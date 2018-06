Akavan kysely: Koulutettujen mielestä verotus on liian korkea – "Hillitsee haluja ottaa vastaan vaativampia töitä"

– Palkkaverotus on Suomessa korkea. Erityisesti jos joku haluaa tehdä lisätöitä, verojen osuus on liian suuri, sanoo espoolainen laatupäällikkö, kliininen asiantuntija Susan Arminen, 45. Hän on koulutukseltaan terveystieteiden maisteri ja opettaja.

Hän sanoo, että kova verotus vaikuttaa ainakin hänen omiin haluihinsa harkita lisätöiden tekemistä.

– Opettaminen on vaativaa työtä, ja se vaatii paljon valmistelua. Ei riitä, että käyt vain hetken seisoskelemassa yleisön edessä, Arminen huomauttaa.

Akavalaiset haluaisivat verouudistuksen

Akava selvitti akavalaisten näkemyksiä verotuksesta ja talousasioista toukokuussa 2018. Selvitystä varten teetettiin kysely Kantar TNS Gallupilla. Kyselyyn vastasi 1 009 Akavan jäsenjärjestön jäsentä.

Akavalaisten mielestä Suomeen tarvittaisiin nyt kasvua ja työllisyyttä edistävä verouudistus. Palkkatulojen suoraa verotusta pitäisi keventää.

Vastaajien mukaan palkkaverojen alennukset voitaisiin korvata haitta-, ympäristö- ja kulutusveroilla. Arminen on samaa mieltä.

Yle / Uutisgrafiikka

Kyselyssä alle 35-vuotiaista vastaajista peräti 79 prosenttia oli tällaisen verouudistuksen kannalla.

– Olen haitta- ja ympäristöverojen kannalla, mutta toki niissäkin pitää olla joku kohtuus. Ainakin tupakkaveroa ja sokeriveroa voisi nostaa.

Ulkomaille muutto houkuttelee

Etenkin akavalaiset nuoret eli alle 35-vuotiaat olivat sitä mieltä, että normaalipalkan päälle tulevista lisäansioista pitäisi verottaa huomattavasti nykyistä lievemmin. 64 prosenttia alle 35-vuotiaista vastaajista haluaisi satasen lisäansioista jäävän käteen vähintään 80 euroa.

Nuorista vastaajista 57 prosenttia harkitsee tai on harkinnut muuttamista ulkomaille.

Yle / Uutisgrafiikka

Akavan pääekonomisti Pasi Sorjonen tulkitsee tuloksia niin, että Suomen kireä ansiotulojen verotus työntää nuoria korkeakoulutettuja ulkomaille töihin. Nykynuorille kynnys lähteä ulkomaille töihin on matala.

– Samalla ankara verotus hillitsee haluja ottaa vastaan vaativampia työtehtäviä kotimaassa. Toisaalta kireä verotus voi aikanaan olla myös karkote kotiin palaamiselle eli meillä voi olla myös aivovuoden vaara, Sorjonen pohtii.