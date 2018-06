Miten juhannuksen kynnyksellä voi olla hallaa ja miksi sadepilvi ei välttämättä sada? – Keskustele säästä meteorologien kanssa

Tänään torstaina on mahdollista keskustella Ylen meteorologien kanssa säästä ja kysyä mieltä askarruttavia kysymyksiä. Kuluneen kuukauden aikana sää on noussut otsikoihin tiuhaan tahtiin poikkeuksellisen säätyypin vuoksi.

Korkeapaine on ollut vallalla pitkin kevättä ja alkukesää. Toisinaan taivaalla on näkynyt sadepilviä, mutta pilvestä tuleva sade ei ole satanut maahan asti. Kuivuus on koetellut isoa osaa maasta.

Otsikoissa ovat olleet helteiden ja kuivuuden lisäksi myös hallat, maastopalot ja lämpimät pintavedet. Miten itse olet kokenut kuluneen kevään ja alkukesän? Entä oletko seurannut säätilaa muualla Euroopassa? Jäikö jokin sääuutinen erityisesti mieleen tai jokin tärkeä sääasia kokonaan uutisoimatta?

Osallistu keskusteluun Ylen meteorologien Matti Huutosen ja Seija Paasosen kanssa. Keskustelu Ylen verkkosivulla avautuu klo 12 ja sulkeutuu klo 14.