Argentiina äänestää abortin laillistamisesta

Argentiina äänestää keskiviikkona abortin laillistamisesta. Jos lakiesitys menee läpi, tulee Argentiinasta Etelä-Amerikan väkirikkain valtio, jossa naiset saavat keskeyttää raskautensa.

Aihe jakaa argentiinalaisten mielipiteitä. Maan lakeja on pyritty uudistamaan muun muassa sallimalla samaa sukupuolta olevien avioliitot, mutta katolisen kirkon vaikutus on edelleen suuri. Esimerkiksi paavi Franciscus on argentiinalainen.

Abortin laillistamisesta on väitelty Argentiinassa viikkojen ajan, ja lopputulos selviää äänestyksessä keskiviikkona. Lopputulos on epävarma, sillä parlamentin 257 edustajasta 109:n on arveltu kannattavan uutta lakia ja 117:n vastustavan sitä. Epävarmoja ääniä on 29.

Kuten monissa Latinalaisen Amerikan maissa, abortin tekeminen on laitonta, paitsi raiskaustapauksissa. Myös naisen hengen tai terveyden ollessa kyseessä abortin tekeminen on mahdollista.

Uusi laki tekisi abortista laillisen, jos se tehdään raskauden 14 ensimmäisen viikon aikana. Abortti olisi mahdollista myös silloin, jos sikiön ei uskota pärjäävän myöhemmin kohdun ulkopuolella.

Lähteet: AFP