Kreikka avasi naapurimaalle tien eurooppalaiseen perheeseen. Tähän saakka maiden välinen nimikiista on torpannut Entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian EU-ja Nato-jäsenyysneuvottelut.

Ulkoministeri Nikos Kotziasin nyt läpiviemissä neuvotteluissa Kreikalla oli tiukat ehtonsa.

Makedonia- nimen käyttö on sallittua vain yhdistelmänimessä, jossa on maantieteellinen tarkennus. Lisäksi naapurivaltion on sitouduttava siihen, että yhteisesti sovittu nimi on käytössä kaikissa yhteyksissä, sekä ulkoisessa edustautumisessa että kotimaassa.

Samassa yhteydessä Kreikka vaatii naapureilta perustuslain tarkistusta.

Pääministeri Tsiprasin mukaan ehdot tulevat löytyneessä ratkaisussa täytetyiksi.

Sopimus kuitenkin kuulostaa edessä odottavine osatehtävineen ja aikatauluineen vielä tässä vaiheessa kreikkalaisista sangen monimutkaiselta.

Kreikan pääministeri Alexis Tsipras toukokuussa Sofiassa, Bulgariassa. STR / EPA-EFE

Vaikeuksitta ratkaisuun nimikiistassa ei Kreikan hallituksen sisällä päästy.

Toinen hallituspuolueista, kansallismielinen Itsenäiset kreikkalaiset on tunnettu Makedonia-nimen käytön vastustaja. Puolueen johtaja ja Kreikan puolustusministeri Panos Kammenos ilmoittaa, ettei aio puoltaa Pohjois-Makedonian tasavaltaa. Tämä ei vielä tarkoita hallituksen kaatumista, mutta vasemmistoliitto Syrizan jo valmiiksi lainaohjelmassa rapautunut kannatus jatkaa laskuaan.

Alexis Tsipras kuvaa eilen saavutettua yhteisymmärrystä historialliseksi hetkeksi ja diplomatian voitoksi. Mutta sopu on vasta yksi virstanpylväs.

Marssijärjestyksessä ensimmäisenä on sopimuksen allekirjoitus, näillä näkymin tänä viikonloppuna Kreikassa.

Uusi nimi on vietävä vielä läpi molempien maiden parlamenteissa. Tuodakseen sopimuksen parlamenttiin Kreikan hallitus vaatii, että naapurimaa on suorittanut sitä ennen perustuslailliset muutokset.

Entisessä Jugoslavian tasavallassa Makedoniassa nimestä on tiedossa myös kansanäänestys.

Kreikassa Makedonia-nimen käyttöä kaikissa muodoissa naapurivaltiosta puhuttaessa on vastustettu suurmielenosoituksilla pitkin kuluvaa vuotta, viimeksi viime viikolla.

Erityisesti pohjoiskreikkalaisille Makedonia-nimi on neuvottelematon.

Onkin melko varmaa, että uusia mielenosoituksia on taas luvassa. Kreikkalaiset toivovat, että hallitus ottaisi mielenilmaukset kansanäänestyksenä, niin että Pohjois-Makedonian tasavalta-nimeä ei hyväksyttäisi parlamentissa.

Mutta niin leveästi kuin pääministerit Alexis Tsipras ja Zoran Zaev eilen hymyilivätkin, on nyt saavutetun ratkaisun kohtalo ankea, mikäli Kreikan toisen hallituspuolueen johtajaa on uskominen. Puolustusministeri Panos Kammenosin sanoin:

– Uudella nimellä ei ole mitään mahdollisuutta mennä naapurimaan kansanäänestyksessä läpi.

Pallo on siis vastapuolella.

