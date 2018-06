Ulkomaalainen mies syytteessä törkeästä ihmiskaupasta – pakotti nuoren naisen prostituutioon useissa kaupungeissa

Valkoisen talon mahtipontinen Pohjois-Korea -video ylistää Trumpin ja Kimin roolia elokuvatyyliin: "Kaksi miestä. Kaksi johtajaa. Yksi kohtalo"

Yhdysvaltojen Valkoinen talo on julkaissut isolla rahalla tuotetun videon, jonka aiheena on Pohjois-Korean ydinaseriisunta. Videon tyyliä on luonnehdittu kansainvälisessä mediassa propagandistiseksi.