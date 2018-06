Herätys: Jalkapallon MM-kisat alkavat Venäjällä, asiantuntija johtaa entistä enemmän itseään ja sää lämpenee hiljalleen

Neljän vuoden odotus on ohi – jalkapallon MM-kisat alkavat ja Yle näyttää suorana

Jalkapallon MM-kilpailut alkavat tänään Venäjällä, kun isäntämaa kohtaa vuoden 2018 turnauksen avausottelussa Saudi-Arabian klo 18.00. Yle näyttää kisojen kaikki 64 ottelua suorina lähetyksinä, turnauksen suuri avajaislähetys alkaa Areenassa ja Yle TV2:ssa jo klo 16.30. Verkossa Ylen kaikki futiksen MM-kisojen huippusisällöt on koottu yhteen palveluun, Yle Areenaan. Areena-sovelluksella tai osoitteesta yle.fi/mmfutis saa niin suorat lähetykset, kuumimmat videoklipit, puhuttavimmat kisauutiset, koskettavimmat tarinat, tiukimmat analyysit ja kattavan tulospalvelun. Käyttöohjeet palveluun löydät täältä.

Yle tapasi saksalaistoimittajan, joka paljasti Venäjän dopingin laajuuden

Saksalaistoimittaja Hajo Seppelt on tehnyt isoja paljastuksia Venäjän dopingohjelmasta. Saksalaiskanava ARD halusi lähettää toimittajansa seuraamaan Venäjällä tänään torstaina alkavia jalkapallon maailmanmestaruuskisoja, mutta Venäjä ei myöntänyt hänelle viisumia. Syyksi kerrottiin, että Seppelt on Venäjällä persona non grata, epätoivottu henkilö. Silti hän ei usko, että käsky hänen viisuminsa eväämisestä tuli Kremlistä.

Palkittu toimittaja Hajo Seppelt pitää toivetta puhtaasta urheilusta utopiana. Stefanie Loos

Suomen kansalainen pidätetty Lontoossa epäiltynä terroristisen teon valmistelusta – ulkoministeriö vahvistaa pidätyksen

Britannian poliisi on pidättänyt Suomen kansalaisen, jota epäillään terroristisen teon valmistelusta, kertoo Suur-Lontoon poliisi. Suomen ulkoministeriö on vahvistanut pidätyksen, mutta ei kuitenkaan kommentoi asiaa toistaiseksi enempää. Pidätetty on 29-vuotias mies. Mies pysäytettiin Lontoon Heathrow'n lentokentällä sunnuntaina myöhään illalla paikallista aikaa, kun hän oli menossa jatkolennolleen.

Suomalaiset ovat mediaan luottavaa kansaa – "Meillä on hyvin äänekäs vähemmistö, joka Suomessakin lietsoo epäluottamusta"

Suomalaisilla on vahva luotto uutisiin, selviää uutisten käyttöä 37 maassa vertailevasta Digital News Report 2018 -kyselytutkimuksesta. Kaikista tutkimukseen osallistuneista maista Suomessa luotetaan uutisiin eniten, ja perinteisellä kotimaisella uutismedialla on vahva asema myös verkossa. Harva vastaajista kertoi seuraavansa niin sanottua vastamediaa.

Ismo Pekkarinen / AOP

Oletko valmis kalenterisi herraksi? Joustotyön myötä työntekijä johtaa yhä enemmän itseään

Tekniikan kehittymisen ansiosta työnteko ei ole enää sidottu tiettyyn aikaan ja paikkaan. Työntekijä ja työnantaja voivat sopia pian nykyistä vapaammin työaikojen sijoittelusta. Itsenäiseen asiantuntijatyöhön, kuten tietotyöhön soveltuva joustotyösopimus tulee käyttöön jo ensi vuonna. It-yrityksen palvelupäälikkö Mikael Montonen kertoo, millaista tietotyöläisen arki on nykyään, ja millaisia mahdollisuuksia ja vaaroja joustotyöhön liittyy.

Suuressa kansainvälisessä it-yrityksessä palvelupäällikkönä työskentelevä turkulainen Mikael Montonen kokoustaa etänä Helsingin-junassa. Sasha Silvala / Yle

Ärsyttääkö, että hinnat ovat kaupassa näkyvillä huonosti? – Huomauta ensin yrittäjälle ja sen jälkeen kuluttajaviranomaiselle

Useissa kaupoissa hinnat ovat näkyvillä epäselvästi, jos ollenkaan, vaikka laki palveluiden markkinoinnista edellyttää hintamerkintöjä monilta aloilta. Epäselvistä hintamerkinnöistä yleisimpiä ovat kilo-, litra- ja metrihintojen puuttuminen. Niiden puute haittaa asiakkaan mahdollisuutta vertailla hintoja. Toinen ongelma ovat hinnastojen puuttuminen palveluyritysten näyteikkunoista.

Tutkimusten mukaan kuluttajat pitävät selkeitä hintamerkintöjä tärkeinä. Kuluttajien mielestä selkeät merkinnät helpottavat hintojen vertailua, myös alennusmyynneissä. Petri Ukura / Yle

Sää lämpenee viikonloppua kohden

Torstain sää on enimmäkseen poutainen koko maassa. Lämpötila liikkuu päivällä maan etelä- ja keskiosissa kahdenkymmenen asteen molemmin puolin, pohjoisessa viidentoista asteen tietämillä. Päivän kuluessa tuuli voimistuu ja huominen perjantai on monin paikoin tuulisempi. Lue lisää säästä Ylen sääsivuilta.