Helsinki-Vantaalla avustajapalvelua uhkaavasta työnseisauksesta kantelu – "Lentokenttä ei voi vapautua velvollisuudesta järjestää vammaisten avustajapalvelut"

Yhdenvertaisuusvaltuutetulle on tehty kantelu seuraamuksista, joita Ilmailualan Unionin (IAU) suunnittelemasta lakosta mahdollisesti koituu vammaisille matkustajille.

Kantelun on tehnyt Lakitoimisto Kumpuvuori, joka pyytää valtuutettua selvittämään, onko vammaisten matkustajien avustamisen estyminen lakon aikana vastoin yhdenvertaisuuslakia.

EU-asetuksen mukaan lentokenttä on velvollinen järjestämään avustajapalvelut vammaisille kaikissa tilanteissa, sanoo kantelun tehnyt lakimies Jukka Kumpuvuori STT:lle.

– Lentokentällä ei ole mitään mahdollisuutta vapautua tästä vastuusta, Kumpuvuori sanoo.

Lakonuhka väistyi perjantailta, IAU varoittaa työtaistelusta juhannuksen alla

Työtaistelu-uhan taustalla on IAU:n ja Lassila & Tikanojan kiista työehdoista. Ilmailualan unioni IAU uhkasi käynnistää lakon Helsinki-Vantaan lentokentällä perjantaina. Lakon piiriin olisivat kuuluneet liikuntarajoitteisten ja näkövammaisten matkustajien saattopalvelut.

Samalla koko maapalveluiden henkilöstö valmistautui tukilakkoihin, jotka toteutuessaan olisivat IAU:n mukaan voineet lamauttaa lähes koko lentokentän perjantai-iltana.

Osapuolet löysivät väliaikaisen ratkaisun ja tulevaa perjantaita koskeva lakonuhka on väistynyt. IAU on kuitenkin antanut työtaisteluvaroituksen myös ensi viikon torstaiksi 21.6., joka on juhannuksen aatonaatto.