Analyysi: Touko Aallolta odotetaan "päheää" puhetta

Vihreät voittivat kuntavaalit Touko Aallon kotikaupungissa Jyväskylässä ja kannatusluvut ovat yhä tapissa. Silti vieläkin kysellään, miksi Aalto on niin vaisu.

Vihreä liitto kokoontuu viikonvaihteessa puoluekokoukseensa Vantaalla tilanteessa, jossa puolueella ei pitäisi olla hädän päivää. Vihreät kuuluivat viime vuoden kuntavaalien selkeisiin voittajiin ja vaalien jälkeen kannatus on vain kasvanut – Ylen tuorein kysely kesäkuun alussa mittautti vihreille 14,4 prosentin kannatuksen.

Tosin vaalien jälkeinen nousukiito heitti vihreät toviksi jo liki 18 prosenttiin. Helsingin Sanomien mittaukset ovat olleet samansuuntaisia.

Myös presidentinvaalit menivät hyvin, siis siihen nähden, että Sauli Niinistö oli täysin ylivoimainen. Kuuden vuoden takainen Haavisto-ilmiö ei toistunut, mutta silti vihreiden Pekka Haavisto oli tälläkin kertaa selkeä kakkonen ja kannatus siinäkin yli kaksitoista prosenttia.

Vantaalla on Lumon paikka

Voisi siis kuvitella, että tasan vuosi sitten puheenjohtajaksi valitulla Touko Aallolla olisivat pullat hyvin uunissa, kun politiikan fokus vähitellen kääntyy kohti eduskuntavaaleja.

Räväkän Ville Niinistön jälkeen Aalto joutuu kuitenkin yhä todistelemaan, että hänessä on särmää. Vantaan Korsossa, monitoimikeskus Lumossa onkin Aallolla pelipaikka. Vihreän puoluejohdon asemaa helpottaa myös se, että joka vuosi pidettävässä puoluekokouksessa henkilövalintoja tehdään vain kahden vuoden välein.

Eikä nyt ole se vuosi.

Varmaa on, että Aalto lämmittää jälleen vihreiden kuntavaalien menestysteeman koulutuksen. Puolue ei ole jättänyt käyttämättä yhtään tilaisuutta muistuttaa Sipilän hallituksen koulutusleikkauksista, eikä se tee sitä nytkään.

Sote on antanut varmuutta

Aalto näyttää myös ainakin eduskunnan kyselytuntien perusteella saaneen varmuutta sosiaali- ja terveysuudistuksen kiemuroissa. Voisi olettaa, että hän jatkaa sen riepottelua myös lauantaina.

Vihreille on myös tärkeää nostaa esiin vastikkeetonta perustuloa nyt, kun sekä kokoomus että ehkä hieman yllättäen myös sosiaalidemokraatit ovat alkaneet puhua sosiaaliturvan vastikkeellisuuden puolesta.

Vihreillä lienee tarvetta myös paaluttaa ilmastokysymykset taas omalle reviirilleen, kun melkein kaikki muutkin puolueet ovat alkaneet niiden kanssa huseerata. Aitous ennen kaikkea, kuuluu vihreä kannustushuuto ilmastonmuutoksen pelikentillä.

Ja kuulinko jo sanat Talvivaara ja Fennovoima?

Naisasiat järjestyksessä, ei suuria riitoja

Touko Aalto on selättänyt yksityiselämänsä vaikeudet. Viime vuoden puolelle ajoittunut avioero on käsitelty ja kissojen yhteishuoltajuus tiettävästi toimii. Helsingissä on kannettu kamat saman katon alle uuden naisystävän kanssa.

Myös vihreiden uusiin uomiin asettunut joukkuepeli alkaa toimia. Vihreillä ei ole suurempia riitoja keskenään. Jotain kun vielä jaksaisi sanoa maailmanpolitiikasta ja turvallisuudesta.

On lupa odottaa "päheää" puhetta kuten eräs konkarivihreä asian muotoilee. Ainakin soten kanssa sopii epätoukomaisesti jopa ärhennellä.

Olisihan se nyt melkoinen lässähdys, jos vaalitaistoon ei kaiken tämän jälkeen löytyisi vihreää aaltoa.

Vaikka eduskuntavaalit näillä näkymin ovatkin jo huhti- eivätkä toukokuussa.