Siirtonurmikaan ei kestä kuivuutta – "Viime vuonna satoi liikaa ja nyt ei ollenkaan"

Kuivuus on saanut myös siirtonurmen viljelijät vaikeuksiin. Kun sadetta ei tule, jo entuudestaan pieneksi jäänyt nurmisato kuivuu huonoon kuntoon.

Viime vuoden liian sateinen syksy ja tämänvuotinen kuivuus ovat haitanneet pahasti siirtonurmen kasvattajia ja toimittajia. Oravaisissa toimiva siirtonurmiyritys Oravais Turf on pahoissa vaikeuksissa nurmikenttiensä kanssa.

– Viime syksy oli niin huono, ettemme saaneet kylvettyä, ja nyt kuivan keväänkään takia emme saa kylvettyä. Nyt pitäisi saada uutta tavaraa, mutta ei voi mitään, kun taivaalta ei vettä tule, harmittelee Oravais Turfin yrittäjänä kymmenisen vuotta toiminut Patrik Norrgård.

Norrgård ei muista tilanteen olleen koskaan näin paha. Käytännössä normaalista 50 hehtaarin nurmimäärästä on jäljellä enää parikymmentä prosenttia.

Eivätkä Norrgårdin huolet rajoitu pelkkään siirtonurmiyritykseen. Hänellä on lisäksi 200 hehtaaria maanviljelysmaita ja sama kuivuus haittaa sielläkin.

– Me yritämme kastella niin paljon kuin mahdollista, mutta nyt rupeaa olemaan ojat ja kaikki paikat jo niin kuivia, ettemme saa oikein vettä mistään, Patrik Norrgård sanoo.

Ainoa lääke. Perunanviljelijä Kjell Häggblomin kastelukone on ollut käytössä myös Partik Norrgårdin nurmikentillä. Antti Haavisto/Yle

Ainoa lääke on vesi

Ainoa apu kuivuuteen on ollut koneellinen keinokastelu. Aiempina vuosina luonto on hoitanut kastelun niin hyvin, ettei omalle kastelulaitteelle ole ollut tarvetta. Nyt apua on saatu läheisen Häggblomin perunatilan omistajan kastelukoneesta. Häggblomin tiluksien vieressä sijaitsevat onneksi myös syvävetiset hiekkakuopat.

Tavallisilla kotipihoilla apu löytyy lähimmästä hanasta. Norrgård on sitä mieltä, että monet pihtailevat kastelussa. Jo maassa oleva vanhakaan nurmikko ei voi nyt sadettaa liikaa.

– Käytännössä pihassa saisi sadettaa samaa paikkaa jopa yhden vuorokauden. Yksi puolen tunnin kastelu ei vaikuta näin kuivalla alustalla yhtään mitään, Patrik Norrgård muistuttaa.

Kotipihan nurmikolle tarjoaisi nyt myös hyvää aurinkosuojaa nurmen riittävä pituus. Liian lyhyeksi ajeltu nurmi palaa auringossa suojattomana helpommin.

Kyllä pölisee. Näin kuiva on siirtonurmikentän pohja.

Vuosien savotta

– Vaikutukset näkyvät pidemmälläkin aikavälillä. Nurmen puolentoista tai parin vuoden kasvuaika vaatisi hyvää kasvua ensi vuodelle. Tosin siitäkään ei ole nyt takeita, koska tämän kesän kuivuus vaikuttaa myös ensi vuoden kasvuun, Patrik Norrgård laskeskelee.

Siirtonurmi on yleensä luokiteltu ensimmäisen tai toisen luokan tavaraksi laadun mukaan. Nyt tarjolla on vain toisen kategorian edullisempaa nurmea, joka sekin kaipaisi vettä.

Viime vuosina siirtonurmen kysyntä on lisääntynyt helppoutensa vuoksi ja kysyntää kyllä olisi nytkin – jos olisi mitä tarjota. Tälle kesälle myyntikelpoista nurmea on toistaiseksi Oravaisissa jäljellä enää noin viitisen hehtaaria.