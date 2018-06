Tullin uusi ase sikaruttoa vastaan on koira – Aino nuuskii rajanylittäjien eväät

Kultainennoutaja Aino on Suomen ensimmäinen ruokakoira.

Tulli on kouluttanut ruokakoiran nuuskimaan Venäjältä Suomeen saapuvien matkustajien matkatavaroita. Sen tehtävänä on vainuta eväänä tai tuliaisina kuljetettavat lihatuotteet, joiden mukana afrikkalainen sikarutto voi levitä Suomeen.

Suomen ensimmäinen ruokakoira on 1-vuotias kultainennoutaja Aino. Koira valmistuu tänään ja aloittaa työssä välittömästi.

Koiran sijoituspaikka on Nuijamaan tulli, mutta sitä käytetään muillakin raja-asemilla sekä lentokentillä ja satamissa. Aluksi Aino työskentelee Vaalimaan raja-asemalla Virolahdella, jossa testataan uusia valvontatoimia.

Tullilla on yhteensä lähes viisikymmentä koiraa. Valtaosa niistä on koulutettu huumausaineiden etsintään, mutta osa etsii savukkeita, nuuskaa, rahaa, aseita sekä räjähteitä ja nyt myös ruokaa.

Infotaulu ja katumusastiat

Ruokakoira Ainon koulutukseen on haettu oppia muun muassa Heathrow’n lentokentältä Englannista. Tällä hetkellä Aino tunnistaa elintarvikkeiden hajuista esimerkiksi villisian-, sian-, kanan- ja naudanlihan sekä makkaran.

Aino tunnistaa eri tavoin pakatut tuoreet ja prosessoidut elintarvikkeet.

Aino tunnistaa elintarvikkeiden hajuista esimerkiksi villisian-, sian-, kanan- ja naudanlihan sekä makkaran. Miina Sillanpää / Yle

Ruokakoira on yksi tapa, jolla Suomessa tehostetaan entisestään afrikkalaisen sikaruton torjuntaa.

Huomiota kiinnitetään nyt EU:n ulkopuolelta saapuviin matkailijoihin. Tauti leviää tartunnan saaneista sioista terveisiin sikoihin hengitysteiden ja suun kautta, mutta välillisesti se voi levitä Suomeen myös lihatuotteissa, joita tuodaan ulkomailta eväinä tai tuliaisina.

Ruokakoiran lisäksi Vaalimaalle pystytetään uudet infotaulut, joissa muistutetaan, ettei eläinperäisiä tuotteita, kuten lihaa, lihatuotteita tai maitotuotteita saa tuoda rajan yli. Suomeen matkustaville tulee myös mahdollisuus heittää matkassa olevat lihatuotteet niin sanottuihin katumusastioihin.

Afrikkalainen sikarutto on sikojen, villisikojen sekä mini- ja mikrosikojen helposti leviävä verenvuotokuumetauti. Sen aiheuttaa ASF-virus, jota vastaan ei ole olemassa rokotetta tai hoitokeinoa.

Ei vielä Suomessa

Afrikkalaista sikaruttoa ei ole vielä koskaan todettu Suomessa, mutta se on vakava uhka sianlihantuotannolle. Tauti ei tartu ihmiseen, mutta se leviää ihmisten ja eläinten mukana maasta toiseen.

Uhka taudin leviämisestä Suomeen on kasvanut. Neljä vuotta sitten afrikkalainen sikarutto levisi Liettuaan, Latviaan, Puolaan ja Viroon. Viime vuosina kaikissa näissä maissa tartuntoja on todettu sekä kotisioissa että villisioissa. Tautia esiintyy laajasti myös Ukrainassa. Viime vuonna sikaruttoa todettiin ensimmäisen kerran Tšekissä ja Romaniassa.

Suomessa tautia on torjuttu suoraan sikatiloilla. Kesäkuun alusta sikojen ulkona pitäminen on sallittu vain riittävän vankkarakenteisissa aitauksissa tai ulkotarhoissa, jotka on suojattu kaksinkertaisin aidoin niin, etteivät luonnonvaraiset villisiat pääse kosketuksiin tarhassa pidettävien sikojen kanssa.

Villisikoja myös metsästetään. Evira on pyytänyt metsästäjiä lähettämään näytteitä metsästetyistä luonnonvaraisista villisioista ja ilmoittamaan kuolleina löydetyistä ja liikenneonnettomuuteen joutuneista luonnonvaraisista villisioista.

Kaikki lähetetyt näytteet tutkitaan afrikkalaisen sikaruton sekä klassisen sikaruton ja Aujeszkyn taudin varalta.