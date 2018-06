Sexpo huolestui uskonnon ujuttamisesta terveystietoon: "Myös uskonnollisten koulujen tulee noudattaa seksuaalioikeuksia"

Seksuaalisuuden asiantuntijajärjestöstä huomautetaan, että peruskoululaisilla on Suomessa oikeus tasavertaiseen seksuaalikasvatukseen.

Sexpo on huolissaan uskonnollisten oppien sekoittumisesta peruskoulun eri oppiaineisiin. Järjestön mielestä myös uskonnollisten koulujen on noudatettava seksuaalioikeuksia. Sexpo on seksuaalisuuteen ja ihmissuhteisiin erikoistunut asiantuntijajärjestö.

Järjestö mainitsee Lahden kristillisen koulun, jossa uskonto yhdistetään muun muassa terveystietoon.

Yle kertoi kesäkuun alussa, kuinka lahtelaiskoulu suhtautuu kriittisesti esiaviolliseen seksiin ja avoliittoon. Rehtorin mukaan terveystiedon tunneilla on pohdittu esimerkiksi kumppanien määrän vaikuttamista ihmisen psyykkiseen ja fyysiseen terveyteen. Lisäksi hän on arvostellut julkisuudessa Opetushallitusta ja Setaa sukupuolen moninaisuuden tuomisesta esille.

Sexpossa tätä ihmetellään.

– Suomalaisen perusopetuksen tulee sitoutua ihmisoikeuksiin, tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen, eikä yksittäinen koulu voi arvopohjansa perusteella jättää näitä sitoumuksia huomiotta, todetaan tiedotteessa.

Tiedotteen (siirryt toiseen palveluun) ovat allekirjoittaneet seksuaalietiikan asiantuntija Tommi Paalanen ja seksuaaliterapeutti Tiina Vilponen.

Sexposta huomautetaan, että jokaisella on oikeus seksuaalisuutta koskevaan tietoon, seksuaalikasvatukseen ja vapauteen valita itse, miten haluaa ihmissuhteitaan toteuttaa. Nämä asiat on kirjattu Maailman seksuaaliterveysjärjestön julistukseen (siirryt toiseen palveluun).

Sateenkaarinuoret kokevat Sexpon mukaan tavallista enemmän kiusaamista, jonka vähentäminen on koulujen velvollisuus.

