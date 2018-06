Vielä hetki viileää, sitten lämpenee: Viikonloppuna etelässä jopa hellettä

Keskiviikko on viikon kolein päivä. Lämpötilat jäävät Keski- ja Etelä-Suomessa 20 asteen alapuolelle, ennustaa Ylen meteorologi Matti Huutonen. Lapissa sää on vielä kylmempi: lämpötila on 5–10 astetta.

Torstaina korkeapaine ja voimistuva etelätuuli tuo Suomeen lämpimämpää ilmaa. Helleraja saattaa ylittyä viimeistään sunnuntaina.

– Viikonloppuna hellelukematkin ovat mahdollisia ainakin etelä- ja keskiosassa maata, sanoo Huutonen.

Myös ensi viikon alku näyttää ennusteissa jopa tavanomaista lämpimämmältä.

Lämpö tuo mukanaan myös sateita. Huutosen mukaan perjantaina maan pohjoisosassa voi sataa jonkin verran, ja maan keskiosaan luvassa on joitakin sadekuuroja. Etelä- ja Länsi-Suomen kuivuuteen sateet eivät tuo helpotusta.

Yle Sää

Maastopalovaroitus (siirryt toiseen palveluun) on parhaillaan voimassa laajalti Etelä- ja Länsi-Suomessa sekä käsivarressa ja osissa Länsi-Lappia.

– Maasto on hyvin kuivaa ja avotulen tekeminen on ehdottomasti kielletty.

Huutosella on hyviä uutisia maanviljelijöille, nimittäin hallat alkavat olla tältä erää ohitse. Viime yönä hallaa oli vielä laajalti ja sitä voi olla vielä ensi yönä Länsi- ja Pohjois-Suomessa.

